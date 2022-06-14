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Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат - РИА Новости, 14.06.2022
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Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат
Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат - РИА Новости, 14.06.2022
Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат
Семьи американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана начали в общении с официальными структурами США более активно высказываться об обмене своих родных на россиян,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:09
2022-06-14T09:45
в мире
россия
сша
бриттни грайнер
пол уилан
виктор бут
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Семьи американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана начали в общении с официальными структурами США более активно высказываться об обмене своих родных на россиян, находящихся в тюрьмах США.Об этом в интервью РИА Новости сообщил Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Бут, арестованный в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезенный в США, и находящийся в тюрьмах уже более 14 лет, по информации ряда российских и американских СМИ, может быть обменян на Грайнер или Уилана, или обоих американцев.Ранее о необходимости дальнейших обменов заключенными между США и РФ, включающих Виктора Бута, Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявлял Тревор Рид, отбывавший в России тюремный срок по обвинению в нападении на полицейских, и недавно обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в результате провокационной операции американских спецслужб в Либерии в 2010 году и отбывавшего 20-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.Пол Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, в настоящее время отбывает 16-летний тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже. Бриттни Грайнер, американская звезда женского профессионального баскетбола, находится в РФ в предварительном заключении в качестве подсудимой по делу о контрабанде наркотических веществ.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут
09:09 14.06.2022 (обновлено: 09:45 14.06.2022)
 
Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат

Адвокат: семьи Грайнер и Уилана начали активнее высказываться об обмене родных на россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Семьи американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана начали в общении с официальными структурами США более активно высказываться об обмене своих родных на россиян, находящихся в тюрьмах США.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Бут, арестованный в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезенный в США, и находящийся в тюрьмах уже более 14 лет, по информации ряда российских и американских СМИ, может быть обменян на Грайнер или Уилана, или обоих американцев.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:49
Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом
"Мои источники подтверждают, что семьи Грайнер и Уилана стали в общении с официальными структурами более активно высказываться об обмене", - сказал агентству адвокат, пояснив, что это может быть связано с тем, что защитой Бута этим семьям было направлено обращение с предложением установления контакта, чтобы совместно добиваться обмена их родных на россиян, находящихся в тюрьмах США.
Ранее о необходимости дальнейших обменов заключенными между США и РФ, включающих Виктора Бута, Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявлял Тревор Рид, отбывавший в России тюремный срок по обвинению в нападении на полицейских, и недавно обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в результате провокационной операции американских спецслужб в Либерии в 2010 году и отбывавшего 20-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.
Пол Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, в настоящее время отбывает 16-летний тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже. Бриттни Грайнер, американская звезда женского профессионального баскетбола, находится в РФ в предварительном заключении в качестве подсудимой по делу о контрабанде наркотических веществ.
Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>
 
В миреРоссияСШАБриттни ГрайнерПол УиланВиктор Бут
 
 
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