С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов

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Варенье из апельсинов: лучшие рецепты приготовления апельсинового варенья на зиму
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Классический
Универсальный рецепт для приготовления угощения из апельсинов к чаю или для закатки на зиму.
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апельсины, 1000 г
сахар, 1500 г
вода, 0,5 л
Тщательно промыть апельсины, нарезать тонкими кусочками и удалить семечки.
Шаг 1
В кастрюлю с водой высыпать сахар и варить сироп.
Шаг 2
Выложить в сироп апельсины и довести до кипения, снимая пенку.
Шаг 3
Варить на медленном огне два часа, периодически перемешивая массу.
Шаг 4
Готовое варенье разлить по банкам и закупорить, хранить в прохладном месте.
Шаг 5
россия, общество, питание
С кожурой
Варить апельсиновое варенье можно из плодов вместе с цедрой.
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2022-07-13T20:48
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апельсины, 450 г
вода, 1 л
сахар, 400 г
Положить вымытые апельсины целиком в кастрюлю, добавить воды и накрыть крышкой.
Шаг 1
Довести воду до кипения, уменьшить огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варить, пока апельсины не станут полностью мягкими и не лопнут сами по себе (около 45-60 минут).
Шаг 2
Выключить огонь и дать апельсинам полностью остыть. После этого разрезать плоды пополам.
Шаг 3
С помощью ложки отделить мякоть, а кожуру нарезать на тонкие полоски.
Шаг 4
Смешать воду, которая осталось от варки апельсинов, мякоть, кожуру и сахар. Поставить на плиту кастрюлю и проварить.
Шаг 5
Готовый мармелад разлить по чистым горячим банкам.
Шаг 6
россия, общество, питание
С имбирем
Екатерина Деева рассказала, что можно придать имбирный вкус мармеладу, выжимая сок из корня имбиря. Но не хуже получится, если добавить нарезанные кусочки имбиря или натереть его.
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апельсины , 500 г
вода, 0,5 л
сахар, 400 г
имбирь, 20 г
Чистые апельсины порезать на четвертинки, каждую из них нарезать тонкими ломтиками.
Шаг 1
Поместить их в кастрюлю, добавить воду и оставить на ночь.
Шаг 2
На следующий день добавить сахар и имбирь. Довести массу до кипения и варить, регулярно помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится как минимум наполовину и не начнет превращаться в мармелад.
Шаг 3
Готовый мармелад разлить по подготовленным стерилизованным банкам, закрыть крышками и подержать в кипящей воде в течение 10 минут. Дать банкам остыть в воде.
Шаг 4
Закрытые банки можно хранить при комнатной температуре до года.
Шаг 5
россия, общество, питание
С яблоками
Этот рецепт станет находкой особенно для тех, у кого есть собственный урожай яблок.
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апельсины, 6 шт.
яблоки, 4-5 шт.
сахар , 2000 г
вода, 3 л
Яблоки очистить от кожуры и нарезать на квадратики. Апельсины – на половинки.
Шаг 1
Добавить в кастрюлю три литра воды, поместить туда яблоки и апельсины, варить полтора часа.
Шаг 2
Нарезать цитрусы на мелкие кусочки. Смешать оставшуюся жидкость, нарезанные апельсины и сахар.
Шаг 3
Разогревать мармелад на медленном огне, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить до готовности, около 30 минут.
Шаг 4
Разлить по банкам и закрыть крышками.
Шаг 5
россия, общество, питание
С тыквой
Тыквенная основа смягчает кислоту цитрусов и придаст варенью мягкость. Такое лакомство ценится как самостоятельный десерт и служит отличной начинкой для пирогов.
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тыква, 1000 г
апельсины, 2 шт.
корень имбиря, 70 г
вода
Очистить тыкву и нарезать ее на небольшие кусочки.
Шаг 1
Апельсины помыть и выжать из них сок.
Шаг 2
Цедру нарезать на тонкие полоски, положить ее в ковшик, налить кипяток и дать прокипеть 10 минут. После этого слить воду и залить массу холодной водой.
Шаг 3
Почистить и натереть имбирь.
Шаг 4
Смешать все ингредиенты и оставить мариновать на 24 часа.
Шаг 5
Прокипятить массу 20 минут. Проверить на готовность, когда тыква станет прозрачной.
Шаг 6
Как только варенье будет готово, налить его в банки, закатать крышками.
Шаг 7
россия, общество, питание
С кабачком
Молодые плоды кабачков являются наиболее подходящими для этого мармелада. Зеленые кусочки в апельсиновом варенье смотрятся необычно. Екатерина Деева рекомендует попробовать его с овсяным печеньем.
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небольшие кабачки, 2 шт.
апельсины, 1-2 шт.
сахар , 800 г
палочки корицы, 2 шт.
Смешать нарезанные кабачки и апельсины, добавить столько же воды, корицу.
Шаг 1
Довести смесь до кипения, проварить 15 минут.
Шаг 2
Оставить полученную смесь до следующего дня, а затем проварить ее еще раз, постепенно добавляя сахар.
Шаг 3
Готовить до температуры 104 градуса. Снять с огня и разлить по банкам.
Шаг 4
россия, общество, питание
С ликером
Это варенье, для приготовления которого понадобятся следующие ингредиенты:
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апельсины, 1000 г
сахар, 1000 г
яблочный сок , 350 г
апельсиновый ликер, 0,1 л
вода
Проварить целые апельсины в воде до мягкости.
Шаг 1
Нарезать цитрусы или порубить их в блендере.
