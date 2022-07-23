https://ria.ru/20220723/retsepty-1804273263.html

Рецепты холодных супов, которые стоит попробовать летом

Рецепты холодных супов, которые стоит попробовать летом - РИА Новости, 23.07.2022

Рецепты холодных супов, которые стоит попробовать летом

Знойное лето — идеальное время для дегустации холодных супов. Заправкой для окрошки может быть не только квас, но и молочные напитки, а гаспачо способен удивить РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:10

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Знойное лето — идеальное время для дегустации холодных супов. Заправкой для окрошки может быть не только квас, но и молочные напитки, а гаспачо способен удивить и цветом, и ингредиентами. Простыми в приготовлении и вместе с тем необычными рецептами с РИА Новости поделились известные шеф-повара.Гаспачо из зеленого горошка с крабом от шеф-повара ресторана Sartoria Lamberti Сухроба АхметоваИнгредиенты:Зеленый горошек — 150 гСалат латук — 15 гМята — 2 гОвощной бульон — 250 гСоль — по вкусуКраб камчатский — 20 гПеречная мята — 1 гЗеленое масло — 1 гДомашний сыр — 10 гЛук-сибулет — 1 гОливковое масло — по вкусуСпособ приготовления:Основную часть зеленого горошка, листьев латука и мяты измельчаем блендером до однородной массы вместе с овощным бульоном. Добавляем соль. На тарелку выкладываем домашний сыр, сверху — оставшиеся листья латука и мяты, зеленый горошек, отварного камчатского краба, оливковое и зеленое масло. Последнее получается путем смешивания растительного масла, измельченных лука и петрушки. Готово! Приятного аппетита!Окрошка на мацони с телячьим языком от шеф-повара ресторана Savva Андрея ШмаковаИнгредиенты:Картофель — 10 гОгурец — 15 гРедис красный — 10 гГовяжий язык маринованный — 10 гЯйцо куриное — 1 штукаЯйцо перепелиное — 1 штукаЛук-сибулет — 5 гМацони — 250 млГазированная вода — 50 млУкроп — по вкусуСоль — по вкусуСпособ приготовления:Для маринада в сотейнике смешать чайную ложку сахара, семена укропа, молотый кориандр, лавровый лист, черный перец горошком и соль. Сутки держать в этой смеси язык. Затем упаковать в вакуум и приготовить на пару.Отварить картофель, яйца, отделить белок от желтка. Лук-сибулет, укроп, перепелиное яйцо и белок куриного мелко порезать. Редис, огурец, картофель и язык настрогать соломкой. Выложить все ингредиенты в глубокую тарелку.Смешать мацони с измельченным укропом, после чего добавить газированную воду, нарезанные лук-сибулет, перепелиное яйцо, белок куриного яйца, редис, картофель и язык. Перед подачей украсить зеленью. Небыстро, зато очень вкусно!Тан-апур от бренд-шефа ресторана Folk Владимира ЧистяковаЗелень — 10 гТан — 200 млКукуруза — 20 гГорох стручковый — 15 гРедис — 15 гОгурец — 15 гМасло ароматное — 3 млМятное масло — 3 млСпособ приготовления:Зелень (мяту, петрушку, лук зеленый, кинзу, укроп) мелко порубить. Огурец и редис порезать кубиками, мини-кукурузу и горошек — тоже.Смешать все ингредиенты, заправить ароматным и мятным маслом, для чего оливковое пробить блендером с мятой до консистенции песто. Полученную смесь залить таном. Все просто!Холодный суп с креветками от шеф-повара ресторана Subzero Павла КошеляИнгредиенты:Бульон куриный — 350 млТоматы узбекские — 70 гОгурцы маринованные — 30 гЯйцо куриное — 1 штукаСоевые ростки — 40 гКреветки — 50 гЛук зеленый — 20 гКинза — 20 гЯичная лапша — 80 гСемена кунжута — 2 гМасло кунжутное — по вкусуСоус шрирача — 5 млСоус терияки — 70 млРисовый уксус — 10 млСпособ приготовления:Куриный бульон разогреть в сотейнике, добавить к нему соусы шрирача, терияки, кунжутное масло и рисовый уксус. Перемешать ингредиенты и остудить.Отдельно отварить яичную лапшу, а креветки обжарить на сковороде.Томаты и маринованные огурцы порезать на слайсы.Яйцо взбить, добавить соль, перец, пожарить тонкий омлет, остудить и порезать соломкой.Соединить все ингредиенты в глубокой тарелке, добавить кунжутное масло, соевые ростки. Подавать с мелко порубленными кинзой, зеленым луком и семенами кунжута.Гаспачо с томатом и дыней от шеф-повара ресторана NOME Александра ЧелмакинаИнгредиенты:Томаты — 250 гОгурцы — 140 гБолгарский перец — 120 гБазилик свежий — 4 гОливковое масло — 10 гОливки таджаска — 10 гДыня — 50 гСоль и перец — по вкусуСпособ приготовления:Болгарский перец, огурцы и томаты соединить с оливковым маслом, солью, перцем и свежими листьями базилика, пробить блендером до однородности и перетереть через сито. В тарелке украсить кусочками дыни, оливками и листьями базилика.Окрошка овощная со свеклой на мацони от шеф-повара ресторана D.O.M. Ивана СтроителеваИнгредиенты:Свекла вареная — 30 гОгурец свежий — 30 гРедис — 30 гКартофель отварной — 30 гЯйца перепелиные — 3 штукиСвекольный крем — 20 гЗеленый лук — 5 гМацони — 270 млЖелточная паста — 20 гСметана — 20 гЖелток — 108 гГорчица — 43 гСок лимона — 30 млХрен сливочный — 20 гЧернослив — 6 гСвекла печеная — 60 гСоль — 1 гВода — 20 млСпособ приготовления:Для приготовления желточной пасты желтки вареных яиц размять вилкой, смешать до однородности с соком лимона, горчицей и хреном.Для свекольного крема овощ сбрызнуть оливковым маслом, натереть солью и час запекать в фольге в духовке при температуре 180 градусов — до мягкости. Затем пробить до однородности, добавив соль, оливковое масло и чернослив.Зеленый лук нарезать соломкой и положить в воду со льдом, чтобы он закрутился в "кудри".Огурец, редис, отварные картофель и свеклу нарезать соломкой и поместить в тарелку небольшими горками. Перепелиные яйца приготовить до состояния пашот. Дополнить кудрями лука, свекольным кремом и залить мацони, смешанным с желточной пастой и сметаной.Холодный суп с юдзу и кольраби от бренд-шефа ресторана BURO.TSUM Владимира ЧистяковаИнгредиенты:Мацони — 250 млУкроп — 6 гОгурец — 150 гСоль — 6 гКольраби — 20 гЛистья романо — 10 гСок юдзу 1 чайная ложкаПряность кервель — 2 гЛистья эстрагона — 2 гЗеленый лук — 2 гСпособ приготовления:Огурцы (120 граммов) натереть на мелкой терке, укроп порезать, овощи посолить, хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы выделился сок. Добавить к массе мацони, настоять 20 минут и процедить. Жмых можно выбросить.Кольраби, огурец, листья романо нарезать тонкой соломкой, зеленый лук и эстрагон — тоже.В тарелку налить готовую базу огуречного мацони, сверху выложить овощную соломку и мелко нарезанную зелень, украсить пучком кервеля и добавить сок юдзу каплями по кругу тарелки. Перед употреблением суп обязательно перемешать — так раскроется вся комбинация вкусов.

https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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