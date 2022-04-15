Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова

Десятки тысяч домов в Донбассе Украина разрушила бомбардировками с самолетов и артиллерией за прошедшие восемь лет. Здесь живут люди, у которых не осталось буквально ничего.

На фото женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.