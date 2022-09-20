С уксусом, лимоном, томатом: заготовки из репчатого лука на зиму

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лук на зиму заготавливают разными методами - делают вкусный жареный овощ с маслом, для придания ему пикантного вкуса добавляют уксус и перец, для приготовления салатов кольца маринуют с лимоном или бальзамическим уксусом, а чтобы получить яркую и сочную заготовку, в банку кладут свеклу. Как сохранить репчатый лук в резаном виде или цельный на весь год, рецепты и советы — в материале РИА Новости.

Лук на зиму

Лук, как и прочие овощи и зелень, заготавливают на зиму впрок разными способами – маринование, засолка, сушка и заморозка. Его консервируют в чистом виде или с добавлением пряных трав и овощей. Вкусными и полезными заготовками из лука дополняют мясные, рыбные блюда, овощные салаты и выпечку. А ломтики ароматного сушеного лука используют как приправу к горячим блюдам, смешивая с другими травами.

Пищевая ценность

В 100 граммах репчатого лука содержатся 2% суточной нормы белка и 3% углеводов.

КБЖУ продукта (на 100 г):

калорийность — 40 ккал;

белки — 1,1 г;

жиры — 0,1 г;

углеводы — 9,34 г,

В луке присутствуют бета-каротин, витамины группы В, E, С, РР и K, а также минералы – кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, фтор. Некоторые полезные вещества в составе продукта помогают организму бороться с различными вредоносными бактериями.

Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, овощ незаменим для поддержания иммунитета и рекомендован при авитаминозе. А фитонциды в составе лука обладают антисептическим и антибактериальным свойствами, что особенно актуально в период простудных и вирусных заболеваний в холодное время года.

Выбор лука

Цельные луковицы белого или желтого репчатого лука, нарезанный кольцами сладкий красный (ялтинский лук), зеленый лук, в том числе порей – для заготовки на зиму подходят разные сорта растения.

Подготовка лука

Общие правила подготовки лука к заготовке на зиму:

— Тщательно перебрать репчатый лук для заготовки. Необходимо брать плотные плоды без признаков подгнивания, затем очистить от шелухи, срезать корешки и хвостики.

Тщательно перебрать репчатый лук для заготовки. Необходимо брать плотные плоды без признаков подгнивания, затем очистить от шелухи, срезать корешки и хвостики. — Мелкие луковицы можно заготавливать целыми головками или следует измельчить овощ согласно рецепту. Лук маринуют кольцами, полукольцами, перьями или мелкими кубиками. Оптимальная толщина дольки лука 3-5 мм.

Мелкие луковицы можно заготавливать целыми головками или следует измельчить овощ согласно рецепту. Лук маринуют кольцами, полукольцами, перьями или мелкими кубиками. Оптимальная толщина дольки лука 3-5 мм. — Для удаления излишней горечи репки или тонко нарезанные головки следует обдать крутым кипятком, а затем промыть проточной холодной водой.

Популярные рецепты

Заготовить продукт на зиму можно многими способами. Луковая закуска украсит праздничное застолье и поможет разнообразить повседневный рацион. Маринованный и консервированный овощ служит добавкой к мясу или рыбе, а также идет в салаты. Сушеный или замороженный лук можно комбинировать с другими ароматными травами и добавлять в различные блюда, соусы и выпечку.

Маринование

Хрустящий маринованный лук – ароматная приправа для сервировки мясных и рыбных блюд, а также овощных закусок и грибов. Маринование позволяет сохранить полезные вещества овоща и придать ему особый вкус. Для маринада используется уксус (столовый, яблочный, рисовый, винный и бальзамический), лимонная кислота или сок. Добавляют в маринад соль, сахар , мед, специи, масло.

С уксусом По классическому рецепту лук маринуют с уксусом. А для придания пикантного аромата добавляют различные пряности. Категория Закуска Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 400 г лук репчатый мелкий 200 мл вода 1 ст. л. сахар 5 г соль 2 ст. л. уксус 2 ст. л. растительное масло 2 шт. лавровый лист по вкусу перец горошком Приготовление 1 Маленькие головки лука не более трех сантиметров (более крупные можно разделить пополам) очистить от шелухи, срезать кончики, тщательно промыть. 2 В подготовленную стеклянную тару выложить лавровый лист и несколько горошин черного перца. 3 Воду для маринада вылить в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Положить в кипящий маринад головки лука и проварить пару минут, не больше. 4 Горячую заготовку переложить в банку и простерилизовать в кастрюле с горячей водой пять-семь минут. 5 Закупорить банку металлической крышкой, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

