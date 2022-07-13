С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варенье из апельсинов – ароматный десерт с легкой кислинкой и терпким послевкусием. Сварить его можно на зиму или к завтраку, с кожурой и без нее, подавать как отдельное лакомство или использовать в качестве начинки. Пошаговые рецепты приготовления апельсиновых заготовок в домашних условиях, правила хранения и польза для организма – в материале РИА Новости.
Варенье из апельсинов
"Варенье из апельсинов или других цитрусовых называется мармеладом. Оно должно иметь блестящий цвет, желеобразную консистенцию. Не растекающуюся, но не твердую и не жидкую", – поясняет Екатерина Деева, эксперт по приготовлению джемов нестандартных сочетаний, основатель компании "Джемоварня "Что-то с чем-то".
Традиционно подаваемое на завтрак, особенно в Европе, это варенье имеет богатую историю. Рецепты апельсинового мармелада были известны с 17 века, но тот, который варят сейчас, изобретен викторианцами.
Как выбрать апельсины
© Фото : Unsplash/Гоар АвдалянДевушка с апельсинами
© Фото : Unsplash/Гоар Авдалян
Девушка с апельсинами
Есть два основных параметра, на которые стоит обратить внимание. По словам Екатерины Деевой, качественные апельсины должны быть тяжелыми по отношению к своему размеру. Такие плоды относительно недавно сняты с дерева и должны быть сочными. Важно обратить внимание и на кожуру апельсина. Она не должна быть повреждена – без вмятин, мягких участков, темных пятен.
Общий принцип приготовления
Эксперт выделяет три основных способа приготовления апельсинового мармелада:
- 1Фрукты нарезать на четвертинки, а после на тонкие пластинки.
- 2Отделить филе апельсина от кожуры и варить только его.
- 3Цитрусы варить целиком с кожурой, а после размягчения остудить и отделить внутреннюю часть апельсина.
Популярные рецепты
Варенье из апельсинов можно варить с кожурой и без нее, дольками или с мякотью, пропущенной через мясорубку и низкокалорийный вариант без сахара. Также можно добавлять в продукт разные ингредиенты, придающие классическому варианту новые вкусовые оттенки. Для аромата и вкуса мармелад из апельсинов дополняют различными пряностями, кедровыми орехами, овощами, ликерами. Своими секретами приготовления апельсинового варенья поделилась Екатерина Деева.
Классический
Универсальный рецепт для приготовления угощения из апельсинов к чаю или для закатки на зиму.
Ингредиенты
1000 г
апельсины
1500 г
сахар
0,5 л
вода
Приготовление
1
Тщательно промыть апельсины, нарезать тонкими кусочками и удалить семечки.
2
В кастрюлю с водой высыпать сахар и варить сироп.
3
Выложить в сироп апельсины и довести до кипения, снимая пенку.
4
Варить на медленном огне два часа, периодически перемешивая массу.
5
Готовое варенье разлить по банкам и закупорить, хранить в прохладном месте.
© Фото : Unsplash/Rob WicksВаренье из апельсиновой кожуры
© Фото : Unsplash/Rob Wicks
Варенье из апельсиновой кожуры
С кожурой
Варить апельсиновое варенье можно из плодов вместе с цедрой.
Ингредиенты
450 г
апельсины
1 л
вода
400 г
сахар
Приготовление
1
Положить вымытые апельсины целиком в кастрюлю, добавить воды и накрыть крышкой.
2
Довести воду до кипения, уменьшить огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варить, пока апельсины не станут полностью мягкими и не лопнут сами по себе (около 45-60 минут).
3
Выключить огонь и дать апельсинам полностью остыть. После этого разрезать плоды пополам.
4
С помощью ложки отделить мякоть, а кожуру нарезать на тонкие полоски.
5
Смешать воду, которая осталось от варки апельсинов, мякоть, кожуру и сахар. Поставить на плиту кастрюлю и проварить.
