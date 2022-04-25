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Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского

Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского - РИА Новости, 25.04.2022

Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского

Фотограф РИА Новости Михаил Воскресенский – один из тех, кто бывал на Донбассе с самых первых дней восьмилетней войны. В этой фотоленте собраны факты геноцида мирного населения Донбасса и кадры войны в регионе, какой ее увидел автор.

2022-04-25T17:24

2022-04-25T17:24

2022-04-25T19:35

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

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геноцид в донбассе

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Другие фотосвидетельства представлены в материале: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.

украина

донбасс

донецк (днр)

донецкая народная республика

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