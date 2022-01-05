https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html

МВД назвало причину массовых ДТП на трассе "Дон"

МВД назвало причину массовых ДТП на трассе "Дон" - РИА Новости, 05.01.2022

МВД назвало причину массовых ДТП на трассе "Дон"

Сильный снегопад стал причиной ряда массовых ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области в среду, в течение получаса в общей сложности столкнулись... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:39

2022-01-05T18:39

2022-01-05T19:01

происшествия

тула

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Сильный снегопад стал причиной ряда массовых ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области в среду, в течение получаса в общей сложности столкнулись почти 120 автомобилей, сообщает региональный главк МВД России."На федеральной трассе М-4 "Дон" в период времени с 12.30 до 13.00 произошли дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких десятков автомобилей… По предварительной информации, причиной столкновений стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов", - говорится в сообщении.В Ефремовском районе на 284-м километре трассы в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке с 284-го по 286-й километр в направлении Воронежа столкнулись 16 машин, еще 55 авто столкнулись в Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы. В данных ДТП пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы, информирует полиция. В Венёвском районе на 177-м километре в направлении Воронежа столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок."На 216-м километре в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. На этом отрезке дороги участниками ДТП стали одна машина скорой помощи и одна машина спасательной службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что несколько пострадавших в вышеуказанных ДТП, в том числе ребенок, доставлены в медицинские учреждения. "В результате происшествий на несколько часов движения всех транспортных средств по трассе "Дон" было остановлено в обоих направлениях… В настоящее время движение восстановлено по одной полосе в каждом направлении", - информирует полиция. УМВД подчеркивает, что для скорейшей ликвидации последствий ДТП поднят личный состав отдельных батальонов ДПС по Тульской области и городу Туле.Ранее в среду правительство Тульской области сообщало, что на указанной трассе столкнулись более 40 автомобилей, пострадали 11 человек, включая двух детей.

https://ria.ru/20211227/dtp-1765739894.html

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Трасса "Дон", где столкнулись несколько десятков машин На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись пять десятков автомобилей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП. 2022-01-05T18:39 true PT0M18S

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происшествия, тула, россия