6
Готовый мармелад разлить по чистым горячим банкам.
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С имбирем
Екатерина Деева рассказала, что можно придать имбирный вкус мармеладу, выжимая сок из корня имбиря. Но не хуже получится, если добавить нарезанные кусочки имбиря или натереть его.
Ингредиенты
500 г
апельсины
0,5 л
вода
400 г
сахар
20 г
имбирь
Приготовление
1
Чистые апельсины порезать на четвертинки, каждую из них нарезать тонкими ломтиками.
2
Поместить их в кастрюлю, добавить воду и оставить на ночь.
3
На следующий день добавить сахар и имбирь. Довести массу до кипения и варить, регулярно помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится как минимум наполовину и не начнет превращаться в мармелад.
4
Готовый мармелад разлить по подготовленным стерилизованным банкам, закрыть крышками и подержать в кипящей воде в течение 10 минут. Дать банкам остыть в воде.
5
Закрытые банки можно хранить при комнатной температуре до года.
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С яблоками
Этот рецепт станет находкой особенно для тех, у кого есть собственный урожай яблок.
Ингредиенты
6 шт.
апельсины
4-5 шт.
яблоки
2000 г
сахар
3 л
вода
Приготовление
1
Яблоки очистить от кожуры и нарезать на квадратики. Апельсины – на половинки.
2
Добавить в кастрюлю три литра воды, поместить туда яблоки и апельсины, варить полтора часа.
3
Нарезать цитрусы на мелкие кусочки. Смешать оставшуюся жидкость, нарезанные апельсины и сахар.
4
Разогревать мармелад на медленном огне, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить до готовности, около 30 минут.
5
Разлить по банкам и закрыть крышками.
© Фото : Unsplash/Rob WicksАпельсины
© Фото : Unsplash/Rob Wicks
Апельсины
С тыквой
Тыквенная основа смягчает кислоту цитрусов и придаст варенью мягкость. Такое лакомство ценится как самостоятельный десерт и служит отличной начинкой для пирогов.
Ингредиенты
1000 г
тыква
2 шт.
апельсины
70 г
корень имбиря
по вкусу
вода
Приготовление
1
Очистить тыкву и нарезать ее на небольшие кусочки.
2
Апельсины помыть и выжать из них сок.
3
Цедру нарезать на тонкие полоски, положить ее в ковшик, налить кипяток и дать прокипеть 10 минут. После этого слить воду и залить массу холодной водой.
4
Почистить и натереть имбирь.
5
Смешать все ингредиенты и оставить мариновать на 24 часа.
6
Прокипятить массу 20 минут. Проверить на готовность, когда тыква станет прозрачной.
7
Как только варенье будет готово, налить его в банки, закатать крышками.
С кабачком
Молодые плоды кабачков являются наиболее подходящими для этого мармелада. Зеленые кусочки в апельсиновом варенье смотрятся необычно. Екатерина Деева рекомендует попробовать его с овсяным печеньем.
Ингредиенты
2 шт.
небольшие кабачки
1-2 шт.
апельсины
800 г
сахар
2 шт.
палочки корицы
Приготовление
1
Смешать нарезанные кабачки и апельсины, добавить столько же воды, корицу.
2
Довести смесь до кипения, проварить 15 минут.
3
Оставить полученную смесь до следующего дня, а затем проварить ее еще раз, постепенно добавляя сахар.
4
Готовить до температуры 104 градуса. Снять с огня и разлить по банкам.
С ликером
Это варенье, для приготовления которого понадобятся следующие ингредиенты:
Ингредиенты
1000 г
апельсины
1000 г
сахар
350 г
яблочный сок
0,1 л
апельсиновый ликер
по вкусу
вода
Приготовление
1
Проварить целые апельсины в воде до мягкости.
2
Нарезать цитрусы или порубить их в блендере.
3
Добавить все ингредиенты в сотейник. Дать смеси прокипеть 30 минут.
