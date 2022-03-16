https://ria.ru/20220316/dtp-1778551267.html

В Саратовской области произошло массовое ДТП на трассе

В Саратовской области произошло массовое ДТП на трассе - РИА Новости, 16.03.2022

В Саратовской области произошло массовое ДТП на трассе

Порядка 14 машин столкнулись в среду в Балаковском районе Саратовской области в сильную метель, сообщили в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:43

2022-03-16T20:43

2022-03-16T20:43

происшествия

авто

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Порядка 14 машин столкнулись в среду в Балаковском районе Саратовской области в сильную метель, сообщили в региональном управлении ГИБДД."Массовое ДТП в Балаковском районе, без пострадавших. (Столкнулись) приблизительно 14 автомобилей", - сказали журналистам в пресс-службе управления.Как отметили в пресс-службе, по уточненным данным, всего столкнулись 13 автомобилей: Renault Logan, "Лада Гранта", "Лада Приора", Opel Astra, Nissan Qashqai, Ford Focus, Great Wall, "Лада Калина", ВАЗ-2110, по два ВАЗ-2114 и Lifan."Примерно в 17.10 (16.10 мск) на 258-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград водители не учли погодные, метеорологические условия, не выбрали безопасную скорость, дистанцию и допустили столкновения. В результате ДТП никто не пострадал", - добавили в ведомстве.Глава Балаковского района Сергей Грачев в Telegram-канале отметил, что в среду с 15.00 (14.00 мск) власти перекрыли трассы в сторону Ершова и Духовницкого до особого распоряжения в связи с сильной метелью. Он попросил автомобилистов по возможности отказаться от поездок по всем трассам.Ранее в УГИБДД сообщили, что в среду для грузовиков и автобусов ограничили проезд по четырем федеральным автодорогам в Саратовской области, в том числе с 19.00 (18.00 мск) на участке 111-389-й километры автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград из-за низовой метели, видимости менее 50 метров и порывов ветра до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20220208/avariya-1771763215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, авто, саратовская область, россия