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Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США

Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США - РИА Новости, 28.07.2022

Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США

27 июля стало известно, что США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T00:50

2022-07-28T00:50

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202227 июля стало известно, что США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.В конце 2018 года Пол Уилан был задержан во время шпионской акции. Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, отбывает 16-летний тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже.27 апреля в Турции состоялся обмен россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Летчик Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы, он был признан виновным в торговле наркотиками.Гражданин США Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.20109 июля в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, трое из которых были осуждены за шпионаж, на десятерых задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России. В июне в США были задержаны за шпионаж десять человек - Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и Вики Пелаез, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли.Москва и Вашингтон договорились обменять их на четверых заключенных, отбывавших наказание в России: это были бывший завсектора института США и Канады РАН Игорь Сутягин, экс-замглавы службы безопасности телекомпании "НТВ Плюс" Геннадий Василенко, а также бывшие сотрудники СВР и ГРУ Александр Запорожский и Сергей Скрипаль.19865 октября после переговоров на уровне МИД СССР и США была достигнута договоренность об одновременном освобождении заключенных. Произошел обмен обвиняемого в шпионаже разведчика, сотрудника советского представительства при ООН Геннадия Захарова на американского журналиста, главу корпункта журнала U.S. News and World Report Николаса Данилова, также обвиняемого в шпионаже. В рамках договоренности был выслан советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы политзаключенный Юрий Орлов. Освобождение и депортация Орлова были прямым результатом процесса переговоров между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.197927 апреля 1979 года советские власти обменяли двух советских разведчиков - Валдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН – на пятерых граждан США - Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Георгия Винса, Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова. Советские разведчики Энгер и Черняев были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы.196311 октября по взаимной договоренности правительств США и СССР был проведен обмен двух советских агентов - бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жены Александра – на американского священника Уолтера Чишека, арестованного в 1941 году по обвинению в шпионаже, и химика Марвина Макинена. Отец Вальтер провел почти 23 года в тюрьмах и лагерях Советского Союза. Химик Макинен был пойман в 1961 году на шпионаже в Советском Союзе, осужден и приговорен к восьми годам лишения свободы — двум годам тюрьмы и шести годам лагерей. Посольство США в СССР было проинформировано об аресте и осуждении за шпионаж гражданина США.196210 февраля состоялся самый известный в истории СССР обмен заключенными С США. Советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Обмен был официально санкционирован высшим руководством США и СССР. Обмен Пауэрса на Абеля произошел в Германии на мосту Глинике, ровно посередине которого проходила госграница между ГДР и Западным Берлином.Пауэрс выполнял разведывательные полеты над территорией СССР, и 1 мая 1960 года его самолет U-2 был сбит в районе Свердловска. Советский суд приговорил летчика к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Генрихович Фишер) находился в США с 1948 года как разведчик-нелегал. В июне 1957 года он был арестован и приговорен к 35 годам тюрьмы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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