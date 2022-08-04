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Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео - РИА Новости, 04.08.2022
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Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео
Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео - РИА Новости, 04.08.2022
Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей под Севастополем. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:13
2022-08-04T16:15
происшествия
авто
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей под Севастополем.На кадрах видно, как фура на огромной скорости врезается во встречные и попутные машины. По мере движения грузовик оставляет за собой черный дым и огненный след. В итоге его удалось остановить.По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля. В результате один человек погиб, еще 21 пострадал. Движение по трассе перекрыли, на месте работают медики и полиция.
https://ria.ru/20220803/dtp-1806825361.html
республика крым
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происшествия, авто, республика крым, севастополь
14:13 04.08.2022 (обновлено: 16:15 04.08.2022)
 
Момент массового смертельного ДТП под Севастополем попал на видео

Опубликовано видео с моментом массового смертельного ДТП под Севастополем

© Фото : ГУ МЧС по городу СевастополюДТП в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем
ДТП в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : ГУ МЧС по городу Севастополю
ДТП в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП с участием не менее десяти легковых и грузовых автомобилей под Севастополем.
На кадрах видно, как фура на огромной скорости врезается во встречные и попутные машины. По мере движения грузовик оставляет за собой черный дым и огненный след. В итоге его удалось остановить.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у большегрузного автомобиля. В результате один человек погиб, еще 21 пострадал. Движение по трассе перекрыли, на месте работают медики и полиция.
Кадры с места ДТП в Большемуртинском районе Красноярского края
Вчера, 06:32
В Красноярском крае в ДТП погибли женщина и ребенок
 
ПроисшествияАвтоРеспублика КрымСевастополь
 
 
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