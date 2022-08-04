https://ria.ru/20220804/karabakh-1807237581.html

Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022

Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:45

2022-08-04T14:45

2022-08-04T15:17

владимир путин

россия

нагорный карабах

михаил мишустин

вячеслав володин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, участники мероприятия подчеркнули необходимость соблюдения всех положений трехстороннего договора.В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь и заместитель главы Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель СВР Сергей Нарышкин.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионеВ свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807172779.html

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