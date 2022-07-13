С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варенье из апельсинов – ароматный десерт с легкой кислинкой и терпким послевкусием. Сварить его можно на зиму или к завтраку, с кожурой и без нее, подавать как отдельное лакомство или использовать в качестве начинки. Пошаговые рецепты приготовления апельсиновых заготовок в домашних условиях, правила хранения и польза для организма – в материале РИА Новости.

Варенье из апельсинов

"Варенье из апельсинов или других цитрусовых называется мармеладом. Оно должно иметь блестящий цвет, желеобразную консистенцию. Не растекающуюся, но не твердую и не жидкую", – поясняет Екатерина Деева, эксперт по приготовлению джемов нестандартных сочетаний, основатель компании "Джемоварня "Что-то с чем-то".

Традиционно подаваемое на завтрак, особенно в Европе, это варенье имеет богатую историю. Рецепты апельсинового мармелада были известны с 17 века, но тот, который варят сейчас, изобретен викторианцами.

Как выбрать апельсины

© Фото : Unsplash/Гоар Авдалян Девушка с апельсинами © Фото : Unsplash/Гоар Авдалян Девушка с апельсинами

Есть два основных параметра, на которые стоит обратить внимание. По словам Екатерины Деевой, качественные апельсины должны быть тяжелыми по отношению к своему размеру. Такие плоды относительно недавно сняты с дерева и должны быть сочными. Важно обратить внимание и на кожуру апельсина. Она не должна быть повреждена – без вмятин, мягких участков, темных пятен.

Общий принцип приготовления

Эксперт выделяет три основных способа приготовления апельсинового мармелада:

1 Фрукты нарезать на четвертинки, а после на тонкие пластинки. 2 Отделить филе апельсина от кожуры и варить только его. 3 Цитрусы варить целиком с кожурой, а после размягчения остудить и отделить внутреннюю часть апельсина.

Популярные рецепты

Варенье из апельсинов можно варить с кожурой и без нее, дольками или с мякотью, пропущенной через мясорубку и низкокалорийный вариант без сахара. Также можно добавлять в продукт разные ингредиенты, придающие классическому варианту новые вкусовые оттенки. Для аромата и вкуса мармелад из апельсинов дополняют различными пряностями, кедровыми орехами, овощами, ликерами. Своими секретами приготовления апельсинового варенья поделилась Екатерина Деева.

Классический Универсальный рецепт для приготовления угощения из апельсинов к чаю или для закатки на зиму. Ингредиенты 1000 г апельсины 1500 г сахар 0,5 л вода Приготовление 1 Тщательно промыть апельсины, нарезать тонкими кусочками и удалить семечки. 2 В кастрюлю с водой высыпать сахар и варить сироп. 3 Выложить в сироп апельсины и довести до кипения, снимая пенку. 4 Варить на медленном огне два часа, периодически перемешивая массу. 5 Готовое варенье разлить по банкам и закупорить, хранить в прохладном месте.

© Фото : Unsplash/Rob Wicks Варенье из апельсиновой кожуры © Фото : Unsplash/Rob Wicks Варенье из апельсиновой кожуры

С кожурой Варить апельсиновое варенье можно из плодов вместе с цедрой. Ингредиенты 450 г апельсины 1 л вода 400 г сахар Приготовление 1 Положить вымытые апельсины целиком в кастрюлю, добавить воды и накрыть крышкой. 2 Довести воду до кипения, уменьшить огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варить, пока апельсины не станут полностью мягкими и не лопнут сами по себе (около 45-60 минут). 3 Выключить огонь и дать апельсинам полностью остыть. После этого разрезать плоды пополам. 4 С помощью ложки отделить мякоть, а кожуру нарезать на тонкие полоски. 5 Смешать воду, которая осталось от варки апельсинов, мякоть, кожуру и сахар. Поставить на плиту кастрюлю и проварить. 6 Готовый мармелад разлить по чистым горячим банкам.

С имбирем Екатерина Деева рассказала, что можно придать имбирный вкус мармеладу, выжимая сок из корня имбиря. Но не хуже получится, если добавить нарезанные кусочки имбиря или натереть его. Ингредиенты 500 г апельсины 0,5 л вода 400 г сахар 20 г имбирь Приготовление 1 Чистые апельсины порезать на четвертинки, каждую из них нарезать тонкими ломтиками. 2 Поместить их в кастрюлю, добавить воду и оставить на ночь. 3 На следующий день добавить сахар и имбирь. Довести массу до кипения и варить, регулярно помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится как минимум наполовину и не начнет превращаться в мармелад. 4 Готовый мармелад разлить по подготовленным стерилизованным банкам, закрыть крышками и подержать в кипящей воде в течение 10 минут. Дать банкам остыть в воде. 5 Закрытые банки можно хранить при комнатной температуре до года.

