18:39 05.01.2022 (обновлено: 19:01 05.01.2022)
МВД назвало причину массовых ДТП на трассе "Дон"
В Тульской области на трассе "Дон" за сутки в ДТП попали 118 автомобилей
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Сильный снегопад стал причиной ряда массовых ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области в среду, в течение получаса в общей сложности столкнулись почти 120 автомобилей, сообщает региональный главк МВД России.
"На федеральной трассе М-4 "Дон" в период времени с 12.30 до 13.00 произошли дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких десятков автомобилей… По предварительной информации, причиной столкновений стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов", - говорится в сообщении.
В Ефремовском районе на 284-м километре трассы в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке с 284-го по 286-й километр в направлении Воронежа столкнулись 16 машин, еще 55 авто столкнулись в Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы. В данных ДТП пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы, информирует полиция. В Венёвском районе на 177-м километре в направлении Воронежа столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок.
"На 216-м километре в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. На этом отрезке дороги участниками ДТП стали одна машина скорой помощи и одна машина спасательной службы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что несколько пострадавших в вышеуказанных ДТП, в том числе ребенок, доставлены в медицинские учреждения. "В результате происшествий на несколько часов движения всех транспортных средств по трассе "Дон" было остановлено в обоих направлениях… В настоящее время движение восстановлено по одной полосе в каждом направлении", - информирует полиция. УМВД подчеркивает, что для скорейшей ликвидации последствий ДТП поднят личный состав отдельных батальонов ДПС по Тульской области и городу Туле.
Ранее в среду правительство Тульской области сообщало, что на указанной трассе столкнулись более 40 автомобилей, пострадали 11 человек, включая двух детей.