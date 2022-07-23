08:00 23.07.2022 (обновлено: 08:10 23.07.2022)
Рецепты холодных супов, которые стоит попробовать летом
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Знойное лето — идеальное время для дегустации холодных супов. Заправкой для окрошки может быть не только квас, но и молочные напитки, а гаспачо способен удивить и цветом, и ингредиентами. Простыми в приготовлении и вместе с тем необычными рецептами с РИА Новости поделились известные шеф-повара.
Гаспачо из зеленого горошка с крабом от шеф-повара ресторана Sartoria Lamberti Сухроба Ахметова
© Фото предоставлено рестораном Sartoria LambertiГаспачо из зеленого горошка с крабом
© Фото предоставлено рестораном Sartoria Lamberti
Гаспачо из зеленого горошка с крабом
Ингредиенты:
Зеленый горошек — 150 г
Салат латук — 15 г
Мята — 2 г
Овощной бульон — 250 г
Соль — по вкусу
Краб камчатский — 20 г
Перечная мята — 1 г
Зеленое масло — 1 г
Домашний сыр — 10 г
Лук-сибулет — 1 г
Оливковое масло — по вкусу
Способ приготовления:
Основную часть зеленого горошка, листьев латука и мяты измельчаем блендером до однородной массы вместе с овощным бульоном. Добавляем соль. На тарелку выкладываем домашний сыр, сверху — оставшиеся листья латука и мяты, зеленый горошек, отварного камчатского краба, оливковое и зеленое масло. Последнее получается путем смешивания растительного масла, измельченных лука и петрушки. Готово! Приятного аппетита!
Окрошка на мацони с телячьим языком от шеф-повара ресторана Savva Андрея Шмакова
© Предоставлено рестораном Savva Окрошка на мацони
© Предоставлено рестораном Savva
Окрошка на мацони
Ингредиенты:
Картофель — 10 г
Огурец — 15 г
Редис красный — 10 г
Говяжий язык маринованный — 10 г
Яйцо куриное — 1 штука
Яйцо перепелиное — 1 штука
Лук-сибулет — 5 г
Мацони — 250 мл
Газированная вода — 50 мл
Укроп — по вкусу
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Для маринада в сотейнике смешать чайную ложку сахара, семена укропа, молотый кориандр, лавровый лист, черный перец горошком и соль. Сутки держать в этой смеси язык. Затем упаковать в вакуум и приготовить на пару.
Отварить картофель, яйца, отделить белок от желтка. Лук-сибулет, укроп, перепелиное яйцо и белок куриного мелко порезать. Редис, огурец, картофель и язык настрогать соломкой. Выложить все ингредиенты в глубокую тарелку.
Смешать мацони с измельченным укропом, после чего добавить газированную воду, нарезанные лук-сибулет, перепелиное яйцо, белок куриного яйца, редис, картофель и язык. Перед подачей украсить зеленью. Небыстро, зато очень вкусно!
Тан-апур от бренд-шефа ресторана Folk Владимира Чистякова
© Фото : предоставлено рестораном FolkТан-апур
© Фото : предоставлено рестораном Folk
Тан-апур
Зелень — 10 г
Тан — 200 мл
Кукуруза — 20 г
Горох стручковый — 15 г
Редис — 15 г
Огурец — 15 г
Масло ароматное — 3 мл
Мятное масло — 3 мл
Способ приготовления:
Зелень (мяту, петрушку, лук зеленый, кинзу, укроп) мелко порубить. Огурец и редис порезать кубиками, мини-кукурузу и горошек — тоже.
Смешать все ингредиенты, заправить ароматным и мятным маслом, для чего оливковое пробить блендером с мятой до консистенции песто. Полученную смесь залить таном. Все просто!
Холодный суп с креветками от шеф-повара ресторана Subzero Павла Кошеля
© Фото редоставлено рестораном SubzeroХолодный суп с креветками
© Фото редоставлено рестораном Subzero
Холодный суп с креветками
Ингредиенты:
Бульон куриный — 350 мл
Томаты узбекские — 70 г
Огурцы маринованные — 30 г
Яйцо куриное — 1 штука
Соевые ростки — 40 г
Креветки — 50 г
Лук зеленый — 20 г
Кинза — 20 г
Яичная лапша — 80 г
Семена кунжута — 2 г
Масло кунжутное — по вкусу
Соус шрирача — 5 мл
Соус терияки — 70 мл
Рисовый уксус — 10 мл
Способ приготовления:
Куриный бульон разогреть в сотейнике, добавить к нему соусы шрирача, терияки, кунжутное масло и рисовый уксус. Перемешать ингредиенты и остудить.
