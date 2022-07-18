https://ria.ru/20220718/pozhary-1803136375.html

В Испании природные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса

В Испании природные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 18.07.2022

В Испании природные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса

Природные пожары, охватившие территорию Испании, уничтожили более 20 тысяч гектаров лесных массивов, один человек погиб, сообщает испанская газета Pais со... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:06

2022-07-18T10:06

2022-07-18T11:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Природные пожары, охватившие территорию Испании, уничтожили более 20 тысяч гектаров лесных массивов, один человек погиб, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на данные муниципалитетов."Последняя волна жары, охватившая Испанию и юг Европы, с температурой выше 40 градусов, сопровождалась более чем тридцатью пожарами в нашей стране, которые уже уничтожили более 20 000 гектаров лесных массивов, согласно предварительным оценкам основных пострадавших сообществ: Эстремадура, Кастилия-и-Леон, Галисия, Андалусия и Каталония", - пишет издание.По данным газеты, по состоянию на вечер воскресенья в Испании бушуют 36 природных пожаров, при этом 24 из них не удалось взять под контроль. Около 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома.Как отмечает издание, бригадир, который занимался тушением пожара в испанском муниципалитете Самора (автономное сообщества Кастилия-и-Леон), погиб. Премьер-министр страны Педро Санчес в социальной сети Twitter выразил сожаление.Согласно опубликованному в июле докладу Главного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Испании, по состоянию на 3 июля площадь сожженных лесов с начала года составляет более 70 тысяч гектаров, что почти вдвое превышает средний показатель за последнее десятилетие.

https://ria.ru/20220715/pozhar-1802785879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Десятки тысяч гектаров: из-за аномальной жары в Испании горят леса Из-за аномальной жары зафиксированы рекордные в истории Испании лесные пожары. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, за 6 дней пострадали более 360 человек. В течении последних дней температура достигает +45°С. 2022-07-18T10:06 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро санчес, испания, европа, галисия