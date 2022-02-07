https://ria.ru/20220207/dtp-1771412754.html
Под Тулой после массового ДТП госпитализировали четырех человек
Под Тулой после массового ДТП госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 07.02.2022
Под Тулой после массового ДТП госпитализировали четырех человек
Трое детей и один взрослый госпитализированы после столкновения почти 30 автомашин на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, рассказал РИА... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:00
2022-02-07T10:00
2022-02-07T10:00
происшествия
тула
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трое детей и один взрослый госпитализированы после столкновения почти 30 автомашин на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из восьми пострадавших в больницы Тулы госпитализированы трое детей и один взрослый", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще одному ребенку и троим взрослым медицинская помощь была оказана амбулаторно.Собеседник агентства напомнил, что на автодороге федерального значения М-2 "Крым" вечером в воскресенье на участке с 122 по 128 километр столкнулись 26 легковых автомашин и один микроавтобус."По состоянию на 06.00 мск понедельника движение на всех участках трассы восстановлено, скопление машин нет", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220206/dtp-1771362893.html
https://ria.ru/20220206/dtp-1771330769.html
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происшествия, тула
Под Тулой после массового ДТП госпитализировали четырех человек
Под Тулой после ДТП с 26 машинами госпитализировали трех детей и одного взрослого
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Трое детей и один взрослый госпитализированы после столкновения почти 30 автомашин на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из восьми пострадавших в больницы Тулы
госпитализированы трое детей и один взрослый", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще одному ребенку и троим взрослым медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Собеседник агентства напомнил, что на автодороге федерального значения М-2 "Крым" вечером в воскресенье на участке с 122 по 128 километр столкнулись 26 легковых автомашин и один микроавтобус.
"По состоянию на 06.00 мск понедельника движение на всех участках трассы восстановлено, скопление машин нет", - отметил собеседник агентства.