С яблоками Этот рецепт станет находкой особенно для тех, у кого есть собственный урожай яблок. Ингредиенты 6 шт. апельсины 4-5 шт. яблоки 2000 г сахар 3 л вода Приготовление 1 Яблоки очистить от кожуры и нарезать на квадратики. Апельсины – на половинки. 2 Добавить в кастрюлю три литра воды, поместить туда яблоки и апельсины, варить полтора часа. 3 Нарезать цитрусы на мелкие кусочки. Смешать оставшуюся жидкость, нарезанные апельсины и сахар. 4 Разогревать мармелад на медленном огне, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить до готовности, около 30 минут. 5 Разлить по банкам и закрыть крышками.

© Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины © Фото : Unsplash/Rob Wicks Апельсины

С тыквой Тыквенная основа смягчает кислоту цитрусов и придаст варенью мягкость. Такое лакомство ценится как самостоятельный десерт и служит отличной начинкой для пирогов. Ингредиенты 1000 г тыква 2 шт. апельсины 70 г корень имбиря по вкусу вода Приготовление 1 Очистить тыкву и нарезать ее на небольшие кусочки. 2 Апельсины помыть и выжать из них сок. 3 Цедру нарезать на тонкие полоски, положить ее в ковшик, налить кипяток и дать прокипеть 10 минут. После этого слить воду и залить массу холодной водой. 4 Почистить и натереть имбирь. 5 Смешать все ингредиенты и оставить мариновать на 24 часа. 6 Прокипятить массу 20 минут. Проверить на готовность, когда тыква станет прозрачной. 7 Как только варенье будет готово, налить его в банки, закатать крышками.

С кабачком Молодые плоды кабачков являются наиболее подходящими для этого мармелада. Зеленые кусочки в апельсиновом варенье смотрятся необычно. Екатерина Деева рекомендует попробовать его с овсяным печеньем. Ингредиенты 2 шт. небольшие кабачки 1-2 шт. апельсины 800 г сахар 2 шт. палочки корицы Приготовление 1 Смешать нарезанные кабачки и апельсины, добавить столько же воды, корицу. 2 Довести смесь до кипения, проварить 15 минут. 3 Оставить полученную смесь до следующего дня, а затем проварить ее еще раз, постепенно добавляя сахар. 4 Готовить до температуры 104 градуса. Снять с огня и разлить по банкам.

С ликером Это варенье, для приготовления которого понадобятся следующие ингредиенты: Ингредиенты 1000 г апельсины 1000 г сахар 350 г яблочный сок 0,1 л апельсиновый ликер по вкусу вода Приготовление 1 Проварить целые апельсины в воде до мягкости. 2 Нарезать цитрусы или порубить их в блендере. 3 Добавить все ингредиенты в сотейник. Дать смеси прокипеть 30 минут. 4 Сделать тест на готовность (капнуть немного остывшего варенья на холодное блюдце. Если капля останется круглой и выпуклой — варенье готово, растекается, значит приготовление не завершено). Как только варенье готово, разлить его в банки.

С мандаринами Из натуральных сладких мандаринов получается нежный мармелад. Дополнительно можно добавить в него немного тертого имбиря и цедры лимона. Екатерина Деева советует попробовать этот мармелад с утренними кексами на завтрак или использовать для приготовления соуса. Ингредиенты 2 шт. апельсины 1000 г мандарины 2 л вода 1200 г сахар Приготовление 1 Из апельсинов и мандаринов выделить мякоть. Для этого разрезать плоды на две части и отделить мякоть от белых перегородок. 2 Собрать белые перегородки и семена в марлю. "Эти части содержат натуральный пектин и помогут сделать текстуру варенья более желейной", - поясняет специалист. 3 Проварить все ингредиенты в течение часа вместе с марлевым мешочком, затем добавить сахар и продолжать варить еще минут 20-30 до готовности, часто помешивая. 4 Выжать марлевый мешок двумя ложками. Снять варенье с огня и разлить по банкам.

С крыжовником В Великобритании популярен конфитюр из апельсина и крыжовника, имеющий терпкий вкус и аромат. Ингредиенты 1000 г незрелый крыжовник (светлый или красный) 250 мг вода по вкусу сок одного апельсина по вкусу сахар (его количество должно быть равно весу полученного из цитруса сока) Приготовление 1 Эксперт советует не выбрасывать косточки и цедру от апельсина. Для лучшей консистенции следует поместить их в марлю и опустить в кастрюлю вместе с крыжовником и водой. 2 Довести до кипения и проварить 20 минут на небольшом огне. 3 Затем процедить жидкость, взвесить ее и поместить в кастрюлю вместе с сахаром и соком апельсина. 4 Снова довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не начнет превращаться в конфитюр. 5 Проверить его на готовность и разлить по стерилизованным банкам.

