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Межгосударственные отношения России и Ирана

Межгосударственные отношения России и Ирана - РИА Новости, 19.07.2022

Межгосударственные отношения России и Ирана

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:50

2022-07-19T03:50

2022-07-19T03:50

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Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года). Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, основанном на международном праве, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам.Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.Президент России Владимир Путин посещал Иран в 2007, 2015 и 2017 годах, президент Хасан Роухани Россию – в 2014, 2015 и 2017 годах.19 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ибрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Ирана.19 января 2022 года Ибрахим Раиси посетил Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).29 июня 2022 года президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения). Президенты двух стран общаются "на полях" встреч Астанинского формата по сирийскому урегулированию, Совета глав государств-членов ШОС, саммитов ЕАЭС и др.Владимир Путин и Ибрахим Раиси неоднократно общались по телефону, в последний раз – 8 июня 2022 года.Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.5 октября 2021 года Москву с первым визитом посетил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан. Затем переговоры глав МИД России и Ирана состоялись в январе 2022 года в рамках рабочего визита в Россию президента Ирана. Вновь с визитом в Москву глава МИД Ирана прибыл 15 марта 2022 года. Встреча глав МИД двух стран состоялась также 30 марта 2022 года "на полях" конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в Туньси (КНР).23 июня 2022 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Иран с рабочим визитом, он встретился с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, также был принят президентом Ирана Ибрахимом Раиси.На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по вопросам двусторонних отношений, СВПД, проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, урегулирования ситуации в Сирии, Афганистане.Налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран. 25 мая 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак с рабочим визитом посетил Иран, где обсудил перспективы сотрудничества России и Ирана, в том числе ход реализации ключевых двусторонних проектов.Поддерживаются межпарламентские связи. 8-9 февраля 2021 года по приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в российской столице с первым зарубежным визитом в новом качестве побывал его иранский коллега Мохаммад Багер Галибаф. Глава Меджлиса Ирана был также принят председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и встретился с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В настоящее время в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана. По итогам 2021 года торговый оборот вырос на 81% и достиг максимума – четырех миллиардов долларов (российский экспорт составил более трех миллиардов долларов, импорт – 967 миллионов долларов).Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами; оборудованием и транспортными средствами; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них и др. В структуре импорта – продовольственные товары и сельхозсырье; продукция химической промышленности; фармацевтическая продукция; металлы и изделия из них; текстиль и обувь; машины, оборудование и транспортные средства и др.Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 15-е заседание прошло в июне 2019 года в Иране.17 мая 2018 года было подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Документ вступил в силу 27 октября 2019 года. В настоящее время ЕАЭС и Иран ведут работу над созданием зоны свободной торговли. Россия поддерживает процесс приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Идет работа по второму и третьему блоку.В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" с привлечением российского госкредита. Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт.Сельское хозяйство является одним из основных направлений взаимодействия двух стран. На протяжении последних лет товарооборот продукции АПК показывает положительную динамику.Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран. Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки. Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны. Указанная модернизация предполагала в том числе установку ракетного комплекса "Клаб-С". Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636. Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25. Исламская республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3. Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%. По итогам визита вице-премьера России Александра Новака в Иран в мае 2022 года стало изветсно, что стороны договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир".Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр.Ежегодно гражданам Ирана предоставляется возможность пройти обучение в вузах Российской Федерации как за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ. В условиях пандемии коронавируса между Москвой и Тегераном было налажено эффективное практическое сотрудничество в области противодействия распространению COVID-19. Налажены поставки и совместное производство российской вакцины "Спутник V" на территории Ирана. Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иран, россия, владимир путин, ибрахим раиси, москва, мид ирана