14:45 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
Путин обсудил с членами Совбеза обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обострение конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, участники мероприятия подчеркнули необходимость соблюдения всех положений трехстороннего договора.
В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь и заместитель главы Совбеза Николай Патрушев и Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель СВР Сергей Нарышкин.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих. Кроме того, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе
В свою очередь, в ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе.