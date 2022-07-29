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Вениамин Кондратьев: Кубань делает ставку на внутреннего инвестора

Вениамин Кондратьев: Кубань делает ставку на внутреннего инвестора - РИА Новости, 29.07.2022

Вениамин Кондратьев: Кубань делает ставку на внутреннего инвестора

Краснодарский край адаптировался к антироссийским санкциям, воспринимая новые ограничения как вызов. Каким образом ведется перенастройка отраслей региона, а... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:10

2022-07-29T11:10

2022-07-29T15:16

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

новороссийск

евразийский экономический союз

снг

вениамин кондратьев

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Краснодарский край адаптировался к антироссийским санкциям, воспринимая новые ограничения как вызов. Каким образом ведется перенастройка отраслей региона, а также о мерах, которые позволили смягчить последствия санкций, и условиях, которые предлагает край для привлечения внутренних инвесторов, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Вениамин Иванович, как антироссийские санкции в целом повлияли на жизнь края?– Под давлением санкций мы живем уже довольно долго, и сегодня воспринимаем новые ограничения как вызов. Ситуация и обстоятельства сделали нас сильнее.Экономика Кубани - открытая, мы имеем внешнеторговые связи со многими европейскими странами. И, конечно, существенный удар пришелся на логистику, связанную с международной торговлей.Наши системообразующие предприятия в подавляющем большинстве находились в условиях высоких рисков и низкой загрузки, но, подчеркну, успешно адаптировались к новым условиям. К примеру, больше всего попали под санкционное давление организации топливно-энергетического комплекса. Но, благодаря господдержке, сейчас нефтеперерабатывающие заводы на территории края работают на достаточно высоком уровне загрузки - выше 70%. В целом из 337 предприятий, по которым ведется мониторинг, 94 со средним уровнем загрузки, остальные - с высоким.Происходила и происходит перенастройка всех отраслей. Мы продолжаем находить новые возможности для дальнейшего роста экономики, решения возникающих сложностей. Краснодарский край разработал и внедряет План устойчивого развития, в нем уже более 80 мероприятий. Он направлен на смягчение последствий санкций, позволит нам привлекать дополнительные средства в регион, создавать и увеличивать производство необходимых товаров, открывать новые рабочие места, развивать территории.Каким образом отразился уход иностранных компаний?– Уход с российского рынка некоторых крупных иностранных представителей сетей розничной торговли и быстрого питания сказался на некотором снижении динамики секторов потребительского рынка. Вместе с тем, в мае мы отменили режим повышенной готовности, что позволило предприятиям общепита работать и после 23-00 часов – это поспособствует увеличению оборота. Также из региона ушла часть торговых организаций, но площади, которые высвободились, не превышают 10%.Расскажите о сегодняшней ситуации на рынке труда в регионе?– Здесь ситуация стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,6%. Это значительно меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года – 1,4%. И в целом ниже, чем в среднем по стране. Массовых увольнений также не зафиксировано. Тем не менее, наши центры занятости готовы предложить курсы переподготовки.А что можно сказать о показателях по отраслям экономики?– Региону удалось сделать многое, чтобы экономика оказалась в плюсе. Мы вывели на качественно новый уровень сельское хозяйство, вышла в лидеры и наша промышленность.Особенно высокие темпы в производстве пищевых продуктов и напитков, строительных материалов, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, резины и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий. С начала года объем отгрузки промышленной продукции собственного производства в крае вырос более чем на треть по сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года.Возросли темпы роста сельскохозяйственного производства – до 102,9% по итогам 5 месяцев. По России темп роста сохранился на уровне 102,3%. Это вызвано заметным увеличением производства в крае молока и яиц.Адаптация к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям позволила улучшить динамику грузооборота морских портов края, вырос объем услуг в транспортном комплексе. Хорошие показатели у оптовой торговли, есть рост в энергетике.Динамика ВРП края, которая сохранялась в январе-марте и январе-апреле на уровне 100,1%, по итогам пяти месяцев составила 100,2%.Какие меры по импортозамещению предпринимает сегодня регион? Каким направлениям уделяется наибольшее внимание?– Мы ввели беспрецедентные меры поддержки для тех, кто создает новые импортозамещающие производства.В регионе действует программа льготного финансирования "Импортозамещение", которую реализует Фонд развития промышленности края (ФРП). Новым льготным займом под 0,1% годовых могут воспользоваться промышленники, которые запускают импортозамещающие производства. Они могут получить до 200 миллионов рублей. Средства предоставят на срок до пяти лет с отсрочкой уплаты основного долга до двух лет.В целом фонд принимает заявки промышленных предприятий по 15 программам льготного финансирования, в том числе по новой программе "Пищевик". Ее разработали и запустили в июне в поддержку перерабатывающих производств. Средства могут быть предоставлены на срок до 5 лет в сумме от 5 до 50 миллионов рублей. Базовая процентная ставка - 3% годовых.Также у предпринимателей появится возможность открывать импортозамещающие производства на земельных участках, которые предоставят в аренду без торгов. При этом инвестор может сразу обращаться к правообладателю земельного участка напрямую.Кроме того, сегодня разрабатываем новый, не имеющий аналогов в России инструмент развития промышленности. Его введение позволит возмещать инвесторам до 30% капитальных затрат на создание предприятий по выпуску импортозамещающей продукции. На финансирование этой меры из краевого бюджета направим 1 миллиард рублей. Это простимулирует запуск новых производств импортозамещающей продукции, привлечет новых инвесторов в край.Утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер. Он включает 154 наименования: производство одежды, бумаги и картона, строительных материалов, лекарственных средств и многого другого. Таким образом удастся обеспечить развитие различных отраслей экономики.Ожидаете ли вы появления новых инвесторов в регионе? С кем уже ведете переговоры?– Краснодарский край давно и успешно укрепляет имидж одного из наиболее привлекательных и комфортных для инвесторов регионов России. По объему привлеченных инвестиций уже много лет подряд входим в топ 10 в стране.Мы готовы представить бизнесу уникальные возможности и все инструменты для развития практически во всех сферах деятельности. Рассматриваем любые инициативы и открыты к диалогу. Но больше делаем ставку на своего внутреннего инвестора – как никогда важно, чтобы он поверил в свой край и свою страну.С нашей стороны они могут рассчитывать на максимальную поддержку.Мы разработали "дорожные карты", которые содержат конкретные мероприятия по улучшению деловой среды и инвестклимата в регионе. Это изменение налоговой политики, снятие инфраструктурных ограничений, а также перспективного кадрового обеспечения. Что особенно важно, сопровождаем проекты по принципу "одного окна" - на всех уровнях.Понимаем, что инвестиции – это забег на длинную дистанцию, поэтому предусмотрели новые беспрецедентные механизмы государственной поддержки. В настоящий момент в Краснодарском крае доступны все ее основные формы: субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии – всего более 80. В целом ежегодно регион оказывает финансовых мер господдержки на сумму порядка 25 миллиардов рублей.Конечно, ситуация оказывает определенное влияние на уровень деловой активности во многих отраслях экономики и заставляет нас пересматривать географию поиска потенциальных зарубежных инвесторов.Сегодня в приоритете для нас дружественные страны Евразийского экономического союза, СНГ, Азии и Ближнего Востока.Например, мы активно развиваем внешнеэкономические отношения с Республикой Беларусь. Буквально недавно делегация Краснодарского края участвовала в IX Форуме регионов в Гродно. Подписали соглашение с Минским тракторным заводом, развиваем сотрудничество в промышленной и торговой сферах.А на каком этапе сегодня переговоры с инвесторами по строительству новых промпарков в крае? В какие сроки может состояться их открытие?– Одна из точек роста краевой экономики - создание на территории края сети промышленных парков - специально подготовленных инвестиционных площадок "под ключ", позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить запуск производств и минимизировать издержки инвесторов.У нас действует 4 индустриальных парка: "Краснодар", "Компрессорный", "Краун Парк", "Кубань", где уже размещены промышленные производства 25 резидентов – это более 2000 рабочих мест.В стадии строительства находятся еще два - "Достояние" и "ВБ Кубань", компании "Вайлдберриз".На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве еще одного индустриального парка в краевой столице – "ТехПромпарк-Северный". Инвестиции в реализацию проекта составят 6 миллиардов рублей. Запуск производств на территории индустриальной площадки позволит создать 500 новых рабочих мест. На территории разместят производства ПВХ и алюминиевого профиля, предприятие по переработке вторсырья для изготовления пластикового гранулята, завод по производству нетканных материалов.На площадке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге заключили соглашение с компанией "МХЛ-Втормет", которая планирует создать индустриальный парк "Регион-23 в Мостовском районе. Здесь будут работать предприятия по переработке древесины, производству фанеры, пиломатериалов, мебели, металлической продукции, стальной заготовки, катанки и удобрений. Ожидаемый объем инвестиций – 2,3 миллиарда рублей. Запуск производств обеспечит район 350 новыми рабочими местами.В крае создадут первый промышленный технопарк радиоэлектронной промышленности. Общая стоимость проекта 1 миллиард рублей, а его реализация даст 2000 новых рабочих мест. Резиденты площадки будут выпускать российские видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения и комплектующие. А главное - управляющая компания создаст Центр технологической инфраструктуры, где будут разрабатывать российские инновационные решения в радиоэлектронике. Рассчитываю, что он станет флагманским в России.Также планируется строительство индустриальных парков в Апшеронском, Динском районе, Новороссийске, Армавире, Белореченске и в других городах и районах края.Какие новые производства могут быть запущены в регионе в ближайшие годы?– На активной стадии реализации в промышленном комплексе края находится 21 инвестиционный проект по созданию новых, расширению либо модернизации существующих производств. Это предприятия в сфере химической промышленности, производства строительных материалов, металлургии и металлообработки, машиностроении, фармацевтической отрасли, радиоэлектронной промышленности.Один из примеров уникального для Юга страны производства – предприятие "Кахман" в Крымском районе. Завод, который открыли всего 3 года назад, сегодня ежегодно производит до 500 пассажирских лифтов, безопасность которых подтверждает сертификация Таможенного союза. Доля отечественных комплектующих, в том числе собственного производства, составляет более 50%. В течение этого года компания намерена увеличить мощность до 1000 лифтов в год, повысить локализацию до 70%.Еще одно предприятие в Крымском районе – завод по производству щелочных батареек. Инвестирующая в проект компания "АБ-Бэттэрис" намерена вложить в создание производства 1 миллиард рублей. На сегодняшний день уровень зависимости от импортных батареек в России более 80%. Запуск у нас такого производства позволит сократить этот дефицит и обеспечит муниципалитет новыми рабочими местами.Так, в 2021 году металлургический завод в Новороссийске реализовали инвестпроект по строительству сортопрокатного стана для производства стальной арматуры мощностью 500 тысяч тонн в год. Основное сырье для производства – собственная стальная заготовка. Выход на проектную мощность ожидается до конца 2022 года. Проект обеспечит городу более 320 новых рабочих мест.В Армавире планируют строить завод по производству стеклянной посуды и изделий из стекла мощностью 3,6 миллиона штук продукции в год. Инвестор ООО "Горница" намерен вложить в реализацию проекта 300 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест.Также в планах модернизация производства Армавирского машиностроительного завода (АМЗ), который в этом году отметит 45-летие. В феврале 2022 года на базе имущественного комплекса предприятия инвестор создал завод стальных конструкций "Кубань". На производственных мощностях АМЗ возобновят производство железнодорожного грузового подвижного состава с полным циклом изготовления и освоят выпуск новой продукции – металлоконструкций всех видов. Инвестор оснастит предприятие новым современным оборудованием.Что касается сельского хозяйства, как отразились ливни и грады, прошедшие летом, на посевах в крае? Нет ли риска снижения показателей на фоне экономической ситуации?– Наши аграрии всегда осторожны в прогнозах. Мы продолжаем уборку зерновых и зернобобовых культур, в ближайшее время приступим к сбору сахарной свеклы и винограда. Конечно, погодные условия непосредственно влияют на производство сельхоз продукции. Но кубанские агропредприятия всегда обеспечены качественными семенами, удобрениями и необходимой техникой. К тому же фермеры имеют достаточный опыт, чтобы совместно с нашими учеными добиваться результата даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому по итогу по основным культурам мы рассчитываем показать результат прошлого годаКакой объем продовольствия край планирует направить на экспорт и в какие страны?– В условиях санкционного давления, при нарушении старых логистических цепочек наши компании оказались в непростой ситуации. Поэтому мы помогаем предпринимателям переориентироваться на перспективные экспортные направления. Например, Центр поддержки экспорта Краснодарского края предоставляет более 50 программ и услуг, организует участие в международных выставках, проводит бизнес-миссии и приемы закупочных делегаций, помогает в поиске деловых партнеров.Наиболее удачная ситуация сегодня складывается с экспортом масложировой продукции. Мы полностью обеспечены подсолнечным маслом и жмыхом, что позволило Правительству России установить дополнительные квоты на их вывоз из страны. Данное решение позволит производителям осуществить дополнительные поставки за рубеж, а, значит, получить дополнительные доходы, и продолжить эффективно развиваться.В квоту вошли 9 предприятий края. Они уже поставили свыше 318 тысяч тонн масложировой продукции, что на 26,6% больше, чем в 2021 году. Нам удалось сохранить своих постоянных партнеров. В топ стран по-прежнему входят Китай, Турция, Индия, Узбекистан и Белоруссия.А как ограничения на выполнение полетов в аэропортах края отразились на количестве гостей кубанских курортов? Каких результатов вы ожидаете по итогам сезона? Ранее Ростуризм прогнозировал падение турпотока по итогам года.– Конечно, ситуация с закрытием трех аэропортов в Краснодарском крае не могла не повлиять на курортную отрасль. Для решения вопроса доставки туристов в аэропорту Сочи создали временный транспортный хаб и расширили программу полетов, РЖД увеличили число поездов в южном направлении, также организовали морские скоростные перевозки между курортами. Существенно увеличился и автомобильный трафик, что было ожидаемо. Поэтому в преддверии курортного сезона мы уделили пристальное внимание придорожному сервису. Проверили работу отелей вдоль федеральных трасс, ярмарок и сервисов.На сегодняшний день динамика турпотока сохраняется на уровне прошлого года. С января курорты Краснодарского края приняли почти 8 миллионов отдыхающих. Сейчас Черноморское побережье заполнено на 85%, Азовское на 78%.Всего до конца августа мы рассчитываем принять еще около 4 миллионов человек. А в целом по итогам года – до 17 миллионов отдыхающих, на уровне прошлого года. В условиях определенных транспортных ограничений, необходимости пересмотра схем бронирования – это очень хороший показатель.

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Ольга Маркова

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