С курагой Курага придает сладость апельсиновому мармеладу. Такое угощение хорошо сочетается с горячей выпечкой. Ингредиенты 150 г курага 675 г апельсины 1200 г сахар по вкусу вода – в соотношении с весом полученной смеси Приготовление 1 Снять цедру с апельсинов и порезать ее на кусочки. Мякоть апельсина порубить в кухонном комбайне или блендере. Курагу нарезать кусочками. 2 Взвесить смесь из апельсина, цедры и кураги. Смешать все компоненты вместе в кастрюле и добавить равное по весу количество воды. 3 Довести до кипения, проварить 15-20 минут, затем оставить на ночь остывать при комнатной температуре. 4 Наутро довести смесь до кипения, постепенно добавляя сахар. Варить мармелад до готовности. 5 Разлить его по стерилизованным банкам и проварить горячие закрытые банки в кипящей воде около 15 минут.

С хурмой Сочетание сладкого апельсина и тонкого медового аромата хурмы позволяет получать необычное варенье. Ингредиенты 1800 г твердая хурма 500 г апельсины 1600 г сахар Приготовление 1 Измельчить хурму в кухонном комбайне. Смешать ее с нарезанными апельсинами и сахаром. 2 Довести смесь до кипения, выключить и оставить на ночь. 3 На следующий день снова прокипятить смесь и варить 15-20 минут. Проверить варенье на готовность. 4 Разлить в стерилизованные банки.

С фейхоа По словам Екатерины Деевой, есть два способа получить мякоть фейхоа. Можно снять шкурку ножом, а можно провести чайной ложкой по кожуре и вычерпать мякоть. Ингредиенты 1000 г мякоть фейхоа 250 мг вода 0,100 л сок апельсина 14 г цедра цитруса 750 г сахар Приготовление 1 Нарезать фейхоа и смешать с водой (250 мл), соком (100 мл) и цедрой (2 чайные ложки) апельсина в кастрюле. 2 Готовить фрукты на среднем огне, пока они не разварятся и не станут мякотью – около 15 минут. 3 Убавить огонь до минимума и добавить сахар (750 г). 4 Когда сахар растворится, увеличить огонь до среднего и больше не помешивать массу. Эксперт рекомендует использовать термометр, чтобы следить за температурой готовности.

С ревенем У ревеня можно использовать только стебли, его листья ядовиты. Ингредиенты 5 шт. апельсины 1000 г стебли ревеня 1 шт. лимон 1000 г сахар Приготовление 1 Нарезать стебли ревеня, очистить пять апельсинов от цедры и белой части. 2 Перемолоть апельсины в блендере. Выжать сок из лимона. 3 Смешать все ингредиенты и добавить один килограмм сахара. 4 Довести смесь до кипения, часто помешивая. Проварить примерно 20-30 минут. 5 Переложить варенье с ревенем в стерилизованные банки.

С клюквой В рецепте можно использовать вяленую или сушеную клюкву. Ингредиенты 1000 г апельсины 2 шт. палочки корицы 1000 г сахар 80-100 г сушеная клюква Приготовление 1 Измельчить апельсин вместе с кожурой в блендере. 2 Добавить в кастрюлю два литра воды, положить корицу, довести смесь до кипения и варить около полутора часов. 3 Добавить сахар и проварить все ингредиенты вместе 15-20 минут, постоянно помешивая. 4 В готовый мармелад добавить клюкву и переложить смесь в горячие стерилизованные банки.

С корицей

Корица обладает изысканным ароматом и отлично сочетается с апельсином. Ее можно добавить в любой рецепт. Только выбирать для этого эксперт рекомендует настоящую корицу из Цейлона и Индии, Кении, Танзании и Шри-Ланки.

© Фото : Unsplash/Jonas Jacobsson Бутерброд с апельсиновым вареньем © Фото : Unsplash/Jonas Jacobsson Бутерброд с апельсиновым вареньем

В мультиварке Приготовление в мультиварке позволит получить варенье с минимальным содержанием сахара. Ингредиенты 1500 г апельсины 150 г сахар Приготовление 1 Очистить и нарезать полтора апельсина небольшими кубиками. 2 Поместить их в миску, добавить сахар и хорошо перемешать. 3 Закрыть крышку. Нажать кнопку "Меню", чтобы выбрать режим "Мультиповар", и установить показатель температуры +100°C. 4 Поставить таймер на 40 минут. Нажать и удерживать кнопку "Старт". Готовить до завершения программы.

Хранение варенья

Правильно закрытая банка варенья хранится не менее года. “После того, как банки остынут, промаркируйте их. Укажите состав или название, а также дату изготовления. Наилучшее место для хранения — это сухой шкаф", – говорит Екатерина Деева.

Польза и вред

Апельсины являются отличным источником витамина С, а также содержат большое количество витамина А, фосфора, железа и кальция, могут снизить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Апельсиновая сердцевина и цедра богаты питательными веществами. Мармелад или варенье обладают большей частью этих полезных для здоровья свойств. Кроме этого, при употреблении апельсинового мармелада в организме вырабатывается дофамин. Это гормон, который отвечает за радость, мотивацию, память и энергию.