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Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием - РИА Новости, 28.07.2022
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Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием
Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием - РИА Новости, 28.07.2022
Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:35
2022-07-28T05:11
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.Он также заявил, что Сеул ошибается, если считает возможным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала."Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - добавил Ким Чен Ын.
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
02:35 28.07.2022 (обновлено: 05:11 28.07.2022)
 
Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Сеулу готовностью мобилизовать силы ядерного сдерживания

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

"Сейчас наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии", - сказал северокорейский лидер на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне в среду.

Он также заявил, что Сеул ошибается, если считает возможным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала.
"Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим (президента Южной Кореи - ред.) Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - добавил Ким Чен Ын.
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен Ын
 
 
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