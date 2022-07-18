https://ria.ru/20220718/zhara-1803192947.html

Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики

Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики - РИА Новости, 18.07.2022

Италия столкнется со сорокаградусной жарой, предупредили синоптики

РИМ, 18 июл – РИА Новости. Наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года, сообщает сайт прогнозов ilMeteo.it. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:16

2022-07-18T13:16

2022-07-18T16:05

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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Наступившая неделя может оказаться самой жаркой в Италии с начала года, сообщает сайт прогнозов ilMeteo.it.Синоптики предупреждают о приходе очередного африканского антициклона Apocalisse4800, который станет самым мощным с начала лета.Новая волна жары со среды угрожает температурами в +40 градусов и выше в крупных городах центра и севера Италии, а также в равнинных регионах долины реки По на севере страны.Министерство здравоохранения Италии объявило высший "красный" уровень метеоопасности в девяти из 27 крупнейших городов страны, включая Рим, Геную и Болонью. Присвоение минздравом "красного" уровня погодной опасности означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". На ближайшие выходные прогноз il Meteo обещает "кошмар" и "жару, которую не испытывали ранее".В пятницу итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti со ссылкой на исследования американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщала, что первое полугодие нынешнего года оказалось в Италии самым жарким за всю историю, в целом в мире 2022-й год становится шестым по уровню средних температур.По данным европейского проекта мониторинга атмосферы Copernicus Climate Change Service, минувший июнь стал третьим за всю историю по уровню температур. В Италии он незначительно уступил только аномальному месяцу 2003 года.

https://ria.ru/20220718/pogoda-1803120400.html

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