Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью
Канцлер ФРГ Шольц: проблема энергобезопасности будет беспокоить Германию несколько лет
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вопрос обеспечения Германии энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении.
По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.
"На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", — заявил он.
Председатель федерального правительства также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Германии следует стремиться к полному отказу от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
После возникших ограничений российская компания заявила, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.