https://ria.ru/20220708/unizhenie-1801095140.html

Канада устроила показательное унижение Германии

Канада устроила показательное унижение Германии - РИА Новости, 08.07.2022

Канада устроила показательное унижение Германии

Ситуация вокруг работы "Северного потока" окончательно превратилась в трагикомический фарс. Министр экономики Германии обратился к властям Канады с просьбой не... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:54

экономика

в мире

германия

канада

россия

siemens

газпром

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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Ситуация вокруг работы "Северного потока" окончательно превратилась в трагикомический фарс. Министр экономики Германии обратился к властям Канады с просьбой не возвращать турбину, которая проходила за океаном предупредительно-плановый ремонт, в Россию, а вместо этого передать ее немецкому министерству энергетики.Позволим себе краткую историческую справку.Господин Хабек ведет речь о фирменной турбине корпорации Siemens, которая мирно трудилась на газокомпрессорной станции "Портовая", обеспечивая перекачку российского газа по магистрали "Северного потока". В начале июня официальная Оттава, присоединившаяся к пулу недружественных стран, объявила, что запрещает возврат агрегата в Россию, так как это часть санкционной политики, призванной задушить газовый экспорт в Европу в частности и нанести непоправимый урон российской экономике в целом.На тот момент положение на рынке европейской энергетики уже было тяжелым, но не критическим, как его оценивают сегодня.Пока США и их союзники в Старом Свете праздновали маленькую победу над Россией, в Берлине очень быстро просчитали все возможные риски и бросились искать выход. В частности, Германия вот уже месяц активно ищет замену арестованной турбине, но пока безрезультатно. Примечательно, что на протяжении всего времени, пока раскручивалась спираль этого трансграничного скандала между традиционными союзниками, "Газпром" хранил гробовое молчание, вообще никак не комментируя происходящее и предоставив возможность строить жуткие прогнозы относительно грядущей осени и зимы западным изданиям и аналитикам.В нашем сегодняшнем разговоре не будет ни капли злорадства и размышлений о средней температуре в немецких домах уже этой зимой, а также о судьбе местной промышленности. Гораздо интереснее поговорить о причинах и предпосылках. Это позволит понять, кто же загнал Берлин в положение цугцванга, когда любой следующий шаг приведет либо к срыву отопительного сезона, либо к остановке двух сотен заводов корпорации BASF. Тем более что и само слово "zugzwang" пришло к нам из немецкого языка. Как говорится, случайности не случайны.Началось все в середине нулевых годов.В 2007 году был размещен основной заказ на строительство буровых установок, которые должны были разрабатывать Штокмановское газоконденсатное месторождение, газ из которого и должен был уходить по трубам будущего "Потока" к немецким берегам. Однако столь крупные и масштабные проекты готовятся значительно дольше и с хорошим временным заделом. Потому еще на рубеже 2005-2006 годов был объявлен тендер для поиска подрядчиков, которые обеспечат ход выполнения работ от поставок труб и компрессоров до пошива спецодежды и организации питания персонала. Конкурс на строительство морской буровой установки выиграл Выборгский судостроительный завод, а вот в сегменте компрессорного оборудования самое выгодное предложение сделала британская компания Rolls-Royce Energy, специализировавшаяся как раз на производстве газовых турбин и компрессоров.Здесь нет никаких тайных заговоров и предательства российских национальных интересов.Семнадцать лет назад мы в принципе не имели нужного оборудования. Лишь много лет спустя российский "РЭП Холдинг" наладил выпуск газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 "Ладога". Но поскольку строительство не терпело отлагательств, было принято решение в пользу западных поставщиков. Тогда все ведущие зарубежные корпорации с огромным удовольствием сотрудничали с Россией, а за столь масштабные и, не побоимся такого определения, исторические проекты шла настоящая война. Rolls-Royce Energy выиграла тендер, подписала все обязывающие документы и впоследствии поставила "Газпрому" положенные агрегаты.Несколько позднее в результате корпоративных пертурбаций британцы продали данное подразделение немецкой Siemens Energy, которая и стала полноправным участником проекта, приняв на себя все положенные ремонтно-технические обязательства, для чего в канадском Монреале был куплен целый завод. Последний, конечно же, не работал исключительно в интересах российско-немецкого газопровода, но выполнял все необходимые работы.