https://ria.ru/20220707/germaniya-1800915591.html

ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока"

ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока" - РИА Новости, 07.07.2022

ФРГ предложила Канаде решение вопроса с турбинами для "Северного потока"

Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для "Северного потока" в Россию, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:27

2022-07-07T13:27

2022-07-07T15:13

в мире

германия

канада

россия

газпром

siemens

северный поток

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a38c970941134041c2e829b8d4f7b9ba.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для "Северного потока" в Россию, передает агентство Блумберг."Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее (турбину. — Прим. ред.) в Россию, а прошу доставить в Германию", — пояснил он.Политик призвал канадские власти не затягивать этот вопрос и принять решение до начала периода профилактических работ."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.

https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html

https://ria.ru/20220701/potok-1799672353.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

германия

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, канада, россия, газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)