Отдельно отварить яичную лапшу, а креветки обжарить на сковороде.
Томаты и маринованные огурцы порезать на слайсы.
Яйцо взбить, добавить соль, перец, пожарить тонкий омлет, остудить и порезать соломкой.
Соединить все ингредиенты в глубокой тарелке, добавить кунжутное масло, соевые ростки. Подавать с мелко порубленными кинзой, зеленым луком и семенами кунжута.
Гаспачо с томатом и дыней от шеф-повара ресторана NOME Александра Челмакина
© Фото : предоставлено рестораном NOMEГаспачо с томатом и дыней
© Фото : предоставлено рестораном NOME
Гаспачо с томатом и дыней
Ингредиенты:
Томаты — 250 г
Огурцы — 140 г
Болгарский перец — 120 г
Базилик свежий — 4 г
Оливковое масло — 10 г
Оливки таджаска — 10 г
Дыня — 50 г
Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
Болгарский перец, огурцы и томаты соединить с оливковым маслом, солью, перцем и свежими листьями базилика, пробить блендером до однородности и перетереть через сито. В тарелке украсить кусочками дыни, оливками и листьями базилика.
Окрошка овощная со свеклой на мацони от шеф-повара ресторана D.O.M. Ивана Строителева
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. (Сочи)Окрошка овощная со свеклой и мацони
© Фото предоставлено рестораном D.O.M. (Сочи)
Окрошка овощная со свеклой и мацони
Ингредиенты:
Свекла вареная — 30 г
Огурец свежий — 30 г
Редис — 30 г
Картофель отварной — 30 г
Яйца перепелиные — 3 штуки
Свекольный крем — 20 г
Зеленый лук — 5 г
Мацони — 270 мл
Желточная паста — 20 г
Сметана — 20 г
Желток — 108 г
Горчица — 43 г
Сок лимона — 30 мл
Хрен сливочный — 20 г
Чернослив — 6 г
Свекла печеная — 60 г
Соль — 1 г
Вода — 20 мл
Способ приготовления:
Для приготовления желточной пасты желтки вареных яиц размять вилкой, смешать до однородности с соком лимона, горчицей и хреном.
Для свекольного крема овощ сбрызнуть оливковым маслом, натереть солью и час запекать в фольге в духовке при температуре 180 градусов — до мягкости. Затем пробить до однородности, добавив соль, оливковое масло и чернослив.
Зеленый лук нарезать соломкой и положить в воду со льдом, чтобы он закрутился в "кудри".
Огурец, редис, отварные картофель и свеклу нарезать соломкой и поместить в тарелку небольшими горками. Перепелиные яйца приготовить до состояния пашот. Дополнить кудрями лука, свекольным кремом и залить мацони, смешанным с желточной пастой и сметаной.
Холодный суп с юдзу и кольраби от бренд-шефа ресторана BURO.TSUM Владимира Чистякова
© Фото предоставлено рестораном BURO. TSUMХолодный суп из мацони с юдзу и кольраби
© Фото предоставлено рестораном BURO. TSUM
Холодный суп из мацони с юдзу и кольраби
Ингредиенты:
Мацони — 250 мл
Укроп — 6 г
Огурец — 150 г
Соль — 6 г
Кольраби — 20 г
Листья романо — 10 г
Сок юдзу 1 чайная ложка
Пряность кервель — 2 г
Листья эстрагона — 2 г
Зеленый лук — 2 г
Способ приготовления:
Огурцы (120 граммов) натереть на мелкой терке, укроп порезать, овощи посолить, хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы выделился сок. Добавить к массе мацони, настоять 20 минут и процедить. Жмых можно выбросить.
Кольраби, огурец, листья романо нарезать тонкой соломкой, зеленый лук и эстрагон — тоже.
В тарелку налить готовую базу огуречного мацони, сверху выложить овощную соломку и мелко нарезанную зелень, украсить пучком кервеля и добавить сок юдзу каплями по кругу тарелки. Перед употреблением суп обязательно перемешать — так раскроется вся комбинация вкусов.