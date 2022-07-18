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Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики
Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики - РИА Новости, 18.07.2022
Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года, сообщает сайт прогнозов ilMeteo.it. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:16
2022-07-18T13:16
2022-07-18T16:05
италия
в мире
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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года, сообщает сайт прогнозов ilMeteo.it.Синоптики предупреждают о приходе очередного африканского антициклона Apocalisse4800, который станет самым мощным с начала лета.Новая волна жары со среды угрожает температурами в +40 градусов и выше в крупных городах центра и севера Италии, а также в равнинных регионах долины реки По на севере страны.Министерство здравоохранения Италии объявило высший "красный" уровень метеоопасности в девяти из 27 крупнейших городов страны, включая Рим, Геную и Болонью. Присвоение минздравом "красного" уровня погодной опасности означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". На ближайшие выходные прогноз il Meteo обещает "кошмар" и "жару, которую не испытывали ранее".В пятницу итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti со ссылкой на исследования американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщала, что первое полугодие нынешнего года оказалось в Италии самым жарким за всю историю, в целом в мире 2022-й год становится шестым по уровню средних температур.По данным европейского проекта мониторинга атмосферы Copernicus Climate Change Service, минувший июнь стал третьим за всю историю по уровню температур. В Италии он незначительно уступил только аномальному месяцу 2003 года.
https://ria.ru/20220718/pogoda-1803120400.html
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италия, в мире
13:16 18.07.2022 (обновлено: 16:05 18.07.2022)
Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики
ilMeteo: наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года, сообщает сайт прогнозов ilMeteo.it.
Синоптики предупреждают о приходе очередного африканского антициклона Apocalisse4800, который станет самым мощным с начала лета.
Новая волна жары со среды угрожает температурами в +40 градусов и выше в крупных городах центра и севера Италии
, а также в равнинных регионах долины реки По
на севере страны.
Министерство здравоохранения Италии объявило высший "красный" уровень метеоопасности в девяти из 27 крупнейших городов страны, включая Рим
, Геную
и Болонью. Присвоение минздравом "красного" уровня погодной опасности означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". На ближайшие выходные прогноз il Meteo обещает "кошмар" и "жару, которую не испытывали ранее".
В пятницу итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti со ссылкой на исследования американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщала, что первое полугодие нынешнего года оказалось в Италии самым жарким за всю историю, в целом в мире 2022-й год становится шестым по уровню средних температур.
По данным европейского проекта мониторинга атмосферы Copernicus Climate Change Service, минувший июнь стал третьим за всю историю по уровню температур. В Италии он незначительно уступил только аномальному месяцу 2003 года.