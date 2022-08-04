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Массовые ДТП в России в 2022 году

Массовые ДТП в России в 2022 году - РИА Новости, 04.08.2022

Массовые ДТП в России в 2022 году

на выезде на трассу "Таврида" под Севастополем (Крым) произошло массовое ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей. Фура на огромной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:26

2022-08-04T15:26

2022-08-04T15:26

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4 августа на выезде на трассу "Таврида" под Севастополем (Крым) произошло массовое ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей. Фура на огромной скорости врезалась во встречные и попутные машины и загорелась. Причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля. В результате один человек погиб, еще 21 пострадал. 8 июля на 38 километре МКАД в Москве в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись девять машин. Причиной аварии стало отлетевшее у одной из легковых машин переднее колесо. Автомобиль двигался в правой крайней полосе. Помимо легковых авто, в ДТП попали несколько грузовых машин. Никто не пострадал. 16 марта в Балаковском районе Саратовской области, на 258-м километре автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, столкнулись 13 автомобилей: Renault Logan, "Лада Гранта", "Лада Приора", Opel Astra, Nissan Qashqai, Ford Focus, Great Wall, "Лада Калина", ВАЗ-2110, по два ВАЗ-2114 и Lifan. ДТП произошло в сильную метель. По данным регионального управления ГИБДД, водители не учли погодные, метеорологические условия, не выбрали безопасную скорость, дистанцию и допустили столкновения. В результате ДТП никто не пострадал. 8 февраля в Москве на Рублевском шоссе по направлению в сторону области столкнулись девять автомобилей: один грузовой и восемь легковых. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажаты в машинах.6 февраля на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области столкнулись 26 легковых автомашин и один микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, из них трое детей и один взрослый были госпитализированы. 12 января на объездной дороге в Липецке столкнулись 19 машин. В результате ДТП пострадали четыре человека. 5 января на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области в течение получаса в общей сложности столкнулись почти 120 автомобилей. В Ефремовском районе на 284-м километре трассы в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке с 284-го по 286-й километр в направлении Воронежа столкнулись 16 машин, еще 55 авто столкнулись в Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы. В данных ДТП пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы. В Венёвском районе на 177-м километре в направлении Воронежа столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок. На 216-м километре в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. Несколько пострадавших в вышеуказанных ДТП, в том числе ребенок, были госпитализированы. По данным ГИБДД, причиной столкновений стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дтп, автомобили, гибдд мвд рф, происшествия