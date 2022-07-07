https://ria.ru/20220707/germaniya-1800915591.html
ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока"
ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока" - РИА Новости, 07.07.2022
ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока"
Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для "Северного потока" в Россию, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:27
2022-07-07T13:27
2022-07-07T15:13
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siemens
северный поток
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для "Северного потока" в Россию, передает агентство Блумберг."Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее (турбину. — Прим. ред.) в Россию, а прошу доставить в Германию", — пояснил он.Политик призвал канадские власти не затягивать этот вопрос и принять решение до начала периода профилактических работ."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html
https://ria.ru/20220701/potok-1799672353.html
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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в мире, германия, канада, россия, газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
13:27 07.07.2022 (обновлено: 15:13 07.07.2022)
ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока"
Министр экономики ФРГ Хабек предложил Канаде решение вопроса с турбиной "Северного потока"