4
Сделать тест на готовность (капнуть немного остывшего варенья на холодное блюдце. Если капля останется круглой и выпуклой — варенье готово, растекается, значит приготовление не завершено). Как только варенье готово, разлить его в банки.
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С мандаринами
Из натуральных сладких мандаринов получается нежный мармелад. Дополнительно можно добавить в него немного тертого имбиря и цедры лимона. Екатерина Деева советует попробовать этот мармелад с утренними кексами на завтрак или использовать для приготовления соуса.
Ингредиенты
2 шт.
апельсины
1000 г
мандарины
2 л
вода
1200 г
сахар
Приготовление
1
Из апельсинов и мандаринов выделить мякоть. Для этого разрезать плоды на две части и отделить мякоть от белых перегородок.
2
Собрать белые перегородки и семена в марлю. "Эти части содержат натуральный пектин и помогут сделать текстуру варенья более желейной", - поясняет специалист.
3
Проварить все ингредиенты в течение часа вместе с марлевым мешочком, затем добавить сахар и продолжать варить еще минут 20-30 до готовности, часто помешивая.
4
Выжать марлевый мешок двумя ложками. Снять варенье с огня и разлить по банкам.
С крыжовником
В Великобритании популярен конфитюр из апельсина и крыжовника, имеющий терпкий вкус и аромат.
Ингредиенты
1000 г
незрелый крыжовник (светлый или красный)
250 мг
вода
по вкусу
сок одного апельсина
по вкусу
сахар (его количество должно быть равно весу полученного из цитруса сока)
Приготовление
1
Эксперт советует не выбрасывать косточки и цедру от апельсина. Для лучшей консистенции следует поместить их в марлю и опустить в кастрюлю вместе с крыжовником и водой.
2
Довести до кипения и проварить 20 минут на небольшом огне.
3
Затем процедить жидкость, взвесить ее и поместить в кастрюлю вместе с сахаром и соком апельсина.
4
Снова довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не начнет превращаться в конфитюр.
5
Проверить его на готовность и разлить по стерилизованным банкам.
30 ноября 2020, 20:41"Плоды мудрости" для похудения и здоровья сосудов: польза и вред кураги
С курагой
Курага придает сладость апельсиновому мармеладу. Такое угощение хорошо сочетается с горячей выпечкой.
Ингредиенты
150 г
курага
675 г
апельсины
1200 г
сахар
по вкусу
вода – в соотношении с весом полученной смеси
Приготовление
1
Снять цедру с апельсинов и порезать ее на кусочки. Мякоть апельсина порубить в кухонном комбайне или блендере. Курагу нарезать кусочками.
2
Взвесить смесь из апельсина, цедры и кураги. Смешать все компоненты вместе в кастрюле и добавить равное по весу количество воды.
3
Довести до кипения, проварить 15-20 минут, затем оставить на ночь остывать при комнатной температуре.
4
Наутро довести смесь до кипения, постепенно добавляя сахар. Варить мармелад до готовности.
5
Разлить его по стерилизованным банкам и проварить горячие закрытые банки в кипящей воде около 15 минут.
С хурмой
Сочетание сладкого апельсина и тонкого медового аромата хурмы позволяет получать необычное варенье.
Ингредиенты
1800 г
твердая хурма
500 г
апельсины
1600 г
сахар
Приготовление
1
Измельчить хурму в кухонном комбайне. Смешать ее с нарезанными апельсинами и сахаром.
2
Довести смесь до кипения, выключить и оставить на ночь.
3
На следующий день снова прокипятить смесь и варить 15-20 минут. Проверить варенье на готовность.
4
Разлить в стерилизованные банки.
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С фейхоа
По словам Екатерины Деевой, есть два способа получить мякоть фейхоа. Можно снять шкурку ножом, а можно провести чайной ложкой по кожуре и вычерпать мякоть.
