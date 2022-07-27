21:39 27.07.2022 (обновлено: 06:32 28.07.2022)
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ
CNN: США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN.
"Администрация Байдена предлагает России торговца оружием (Виктора Бута. — Прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана", — говорится в сообщении.
Как поясняет телеканал, президент США Джо Байден лично одобрил план обмена. В свою очередь, адвокат Бута рассказал РИА Новости, что не может комментировать сообщения об обмене подзащитного, но "это вскоре может измениться".
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.
Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.
В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.