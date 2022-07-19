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Смертельная жара душит в объятиях Европу

Смертельная жара душит в объятиях Европу - РИА Новости, 19.07.2022

Смертельная жара душит в объятиях Европу

Западнее российских границ происходят столь неожиданные природные явления, что люди впечатлительные вполне способны поверить в существование потусторонних сил,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T07:59

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Западнее российских границ происходят столь неожиданные природные явления, что люди впечатлительные вполне способны поверить в существование потусторонних сил, злобно интригующих против старушки Европы. Британская метеорологическая служба впервые в истории страны объявила "красный" уровень опасности из-за надвигающейся аномальной жары. Согласно прогнозу, уже в ближайшие дни в Лондоне и в обширной части центральных областей от Манчестера до Йорка столбики термометров достигнут отметки 40 градусов по шкале Цельсия, что чревато резким скачком тепловых ударов и смертей, под угрозой также и работа ряда ключевых отраслей промышленности.Объективности ради оговоримся, что выражение "впервые в истории" применительно к Британии довольно условно, потому как система оценки погодных рисков и конкретно аномальной жары в королевстве была разработана всего год назад. Причиной этого, кстати, стал предыдущий период рекордных температур, с которыми британцы столкнулись горячим летом 2019-го. Тогда термометры и бортовые компьютеры автомобилей фиксировали повышение температуры воздуха до 38,7 градуса, что вызвало практически коллапс транспортной и энергетической инфраструктуры (хотя тогда Европа была полностью обеспечена носителями). Впрочем, это не так уж впечатляет, если вспомнить, что за этот же период в Британии — только официально и только от жары — погибли две с половиной тысячи человек.Волна раскаленного воздуха идет на Европейский континент с юга, принося с собой крупные проблемы не только жителям островов.Как пишут зарубежные средства массовой информации, в Испании от жары с неба стали замертво падать птицы, а количество скончавшихся от перегрева превысило 350 человек. В ряде регионов, а также в соседних Португалии и Франции бушуют сильнейшие лесные пожары, борьба с которыми затруднена нехваткой воды по причине обмеления ряда рек. Например, значительное падение уровня воды отмечается в крупнейших водных артериях континента — реках Рейн, Эбро, Рона и По. В последней зафиксировано рекордное снижение уровня за последние 70 лет наблюдений.В Италии метеорологи и фермеры фиксируют сильнейшую засуху, что ставит под вопрос сбор урожая, потому как, по самым скромным подсчетам, река По обеспечивает заветной влагой около трети всего итальянского агросектора. Ситуация настолько отчаянная, что во многих муниципалитетах введено нормирование воды.В Германии проблема другая, но ничуть не менее болезненная. Просевший уровень воды в Рейне угрожает сорвать поставки угля, который из морских портов баржами доставляют на аврально выводимые из консервации электростанции. Олаф Шольц с грустью отмечает, что Берлин вынужден возвращаться к источникам энергии, от которых европейцы в рамках зеленого энергоперехода планировали отказаться, но теперь другого выбора просто нет. Палящее летнее солнце имеет неплохие шансы поломать и эту не самую популярную, но спасительную схему.Это не все. Голландские фермеры, к которым на днях присоединились их немецкие коллеги, устраивают массовые забастовки из-за введенных ограничений на использование нитрометана и посевных территорий. Возможно, кто-то удивится, но и тут основной причиной является кризис в энергетике. Нитрометан (или нитрокарбол) получают разложением природного газа, а именно пропана, поставки которого в Германию сейчас практически остановлены по вине коллективного Запада, заигравшегося в антироссийские санкции. Амстердам и Берлин ввели ограничения не потому, что хотят разорить собственных фермеров, а потому, что все глубже погружаются в топливный дефицит и перенаправляют объемы в наиболее важные и уязвимые отрасли экономики. Однако попытки отказа от российского газа уже привели к рекордным ценам на электричество, а ряд крупнейших предприятий, критически завязанных на импорт из России, — на грань остановки производства. В их числе немецкий химический гигант BASF, который в числе прочего производит упомянутый выше нитрометан.При всем этом руководители Евросоюза и Великобритании натужно изображают оптимизм и делают хорошую мину при очень плохой игре, и это в первую очередь понимают рядовые европейцы.