Ингредиенты
1000 г
мякоть фейхоа
250 мг
вода
0,100 л
сок апельсина
14 г
цедра цитруса
750 г
сахар
Приготовление
1
Нарезать фейхоа и смешать с водой (250 мл), соком (100 мл) и цедрой (2 чайные ложки) апельсина в кастрюле.
2
Готовить фрукты на среднем огне, пока они не разварятся и не станут мякотью – около 15 минут.
3
Убавить огонь до минимума и добавить сахар (750 г).
4
Когда сахар растворится, увеличить огонь до среднего и больше не помешивать массу. Эксперт рекомендует использовать термометр, чтобы следить за температурой готовности.
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С ревенем
У ревеня можно использовать только стебли, его листья ядовиты.
Ингредиенты
5 шт.
апельсины
1000 г
стебли ревеня
1 шт.
лимон
1000 г
сахар
Приготовление
1
Нарезать стебли ревеня, очистить пять апельсинов от цедры и белой части.
2
Перемолоть апельсины в блендере. Выжать сок из лимона.
3
Смешать все ингредиенты и добавить один килограмм сахара.
4
Довести смесь до кипения, часто помешивая. Проварить примерно 20-30 минут.
5
Переложить варенье с ревенем в стерилизованные банки.
С клюквой
В рецепте можно использовать вяленую или сушеную клюкву.
Ингредиенты
1000 г
апельсины
2 шт.
палочки корицы
1000 г
сахар
80-100 г
сушеная клюква
Приготовление
1
Измельчить апельсин вместе с кожурой в блендере.
2
Добавить в кастрюлю два литра воды, положить корицу, довести смесь до кипения и варить около полутора часов.
3
Добавить сахар и проварить все ингредиенты вместе 15-20 минут, постоянно помешивая.
4
В готовый мармелад добавить клюкву и переложить смесь в горячие стерилизованные банки.
С корицей
Корица обладает изысканным ароматом и отлично сочетается с апельсином. Ее можно добавить в любой рецепт. Только выбирать для этого эксперт рекомендует настоящую корицу из Цейлона и Индии, Кении, Танзании и Шри-Ланки.
© Фото : Unsplash/Jonas JacobssonБутерброд с апельсиновым вареньем
© Фото : Unsplash/Jonas Jacobsson
Бутерброд с апельсиновым вареньем
В мультиварке
Приготовление в мультиварке позволит получить варенье с минимальным содержанием сахара.
Ингредиенты
1500 г
апельсины
150 г
сахар
Приготовление
1
Очистить и нарезать полтора апельсина небольшими кубиками.
2
Поместить их в миску, добавить сахар и хорошо перемешать.
3
Закрыть крышку. Нажать кнопку "Меню", чтобы выбрать режим "Мультиповар", и установить показатель температуры +100°C.
4
Поставить таймер на 40 минут. Нажать и удерживать кнопку "Старт". Готовить до завершения программы.
Хранение варенья
Правильно закрытая банка варенья хранится не менее года. “После того, как банки остынут, промаркируйте их. Укажите состав или название, а также дату изготовления. Наилучшее место для хранения — это сухой шкаф", – говорит Екатерина Деева.
Польза и вред
Апельсины являются отличным источником витамина С, а также содержат большое количество витамина А, фосфора, железа и кальция, могут снизить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Апельсиновая сердцевина и цедра богаты питательными веществами. Мармелад или варенье обладают большей частью этих полезных для здоровья свойств. Кроме этого, при употреблении апельсинового мармелада в организме вырабатывается дофамин. Это гормон, который отвечает за радость, мотивацию, память и энергию.
"Основным недостатком мармелада, варенья или джема считается содержание сахара, которое обязательно при его производстве. Важно соблюдать меру. Оптимальным для здоровья и настроения считается две-три чайные ложки любимого варенья", – говорит Екатерина Деева. Кроме того, апельсины – одни из сильнейших аллергенов. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше воздержаться от употребления цитрусовых и продуктов из них: джемов, мармеладов и соков.