https://ria.ru/20220727/obmen-1805450774.html

США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ

США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022

США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер, сообщили СМИ

США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-27T21:39

2022-07-27T21:39

2022-07-28T06:32

сша

россия

виктор бут

пол уилан

дело пола уилана

бриттни грайнер

таиланд

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США предлагают России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, утверждает телеканал CNN.Как поясняет телеканал, президент США Джо Байден лично одобрил план обмена. В свою очередь, адвокат Бута рассказал РИА Новости, что не может комментировать сообщения об обмене подзащитного, но "это вскоре может измениться".Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов отменили.Пока Бут находился еще под юрисдикцией таиландского правосудия, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.В феврале прилетевшую из Нью-Йорка баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, однако не дождался его и был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20220720/but-1803707827.html

https://rsport.ria.ru/20220726/basketbol-1805202513.html

https://ria.ru/20220427/obmen-1785798922.html

сша

россия

таиланд

нью-йорк (город)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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