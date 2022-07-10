https://ria.ru/20220710/germaniya-1801529118.html

Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью

Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью - РИА Новости, 10.07.2022

Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью

Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:38

2022-07-10T13:38

2022-07-10T13:38

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

канада

россия

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении.По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы."На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", — заявил он.Председатель федерального правительства также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Германии следует стремиться к полному отказу от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.После возникших ограничений российская компания заявила, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.

https://ria.ru/20220708/frg-1801309581.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1801089121.html

германия

канада

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, канада, россия, газпром, siemens, северный поток, олаф шольц