Рейтинг@Mail.ru
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хедер спецпроекта Донбасс. 2014-2022
Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220425/fotosvidetelstvavoskresensky-1785220130.html
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского - РИА Новости, 25.04.2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского
Фотограф РИА Новости Михаил Воскресенский – один из тех, кто бывал на Донбассе с самых первых дней восьмилетней войны. В этой фотоленте собраны факты геноцида мирного населения Донбасса и кадры войны в регионе, какой ее увидел автор.
2022-04-25T17:24
2022-04-25T19:35
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
днр
донбасс
геноцид в донбассе
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785218889_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_54491a3564d2c119d1264f9ff137b390.jpg
Другие фотосвидетельства представлены в материале: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
украина
донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785218889_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_95030e3aaa98a72fef849509c516ddad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, фото, днр, донбасс, геноцид в донбассе, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
17:24 25.04.2022 (обновлено: 19:35 25.04.2022)
 

Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила Воскресенского

Читать ria.ru в
Фотограф РИА Новости Михаил Воскресенский – один из тех, кто бывал на Донбассе с самых первых дней восьмилетней войны. В этой фотоленте собраны факты геноцида мирного населения Донбасса и кадры войны в регионе, какой ее увидел автор.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.

Панихида по погибшему ополченцу А.Лубенцу в Донецкой области
1 из 7

Тысячи семей потеряли родных в этой войне за право оставаться русскими. На фото: жители Донецкой области во время панихиды по бойцу народного ополчения – 21-летнему Александру Лубенцу, погибшему 24 апреля при обстреле блокпоста украинскими военными.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево.
2 из 7

Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. Вот такими снарядами Украина расстреливала восемь лет донбасские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.

Женщина выносит вещи из своего разрушенного дома в поселке Октябрьский рядом с аэропортом города Донецка.
3 из 7

В районе донецкого аэропорта, за который в 2014–2015 году велись ожесточенные бои, дома пострадали особенно сильно. На фото: дом в поселке Октябрьский, хозяйка которого выносит то немногое, что осталось после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© Михаил Воскресенский

Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.

Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
4 из 7

Некоторые семьи в результате обстрелов потеряли все имущество и вынуждены были не просто прятаться в бомбоубежищах. а жить там постоянно.

© Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.

Пожилая женщина во время раздачи гуманитарной помощи жителям Дебальцево, которую привезли ополченцы Донецкой и Луганской народных республик, 2015 год.
5 из 7

Голод, отсутствие воды, тепла, медикаментов. В этих условиях жили мирные люди, которым было некуда деваться. Старики были вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить хоть какую-то еду, рискуя попасть под минометный огонь со стороны ВСУ, которые обстреливали и получавших гуманитарную помощь. На фото: жительница Дебальцево получила хлеб от ополчения Донбасса, февраль 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.

Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.
6 из 7

11 февраля 2015 года в больницу №20 Донецка попал снаряд ВСУ. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Снаряды попали в неврологическое отделение и в лабораторию для забора крови. Осколочное ранение получила медсестра и семь человек, которые находились в неврологическом отделении. Человек, который в момент обстрела проходил по мосту, расположенному около больницы, погиб. На фото: сотрудница осматривает повреждения в городской больнице №20 в Донецке.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.

Дети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию, 2015 год.
7 из 7

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться, в первую очередь – женщины и дети, спасались, уезжая в безопасные регионы и Россию. На фотографии:
отец прощается с сыном, который уезжают в Россию из Донецка вместе с другими беженцами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Другие фотосвидетельства представлены в материале: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".
О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".
"Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаДНРДонбассГеноцид в ДонбассеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала