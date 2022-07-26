https://ria.ru/20220726/solodov-1804828661.html

Биография Владимира Солодова

Биография Владимира Солодова - РИА Новости, 26.07.2022

Биография Владимира Солодова

Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:26

2022-07-26T04:26

2022-07-26T04:26

справки

владимир солодов

камчатский край

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804831109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b07f9ff8094ab70b3acaab07950865.jpg

Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве.В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2002 году учился в Институте политических наук в Париже (Франция).В 2019 году окончил обучение по программе развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Кандидат политических наук.С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры теории и практики управления. Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, занимался экспертной работой и организацией проектной деятельности, разработкой и запуском программ подготовки государственных служащих.В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив". Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы "Глобальное образование". Также участвовал в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока.С апреля 2015 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики, реализацию общественных проектов и патриотическое воспитание. Он также являлся инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе. В его компетенции входило оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов в сфере взаимодействия инвесторов с органами государственной власти, а также содействие процессам улучшения делового климата в округе.В 2017-2019 годах возглавлял совет директоров Фонда развития Дальнего Востока. 26 июня 2018 года был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия).С 18 октября 2018 года – председатель правительства Республики Саха (Якутия).3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимир Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.13 сентября 2020 года Владимир Солодов был избран губернатором Камчатского края. Он получил поддержку 80,51% избирателей. 21 сентября он официально вступил в должность главы региона.Солодов – автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления.Отмечен Благодарностью правительства Российской Федерации (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир солодов, камчатский край, россия, политика