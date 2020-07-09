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Обмен обвиняемых в шпионаже в США на осужденных в России (2010)
9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, трое из которых были осуждены за шпионаж, на десятерых задержанных... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T04:37
россия
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Обмен обвиняемых в шпионаже в США на осужденных в России (2010)

04:37 09.07.2020
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© AFP 2020 / Emmanuel DunandНью-Йоркские газеты с материалами про Анну Чапмен и Ричарда и Синтии Мерфи
Нью-Йоркские газеты с материалами про Анну Чапмен и Ричарда и Синтии Мерфи
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
9 июля 2010 года в аэропорту Вены (Австрия) был произведен обмен четырех российских граждан, трое из которых были осуждены за шпионаж, на десятерых задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России.
За две недели до этого, 27 июня 2010 года, полиция США задержала десять человек – Анну Чапман, Ричарда и Синтию Мерфи, Хуана Лазаро и Вики Пелаез, Майкла Зотолли, Патрисию Миллз, Михаила Семенко, Доналда Ховарда Хитфилда и Трейси Ли Энн Фоли.
Еще один человек был задержан 29 июня кипрской полицией по запросу США в международном аэропорту города Ларнака. Позже он был отпущен под залог в 20 тысяч евро. 30 июня подозреваемый должен был отметиться в полицейском участке Ларнаки, однако, по словам представителя полиции, так и не сделал этого, скрывшись в неизвестном направлении.
Минюст США сообщал, что аресты стали результатом многолетнего расследования, проведенного ФБР, офисом прокурора южного округа Нью-Йорка, отделом по борьбе со шпионажем и отделом по разведке управления национальной безопасности Минюста.
Всем задержанным были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью ведения деятельности в качестве незарегистрированных агентов иностранного правительства. По данным следствия, главной задачей задержанных был сбор информации о США с целью передачи ее России. Для этого они якобы должны были максимально "американизироваться", а ради укрепления "легенды" – жить парами и растить детей. В документах обвинения, в частности, говорилось, что некоторые из арестованных на протяжении нескольких лет контактировали с представителями "российской миссии при ООН на Манхэттене".
Хотя изначально слово "шпионаж" в обнародованных документах следствия не фигурировало, СМИ и официальные власти сразу окрестили скандал шпионским, а задержанных – шпионами.
Российские официальные власти на утро после получения информации о задержании сначала отреагировали резким заявлением, отвергающим все обвинения, но позже признали, что речь, действительно, идет о российских гражданах. МИД России заявил, что задержанные – граждане России, а их деятельность не нанесла ущерба интересам Америки.
Урегулированием ситуации занимались на самом высоком уровне. Задержанные в США после консультаций с допущенным к ним сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России признали свою вину и согласились на немедленную депортацию в РФ. На суде семеро раскрыли свои настоящие имена – Владимир и Лидия Гурьевы (Ричард и Синтия Мерфи), Михаил Куцик и Наталия Переверзева (Майкл Зоттоли, Патрисия Миллз), Андрей Безруков и Елена Вавилова (Дональд Хитфилд и его жена Трейси Фоли), Михаил Васенков (Хуан Лазаро). Лишь трое из задержанных (Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко) жили и работали в США под своими настоящими именами. Дело журналистки Пелаез, которая имела гражданство Перу и США, в общем списке стояло особняком. По мнению ее адвоката, единственная вина женщины, заключается в том, что она оказалась женой человека, называвшего себя уругвайцем Лазаро. Под давлением Пелаез пришлось согласиться на депортацию в Россию.
Окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) вынес постановление о депортации десятерых граждан РФ.
Российские власти в обмен на депортацию подсудимых должны были освободить четырех заключенных в России и передать их в распоряжение американской стороны.
США объяснили свое решение произвести обмен тем, что не видят пользы для национальной безопасности в длительном тюремном заключении десяти незаконных агентов, а также гуманитарными соображениями.
Москва обменивала Игоря Сутягина, Геннадия Василенко, Александра Запорожского и Сергея Скрипаля. Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему были предъявлены обвинения в передаче сведений, составляющих гостайну, представителям британской разведки Mи-6.
Запорожский, служивший до 1997 года замначальником первого отдела управления контрразведки СВР, а с 1998 года, уволившись в запас, работавший в американской компании и проживавший в США, был арестован в 2001 году, когда приехал в Москву. Летом 2003 года он был приговорен Московским военным окружным судом к 18 годам лишения свободы за передачу американским спецслужбам (ЦРУ) сведений о действующих сотрудниках и трех агентах СВР из числа американских граждан.
Скрипаль, бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, был задержан в 2004 году, а в 2006 году осужден на 13 лет за государственную измену в форме шпионажа в пользу Великобритании. По данным спецслужб, Скрипаль более десяти лет сотрудничал с британской разведкой – он был завербован в середине 1990-х годов.
Василенко, бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс", в 2006 году был приговорен к трем годам колонии-поселения за незаконное хранение оружия, попытку изготовления взрывного устройства и сопротивление сотрудникам милиции. Позже за попытку дачи взятки руководству борской спецколонии, в которой содержался, с учетом еще неотбытого срока был приговорен еще к трем годам и пяти дням в колонии строгого режима.
Между тем фамилия Василенко упоминалась в публикациях о деле Роберта Хансена – бывшего сотрудника ФБР США, задержанного в 2001 году за шпионаж в пользу России. Согласно этим публикациям, Геннадий Василенко был завербован американской разведкой в конце 1980-х годов, а о его работе на американцев сообщил Хансен. В 1976-1988 годах Василенко работал в управление внешней контрразведки КГБ и находился в командировке в Вашингтоне (США). В 1988 году ему предъявляли обвинение в шпионаже в пользу США. Но из-за отсутствия доказательств дело было прекращено, а Василенко уволили из КГБ. В обменный список он был включен властями США по просьбе бывшего сотрудника ЦРУ Джека Платта, с которым Василенко сдружился во время работы в Вашингтоне.
Перед обменом все четверо российских граждан были помилованы президентом РФ. Согласно законодательству РФ, они обратились с соответствующими закону прошениями о помиловании в адрес президента РФ, в которых признали вину в ранее совершенных преступлениях.
"Развоз" фигурантов дела к местам назначения превратился в масштабную операцию – самолетам пришлось преодолеть десятки тысяч километров. 9 июля 2010 года днем чартерный Boeing-767 из Нью-Йорка с 10 арестованными приземлился в аэропорту Вены, где до того сел лайнер МЧС России с россиянами, которых правительство России согласилось обменять. После проведенного обмена, который совершили сотрудники службы внешней разведки РФ и центральное разведывательное управление США, самолет МЧС около 14.00 по московскому времени вылетел из аэропорта Вены. Вечером он приземлился в московском аэропорту Домодедово. Откуда высланных из США россиян увезли в охраняемом кортеже.
Через несколько дней дети, депортированных из США граждан России, добровольно отправились в РФ к родителям. Тем детям россиян, которые являлись гражданами США и к этому времени достигли совершеннолетнего или близкого к нему возраста, американские власти предоставили право выбора, но они приняли решение уехать в Россию.
После обмена самолет, зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США, также вылетел из Вены. По дороге в Вашингтон он совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четверых мужчин остались в Великобритании – Скрипаль и Сутягин.
Через какое-то время после обмена источник в одной из российских спецслужб сообщил, что виновником провала разведгруппы является сбежавший в США полковник СВР Александр Потеев. В июне 2011 года Московский окружной военный суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Приговор заочный, так как Потеев в 2010 году скрылся за границей. В нем подчеркивалось, что Александр Потеев начал выдавать секретную информацию, начиная с 1999-2000 годов, то есть с того времени, как получил к ней доступ. Иностранным спецслужбам были переданы даже копии оперативных дел разведчиков, шифры переписки, данные о лицах, оказывавших СВР конфиденциальное содействие. В результате ЦРУ длительное время контролировало российских агентов, не пресекая их деятельности, но ограничивая исполнение поставленных перед ними задач и целей, в результате чего их работа была малорезультативной при отсутствии явных ошибок. В приговоре подчеркивалось, что из-за действий Потеева некоторые агенты были вынуждены бежать из США еще до задержания из-за провокаций и попыток перевербовки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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