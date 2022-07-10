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Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью - РИА Новости, 10.07.2022
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Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью
Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью - РИА Новости, 10.07.2022
Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью
Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:38
2022-07-10T13:38
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
германия
канада
россия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении.По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы."На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", — заявил он.Председатель федерального правительства также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Германии следует стремиться к полному отказу от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.После возникших ограничений российская компания заявила, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
https://ria.ru/20220708/frg-1801309581.html
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, канада, россия, газпром, siemens, северный поток, олаф шольц
13:38 10.07.2022
 
Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью

Канцлер ФРГ Шольц: проблема энергобезопасности будет беспокоить Германию несколько лет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении.
По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.
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Эксперт заявил о риске для Германии остаться без газа
"На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", — заявил он.
Председатель федерального правительства также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Германии следует стремиться к полному отказу от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
После возникших ограничений российская компания заявила, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
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Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"
 
ЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГерманияКанадаРоссияГазпромSiemensСеверный потокОлаф Шольц
 
 
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