Пока Испания плавится в горниле летнего зноя, а сотрудники местной скорой помощи ведут скорбную статистику погибших, министр энергетики Тереза Рибера совершенно серьезно просит сограждан поменьше пользоваться кондиционерами, которые поглощают прорву электроэнергии, подорожавшей в несколько раз. На ее производство нужен природный газ, а его в хранилищах все меньше, хотя лето — это традиционный период заполнения ПХГ перед началом отопительного сезона.Команда Шольца с помпой отчиталась о заключении контракта на поставку 35 миллиардов кубометров газа с голландской компанией GTS. На первый взгляд, главная экономика Европы смогла заместить почти половину российского импорта, но так кажется, только если не вникать в детали. Газотранспортная система между странами имеет максимальную пропускную способность в те самые 35 миллиардов, хотя до сих пор средний объем поставок из Нидерландов составлял 11 миллиардов кубометров. В контракте голландцы прописали целый ряд ключевых условий и оговорок, из которых следует, что три с половиной десятка миллиардов кубометров голубого топлива — это вовсе не гарантированный объем, а лишь потенциально возможный. Более того, голландская сторона оставляет за собой полное право не поставлять немецким партнерам оговоренный газ в случае критически низких или высоких температур, а также если Амстердам не сможет реализовать комплекс мер по ликвидации зависимости от российского газа. Иначе говоря, если будет очень холодно/жарко либо голландцам самим не будет хватать топлива, они просто не будут ничего экспортировать.Понимающие люди быстро сложили дважды два и получили грустные цифры.Так, крупнейший в Германии Deutsche Bank провел собственные расчеты и пришел к выводу, что если работа "Северного потока" не будет восстановлена в полном объеме (что вполне возможно, если Канада и впредь будет препятствовать ремонту оставшихся газоперекачивающих агрегатов Siemens), то уже этой зимой миллионы немецких домохозяйств будут вынуждены перейти на дрова в качестве основного источника энергии. Из этого же анализа следует, что общее потребление газа немецкой промышленностью и населением при любом сценарии будет на десять процентов ниже прошлогоднего, а единственной альтернативой уже этой осенью может стать каменный или бурый уголь.Здесь можно было бы подумать, что сбылась многолетняя мечта Польши, этого последнего островка угледобычи в Европе, но не тут-то было.На днях тамошний премьер был с визитом в Щецинском районе, на северо-западе Польши, где находятся крупные угольные предприятия, и имел крайне неприятный разговор с местными жителями. В частности, у него спрашивали, почему в главной угольной державе Европы наблюдается такая нехватка угля, что купить топливо можно только на каждом третьем складе, при этом за тонну угля просят зубодробительные 620 долларов, хотя еще год назад дорого считалось по 150. Матеуш Моравецкий объяснил согражданам, что именно так работает свободный рынок, а местные компании предпочитают продавать продукцию не государству, а на экспорт, где платят больше. Остается лишь догадываться о настроениях простых поляков, отдающих себе отчет в том, что за жарой обязательно наступит сырая, промозглая осень, а затем и зима. За кадром еще остается польская металлургическая промышленность, целиком и полностью завязанная на поставки кокса из России, но об этом в другой раз.Вернемся в Британию, с которой и начался наш сегодняшний разговор.Из-за жары остановлена служебная деятельность военно-воздушной базы Крануэлл в графстве Линкольншир. Выяснилось, что на территории воинской части просто начал плавиться асфальт. Аналогичные сложности преследуют и гражданские ведомства. Так, например, сообщается, что в ряде британских графств ограничивается движение по автомагистралям, а само дорожное покрытие засыпают песком, чтобы предотвратить его плавление и деформацию. Правительство же, оставшееся без руководителя, просит британцев по возможности не выходить из дома, пить больше воды и гулять с собаками после захода солнца. Профильные же министерства прорабатывают планы отмены авиарейсов, уменьшения количества поездов и резкого скачка обращений за медицинской помощью.Мы упомянули про сверхъестественные силы и людей впечатлительных не просто так.Согласитесь, когда тебя уже пять месяцев кормят рассказами о почти уничтоженной российской экономике, отказе от российских нефти и газа, а потом в гости внезапно приходит рекордная жара и выясняется, что без российского экспорта нельзя даже включить кондиционер, поневоле в голову закрадется мысль, что у Кремля есть связь с небесной канцелярией.

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https://ria.ru/20220706/tank-1800822158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/gaz-1800205230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/chp-1803124608.html

https://ria.ru/20220718/britaniya-1803296413.html

https://ria.ru/20220718/es-1803203323.html

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авторы, великобритания, европа, германия, олаф шольц, испания, погода, в мире, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции