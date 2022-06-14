https://ria.ru/20220614/obmen-1795119970.html

Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат

Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат - РИА Новости, 14.06.2022

Семьи Грайнер и Уилана начали высказываться об обмене, заявил адвокат

Семьи американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана начали в общении с официальными структурами США более активно высказываться об обмене своих родных на россиян,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:09

2022-06-14T09:09

2022-06-14T09:45

в мире

россия

сша

бриттни грайнер

пол уилан

виктор бут

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Семьи американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана начали в общении с официальными структурами США более активно высказываться об обмене своих родных на россиян, находящихся в тюрьмах США.Об этом в интервью РИА Новости сообщил Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Бут, арестованный в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезенный в США, и находящийся в тюрьмах уже более 14 лет, по информации ряда российских и американских СМИ, может быть обменян на Грайнер или Уилана, или обоих американцев.Ранее о необходимости дальнейших обменов заключенными между США и РФ, включающих Виктора Бута, Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявлял Тревор Рид, отбывавший в России тюремный срок по обвинению в нападении на полицейских, и недавно обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в результате провокационной операции американских спецслужб в Либерии в 2010 году и отбывавшего 20-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.Пол Уилан, гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии, в настоящее время отбывает 16-летний тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже. Бриттни Грайнер, американская звезда женского профессионального баскетбола, находится в РФ в предварительном заключении в качестве подсудимой по делу о контрабанде наркотических веществ.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>

https://ria.ru/20220614/ssha-1795117538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут