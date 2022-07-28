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Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием

Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием - РИА Новости, 28.07.2022

Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:35

2022-07-28T02:35

2022-07-28T05:11

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.Он также заявил, что Сеул ошибается, если считает возможным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала."Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - добавил Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20220728/ucheniya-1805470112.html

кндр (северная корея)

южная корея

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Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын