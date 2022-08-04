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Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:45
2022-08-04T15:17
владимир путин
россия
нагорный карабах
михаил мишустин
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, участники мероприятия подчеркнули необходимость соблюдения всех положений трехстороннего договора.В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь и заместитель главы Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель СВР Сергей Нарышкин.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионеВ свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html
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нагорный карабах
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владимир путин, россия, нагорный карабах, михаил мишустин, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, армения, азербайджан, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, ереван, баку
14:45 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
 
Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обострение конфликта в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, участники мероприятия подчеркнули необходимость соблюдения всех положений трехстороннего договора.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
14:53
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе
В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь и заместитель главы Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель СВР Сергей Нарышкин.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:47
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе
В свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:41
Армянских военных в Карабахе нет, заявил Пашинян
 
Владимир ПутинРоссияНагорный КарабахМихаил МишустинВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФАрменияАзербайджанДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В миреЕреванБаку
 
 
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