В западной прессе аксиомой считается утверждение, что Россия использует свои газопроводы в качестве гибридного оружия, в частности Москва якобы манипулирует прокачкой газа через "Северный поток", чтобы добиться нужных ей геополитических дивидендов. Это абсолютная чушь и вранье до последней буквы.Злосчастная турбина, за которую сейчас бьется команда Хабека, оказалась в Канаде вовсе не по злой воле Кремля. Ростехнадзор, осуществляющий контроль над техническим состоянием объектов газопровода, задолго до санкционной волны провел аудит и установил, что компрессор имеет отклонения от проектных характеристик и требует проведения упреждающего ремонта. Siemens, и это критически важно, полностью согласился с заключением Ростехнадзора и, поскольку ресурс турбины не был исчерпан, демонтировал ее и отправил на упомянутый выше завод в Монреале.Здесь нужно сделать обязательное отступление.Еще одна фейковая парадигма, часто вбрасываемая в информационное пространство, гласит, что Россия умышленно начала снижать объем прокачки газа в Германию. Разочаруем всех любителей конспирологии, здесь нет никаких происков спецслужб и прочей мистики. Компрессорная станция "Портовая" — это совершенно уникальный технический объект, не имеющий аналогов в мире. Дело в том, что с российской стороны создан компрессорный кластер, который нагнетает природный газ в трубу под давлением 220 бар. Его хватает не только для прокачки газа по всей длине газопровода (без промежуточного дожимания на маршруте), более того, в Грайфсвальде нет приемной компрессорной установки. Запас давления таков, что газ без всяких проблем уходит вглубь Германии еще на сто километров от береговой линии. Любой подросток, освоивший школьный курс, понимает, что, если из блока компрессоров на входе исключить один из ведущих агрегатов, прокачка снизится исходя сугубо из законов физики.Именно это и произошло, а вовсе не Кремль, сатанински хохоча, закрутил некий вентиль.Объем прокачки по "Потоку" упал со 167 миллионов кубометров в сутки до 100 с перспективой дальнейшего снижения вообще до 67 миллионов. И вновь никаких детективных историй, а исключительно инфраструктурные аспекты. После выпадения турбины Siemens нагрузка на оставшиеся в "Портовой" ГПА возросла, и в этой связи Ростехнадзор вел постоянный мониторинг технического состояния оставшихся в строю агрегатов. Поскольку немецкая турбина намертво застряла за океаном, а Германия показала свою полную импотенцию в плане отстаивания национальных интересов, Ростехнадзор рекомендовал поэтапно выводить на ремонт оставшиеся газоперекачивающие установки. Именно чтобы обеспечить работоспособность газопровода в дальнейшем.Текущая медийная истерика в европейских СМИ и униженные просьбы Роберта Хабека отдать турбину вроде как не русским, а Германии связана со следующим фактом.С 11 по 21 июля "Северный поток" останавливается на плановый ежегодный ремонт, точно такой же, как недавно проводился на его "Турецком" коллеге. В течение десяти дней российская сторона по согласованию с европейскими партнерами будет проверять механическую часть трубопровода, а также работу систем автоматизации. Естественно, что транзит газа в этот период упадет до нуля, а учитывая, что Германия упорно следует в фарватере американо-британской антироссийской политики, да к тому же собственными руками похоронила проект "Северный поток — 2", нет ничего удивительного, что федеральное правительство готово обещать Канаде любые золотые горы, лишь бы только заполучить обратно свою собственность.Кстати, это крайне выпуклый и показательный момент.Запад, который так кичится своей приверженностью букве закона, сейчас фактически украл и не отдает чужую собственность, ведь турбина принадлежит Siemens Energy, а на "Портовой" она работает на правах аренды. В результате германским властям теперь приходится унижаться самым оскорбительным для них образом в попытках все-таки выцарапать турбину. Причем удастся ли им это — и если да, то в какие сроки и какими подковерными договоренностями придется за это расплатиться с Оттавой, — вопрос открытый.С такими друзьями за океаном Берлину и врагов в Москве не надо.

https://ria.ru/20220707/sholts-1801089121.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

https://ria.ru/20220625/potok2-1797989094.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, в мире, германия, канада, россия, siemens, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), роберт хабек, северный поток, северный поток — 2