С винным уксусом Еще один рецепт маринованного лука с белым винным уксусом и оливковым маслом Ингредиенты 1 кг мелкий репчатый лук (жемчужный) 50 г сахар 1 ст. л. соль 500 мл уксус винный (белый) 500 мл масло оливковое 2 ст. л. перец горошком (белый) 2 шт. лист лавровый Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 263,7 ккал Жиры 25,4 г Углеводы 8,4 г Приготовление 1 Мелкий лук (севок или шалот) перебрать и прямо в шелухе поместить луковички в горячую воду и довести до кипения. 2 После того, как вода закипит откинуть лук на дуршлаг и отправить под холодную воду. Очистить репки от шелухи, срезать кончики и крестообразно надрезать верхушку у каждой луковицы. 3 Сменить воду и оставить лук в прохладной воде пока будет готовиться маринад. 4 Для маринада необходимо в кастрюлю слить воду, добавить соль, сахар, уксус и лавровый лист, поставить на плиту и прокипятить содержимое. 5 Добавить оливковое масло и лук и оставить под крышкой настояться на слабом огне 15 минут. Потом снять с плиты и оставить на ночь. 6 На следующий день с помощью шумовки вытащить лук из маринада и разложить по небольшим стерильным банкам. Маринад прокипятить и залить им лук. CC BY-SA 2.0 / fo.ol / spicy onion marmalade Маринованный лук CC BY-SA 2.0 / fo.ol / spicy onion marmalade 7 Емкости закатать герметичными крышками и хранить в холодном месте.

С лимоном Оригинальная закуска с легкой кислинкой цитруса подойдет для шашлыка, салатов, бутербродов, сельди и запеченной рыбы. Ингредиенты 5 шт. лук репчатый (среднего размера) 50 г сок лимонный 5 г соль 1 ст. л. сахар 2 ст. л. масло растительное Приготовление 1 Луковицы очистить от шелухи и нарезать тонкими полукольцами, сверху насыпать соль и сахар. CC BY 2.0 / Kate Ter Haar / Pickled red onions Маринованный лук CC BY 2.0 / Kate Ter Haar / Pickled red onions 2 Выжать сок одного лимона в лук. Важно, чтобы в заготовку не попали косточки от цитруса, иначе они придадут ей горечь. 3 Добавить растительное масло и тщательно все перемешать, переложить в емкость или контейнер, встряхнуть и оставить на полчаса-час, чтобы лук промариновался. 4 Можно употреблять закуску сразу или оставить в холодильнике для дальнейшего использования.

В томатном соке Такой вариант маринованного репчатого лука подходит для приготовления первых блюд, как добавка к мясу и запеченной рыбе, а также в качестве соуса к гарниру. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1,5 кг лук репчатый 0,5 л сок томатный 5 шт. веточки свежей петрушки 2 ст. л. масло растительное по вкусу специи, сахар, соль Приготовление 1 Луковицы очистить от шелухи, порезать кольцами и добавить измельченную петрушку. Все тщательно перемешать, добавить соль и оставить примерно на 40 минут. 2 Подготовить томатную заливку: разогреть на сковороде растительное масло, добавить томатный сок, сахар и соль, по желанию положить специи и тушить пять–семь минут. 3 Влить готовую горячую заливку с томатом в емкость с луком и петрушкой, все хорошо перемешать и разложить по стерилизованным банкам. 4 Герметично закупорить тару и отправить в прохладное место. Хранить такую заготовку рекомендовано не более двух-трех месяцев. CC BY 2.0 / brianna.lehman / Pickled Red Onions Маринованный лук CC BY 2.0 / brianna.lehman / Pickled Red Onions

В банках На зиму в банках можно сделать не только маринованный, но и жареный лук в масле. Ингредиенты 1 кг репчатый лук (крупные репки) 1 1,4 л растительное масло по вкусу специи Приготовление 1 Отобрать крупные и плотные луковицы без повреждений, тщательно вымыть их и очистить. 2 Порезать лук полукольцами или мелкими кубиками и обжарить на сковороде до золотистого оттенка. 3 Важно, чтобы овощ не подгорел, поэтому нужно постоянно помешивать и добавлять масло. На медленном огне продолжать жарить лук в течение 35-40 минут. 4 За пять минут до готовности можно добавить любимые специи, все тщательно перемешать и оставить на плите еще пару минут. 5 Жареный лук переложить в стерилизованные банки, залить подсолнечным маслом до самого верха и закатать крышками.

Сушка

Высушенный лук – натуральный продукт и хорошая альтернатива свежему овощу. Правильно подготовленный репчатый лук длительное время сохраняет все свои полезные свойства. Хранить заготовки рекомендуется в бумажных пакетах или сухих стеклянных емкостях. Сушеный лук используется для приготовления первых и вторых блюд, салатов, консервации, фарша, пиццы и пирогов. Чтобы равномерно просушить продукт, нужно измельчить репки – толщина дольки не должна превышать трех миллиметров.

Существует несколько способов сушки лука в домашних условиях.

В духовке

Сушить лук можно в духовке (электрической или газовой). Весь процесс занимает порядка пяти часов. Алгоритм действий следующий:

— Нарезанный лук ровным слоем выложить на застеленные специальной бумагой противни.

Нарезанный лук ровным слоем выложить на застеленные специальной бумагой противни. — Поместить жаровни в предварительно разогретый до +60°C духовой шкаф, а дверцу оставить приоткрытой на пару сантиметров.

Поместить жаровни в предварительно разогретый до +60°C духовой шкаф, а дверцу оставить приоткрытой на пару сантиметров. — Измельченный лук нужно периодически перемешивать.

В электросушилке

Для сушки лука таким способом его не обязательно мелко его крошить, можно нарезать пластинками. Горячий воздух за пять-семь часов качественно высушит даже крупные дольки. Для сушки необходимо:

— Порезать лук и разложить его равномерно на решетке.

Порезать лук и разложить его равномерно на решетке. — Выставить температуру с помощью терморегулятора на +55…+60°C.

Выставить температуру с помощью терморегулятора на +55…+60°C. — Следует периодически менять поддоны местами, чтобы лук просох равномерно.

На свежем воздухе

Этот способ сушки овощей занимает порядка двух недель, а качество готового продукта напрямую зависит от выбранного места для сушки и уровня влажности. Важно выложить нарезанные луковицы в хорошо проветриваемое и затененное место, защищенное навесом от дождя.

Измельченный лук равномерным слоем укладывают на ровную поверхность на чистой ткани, картоне, подносах, противнях. Для обеспечения доступа свежего воздуха для всех ломтиков, нужно периодически помешивать лук. Необходимо следить за тем, чтобы овощ не покрылся плесенью. Мелкие черные точки образуются, если ночью на улице было значительно холоднее дневных показателей или лук напитался влагой после дождя. Убрать на хранение заготовку можно только после полного подвяливания.

Засолка

Солить лук на зиму можно просто с солью или добавляя к овощу различные пряные травы.

Простая Ингредиенты 1 кг лук репчатый 200 г соль поваренная Приготовление 1 Отобрать крепкие луковицы среднего размера, снять шелуху, промыть прохладной водой и нарезать кольцами. 2 Слоями уложить луковые кольца в стерилизованные банки, пересыпая их солью. Верхний слой обязательно должен быть из соли. 3 Укупорить банки герметичными крышками и хранить в прохладном месте (холодильнике или погребе).

С зеленью Для придания луковой заготовке свежего аромата используют разные пряные травы – веточки петрушки и зонтики укропа. Ингредиенты 1 кг лук репчатый 1 л вода 120 г соль поваренная 1 кг петрушка свежая 2 шт. зонтики укропа по вкусу горошины черного перца Приготовление 1 Очистить лук от шелухи, хорошо помыть и порезать полукольцами. 2 Мелко порубить петрушку, смешать зелень с нарезанным луком и добавить соль по вкусу. 3 На дно стерилизованной тары положить зонтики укропа и сверху плотно уложить лук с петрушкой. 4 Вскипятить в кастрюле воду, затем положить в нее 100 граммов соли и добавить несколько горошин черного перца. 5 Залить горячим рассолом основные ингредиенты в банке, герметично закатать крышками.

Заморозка

Морозить на зиму можно не только перья зеленого лука, но и луковицы. Причем для заморозки можно брать как нарезанный кольцами, полукольцами, мелкими или крупными кубиками лук, но и целые репки мелкого размера.

Важно отобрать крепкие репки без повреждений, пятен и признаков плесени. Очистить от шелухи и промыть под холодной водой. Затем для удаления лишней влаги оставить на бумажном полотенце. Подготовленный лук разложить в пакеты для заморозки, максимально удалив воздух, или в пластиковые контейнеры с плотной крышкой и отправить в морозилку.

Готовить замороженный лук следует без предварительной разморозки, иначе овощ раскиснет и потеряет вид. Повторная заморозка недопустима.

Советы кулинаров

Луковицы для заготовок на зиму следует выбирать ровные, крепкие, без повреждений. Репки должны быть сухими, без проросших корней или зеленых побегов.

Чтобы избавиться от горечи лука, кулинары рекомендуют использовать следующие способы:

— обдать овощ кипятком;

обдать овощ кипятком; — залить нарезанные репки водой на пару минут;

залить нарезанные репки водой на пару минут; — бланшировать лук.

Для нарезки лука в большом количестве лучше воспользоваться слайсером. Он позволит безопасно и быстро нашинковать овощ одинаковыми кольцами или полукольцами.

Заготавливать лук следует в небольших баночках, а после вскрытия тары продукт нужно съедать в течение двух дней.