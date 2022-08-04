https://ria.ru/20220804/avariya-1807225045.html

Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео

Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео - РИА Новости, 04.08.2022

Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей под Севастополем. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:13

2022-08-04T14:13

2022-08-04T16:15

происшествия

авто

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей под Севастополем.На кадрах видно, как фура на огромной скорости врезается во встречные и попутные машины. По мере движения грузовик оставляет за собой черный дым и огненный след. В итоге его удалось остановить.По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля. В результате один человек погиб, еще 21 пострадал. Движение по трассе перекрыли, на месте работают медики и полиция.

https://ria.ru/20220803/dtp-1806825361.html

республика крым

севастополь

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

происшествия, авто, республика крым, севастополь