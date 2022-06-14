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Адвокат Стив Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск против тюрьмы в США

Адвокат Стив Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск против тюрьмы в США - РИА Новости, 14.06.2022

Адвокат Стив Зиссу: защита Виктора Бута готовит иск против тюрьмы в США

Российский бизнесмен Виктор Бут уже более 14 лет находится в тюрьмах, отбывая в США 25-летний срок заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:30

2022-06-14T09:30

2022-06-14T09:32

виктор бут

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Российский бизнесмен Виктор Бут уже более 14 лет находится в тюрьмах, отбывая в США 25-летний срок заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма – обвинениям, которые он полностью отрицает. Американский адвокат россиянина Стив Зиссу в беседе с корреспондентом РИА Новости Евгением Беленьким, который освещает дело россиянина со дня его ареста в Таиланде, рассказал о том, что в Америке уже начинают понимать несправедливость обращения США с Бутом, и о своей вере в то, что обмен россиянина на одного или нескольких американцев, находящихся в российских тюрьмах, обязательно состоится.– Можно ли подать в суд на тюрьму за отсутствие медицинской помощи Виктору, и готовы ли вы это сделать, если ситуация не улучшится?– Да, конечно, возможно. Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск. Американский суд не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны Бюро тюрем США. А речь идет именно об этом. По законам США "забота и содержание" заключенного находятся в ведении министерства юстиции. Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза – это нарушение, которое в суде защитить невозможно.– Не могли бы вы описать сдвиги в нарративе истории Виктора, которые происходят в настоящий момент, вызванные, в частности, тем, что говорят такие люди, как судья Шейндлин, Тревор Рид и его семья, а также другие, кто открыто высказался на эту тему?– После ареста госпожи Грайнер (звезда женского профессионального баскетбола Бриттни Грайнер, арестованная в РФ по подозрению в контрабанде наркотических веществ – ред.) произошло несколько событий. Конечно, высказывания семьи Рид (в пользу обмена Виктора Бута на Грайнер – ред.) имели решающее значение. Потому что это заставило нескольких американских журналистов более подробно изучить дело Виктора Бута. Это означает, конечно, что некоторые из них узнали о судье Шейндлин и обратились к ней. И, к счастью, она по-прежнему готова говорить правду о своих юридических и фактических выводах, сделанных на заседании суда по вынесению приговора Виктору, и о своем мнении, что он пробыл в тюрьме более чем достаточно времени.Еще одна вещь, которая произошла, это то, что команда защиты продолжала пытаться наладить контакт с семьями Грайнер и Уилана (Пол Уилан, гражданин США, осужденный в РФ на 16 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже – ред.). И хотя нам никто не ответил, они не могли не просмотреть информацию, которую мы им отправили. Мои источники подтверждают, что это, в свою очередь, привело к тому, что семьи Грайнер и Уилана стали в общении с официальными структурами более активно высказываться об обмене. Также, как вы наверняка заметили, тот факт, что Грайнер является известной американской спортсменкой, привел к тому, что несколько других известных спортсменов выразили свою поддержку, например, Сет Карри и Леброн Джеймс (звезды мужского профессионального баскетбола США – ред.). Это, конечно, заставило нескольких спортивных обозревателей заинтересоваться делами Виктора Бута и других россиян. Эти люди не зациклены на бессмысленных историях о "торговцах смертью", которые затуманивают мозг другим американским журналистам, слишком ленивым, чтобы искать правду, чтобы начать задавать вопросы.– Как вы думаете, каково нынешнее отношение чиновников госдепа к Виктору? А как насчет позиции министерства юстиции, выступившего против обменов? Считаете ли вы, что сейчас существуют разногласия среди должностных лиц правительства США, ответственных за любой обмен, который может произойти?– Всегда будет разница во мнениях среди людей в различных ведомствах правительства США. Но наша стратегия превращения ложного повествования о Викторе в правдивое повествование была направлена на противодействие рефлекторной реакции неоконсерваторов и других в правительстве США на то, что "американцы будут взяты в заложники другими правительствами", если США будут вести переговоры о судьбе задержанных и обмены.Это упрощенное отношение, эта рефлекторная реакция связана с позицией "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке. Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве и Санкт-Петербурге и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, придумывают преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США. То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек. Тем не менее, эта рефлекторная реакция наблюдается во многих подразделениях правительства США. Эти люди упускают из виду тот факт, что можно легко провести прямую линию между 2008 годом, когда Виктор был похищен, и началом в той же точке неуклонного ухудшения отношений между США и Россией.Но некоторые объективные люди на американской стороне, несомненно, начинают понимать, что именно власти США открыли эпоху жесткого обращения наших стран с гражданами друг друга, когда уполномочили DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) похитить Виктора, привезти его в Америку, судить его за преступление, которое было создано для него самим Управлением по борьбе с наркотиками, а затем имели наглость потребовать, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения, и что Виктора обменяют на одного или нескольких американцев. Я глубоко надеюсь, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Виктор Анатольевич Бут должен быть включен в список любой сделки по обмену на любого американца.– Зависит ли любой обмен заключенными напрямую от решения президента США?– Да, президент Байден должен одобрить любой обмен. Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи.

https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html

https://ria.ru/20220521/medpomosch-1789869171.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

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