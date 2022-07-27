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США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ
США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T21:39
2022-07-28T06:32
сша
россия
виктор бут
пол уилан
дело пола уилана
бриттни грайнер
таиланд
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN.Как поясняет телеканал, президент США Джо Байден лично одобрил план обмена. В свою очередь, адвокат Бута рассказал РИА Новости, что не может комментировать сообщения об обмене подзащитного, но "это вскоре может измениться".Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20220720/but-1803707827.html
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сша
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сша, россия, виктор бут, пол уилан, дело пола уилана, бриттни грайнер, таиланд, нью-йорк (город), в мире, энтони блинкен, сергей лавров, москва, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
21:39 27.07.2022 (обновлено: 06:32 28.07.2022)
 
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ

CNN: США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN.

"Администрация Байдена предлагает России торговца оружием (Виктора Бута. — Прим. ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана", — говорится в сообщении.

Как поясняет телеканал, президент США Джо Байден лично одобрил план обмена. В свою очередь, адвокат Бута рассказал РИА Новости, что не может комментировать сообщения об обмене подзащитного, но "это вскоре может измениться".
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.
Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.
В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.
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Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 17:23
Брат осужденного в России за шпионаж Уилана приветствовал обмен Рида
 
СШАРоссияВиктор БутПол УиланДело Пола УиланаБриттни ГрайнерТаиландНью-Йорк (город)В миреЭнтони БлинкенСергей ЛавровМоскваШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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