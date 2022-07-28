02:35 28.07.2022 (обновлено: 05:11 28.07.2022)
Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Сеулу готовностью мобилизовать силы ядерного сдерживания
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.
"Сейчас наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии", - сказал северокорейский лидер на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне в среду.
Он также заявил, что Сеул ошибается, если считает возможным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала.
"Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - добавил Ким Чен Ын.