Шаг 2
Добавить все ингредиенты в сотейник. Дать смеси прокипеть 30 минут.
Шаг 3
Сделать тест на готовность (капнуть немного остывшего варенья на холодное блюдце. Если капля останется круглой и выпуклой — варенье готово, растекается, значит приготовление не завершено). Как только варенье готово, разлить его в банки.
Шаг 4
россия, общество, питание
С мандаринами
Из натуральных сладких мандаринов получается нежный мармелад. Дополнительно можно добавить в него немного тертого имбиря и цедры лимона. Екатерина Деева советует попробовать этот мармелад с утренними кексами на завтрак или использовать для приготовления соуса.
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апельсины, 2 шт.
мандарины, 1000 г
вода, 2 л
сахар, 1200 г
Из апельсинов и мандаринов выделить мякоть. Для этого разрезать плоды на две части и отделить мякоть от белых перегородок.
Шаг 1
Собрать белые перегородки и семена в марлю. "Эти части содержат натуральный пектин и помогут сделать текстуру варенья более желейной", - поясняет специалист.
Шаг 2
Проварить все ингредиенты в течение часа вместе с марлевым мешочком, затем добавить сахар и продолжать варить еще минут 20-30 до готовности, часто помешивая.
Шаг 3
Выжать марлевый мешок двумя ложками. Снять варенье с огня и разлить по банкам.
Шаг 4
россия, общество, питание
С крыжовником
В Великобритании популярен конфитюр из апельсина и крыжовника, имеющий терпкий вкус и аромат.
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незрелый крыжовник (светлый или красный) , 1000 г
вода, 250 мг
сок одного апельсина
сахар (его количество должно быть равно весу полученного из цитруса сока)
Эксперт советует не выбрасывать косточки и цедру от апельсина. Для лучшей консистенции следует поместить их в марлю и опустить в кастрюлю вместе с крыжовником и водой.
Шаг 1
Довести до кипения и проварить 20 минут на небольшом огне.
Шаг 2
Затем процедить жидкость, взвесить ее и поместить в кастрюлю вместе с сахаром и соком апельсина.
Шаг 3
Снова довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не начнет превращаться в конфитюр.
Шаг 4
Проверить его на готовность и разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
россия, общество, питание
С курагой
Курага придает сладость апельсиновому мармеладу. Такое угощение хорошо сочетается с горячей выпечкой.
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курага, 150 г
апельсины, 675 г
сахар, 1200 г
вода – в соотношении с весом полученной смеси
Снять цедру с апельсинов и порезать ее на кусочки. Мякоть апельсина порубить в кухонном комбайне или блендере. Курагу нарезать кусочками.
Шаг 1
Взвесить смесь из апельсина, цедры и кураги. Смешать все компоненты вместе в кастрюле и добавить равное по весу количество воды.
Шаг 2
Довести до кипения, проварить 15-20 минут, затем оставить на ночь остывать при комнатной температуре.
Шаг 3
Наутро довести смесь до кипения, постепенно добавляя сахар. Варить мармелад до готовности.
Шаг 4
Разлить его по стерилизованным банкам и проварить горячие закрытые банки в кипящей воде около 15 минут.
Шаг 5
россия, общество, питание
С хурмой
Сочетание сладкого апельсина и тонкого медового аромата хурмы позволяет получать необычное варенье.
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твердая хурма, 1800 г
апельсины, 500 г
сахар, 1600 г
Измельчить хурму в кухонном комбайне. Смешать ее с нарезанными апельсинами и сахаром.
Шаг 1
Довести смесь до кипения, выключить и оставить на ночь.
Шаг 2
На следующий день снова прокипятить смесь и варить 15-20 минут. Проверить варенье на готовность.
Шаг 3
Разлить в стерилизованные банки.
Шаг 4
россия, общество, питание
С фейхоа
По словам Екатерины Деевой, есть два способа получить мякоть фейхоа. Можно снять шкурку ножом, а можно провести чайной ложкой по кожуре и вычерпать мякоть.
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мякоть фейхоа, 1000 г
вода, 250 мг
сок апельсина, 0,100 л
цедра цитруса, 14 г
сахар, 750 г
Нарезать фейхоа и смешать с водой (250 мл), соком (100 мл) и цедрой (2 чайные ложки) апельсина в кастрюле.
Шаг 1
Готовить фрукты на среднем огне, пока они не разварятся и не станут мякотью – около 15 минут.
Шаг 2
Убавить огонь до минимума и добавить сахар (750 г).
Шаг 3
Когда сахар растворится, увеличить огонь до среднего и больше не помешивать массу. Эксперт рекомендует использовать термометр, чтобы следить за температурой готовности.
Шаг 4
россия, общество, питание
С ревенем
У ревеня можно использовать только стебли, его листья ядовиты.
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апельсины, 5 шт.
стебли ревеня, 1000 г
лимон, 1 шт.
сахар, 1000 г
Нарезать стебли ревеня, очистить пять апельсинов от цедры и белой части.
Шаг 1
Перемолоть апельсины в блендере. Выжать сок из лимона.
Шаг 2
Смешать все ингредиенты и добавить один килограмм сахара.
Шаг 3
Довести смесь до кипения, часто помешивая. Проварить примерно 20-30 минут.
Шаг 4
Переложить варенье с ревенем в стерилизованные банки.
Шаг 5
россия, общество, питание
С клюквой
В рецепте можно использовать вяленую или сушеную клюкву.
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апельсины, 1000 г
палочки корицы, 2 шт.
сахар, 1000 г
сушеная клюква, 80-100 г
Измельчить апельсин вместе с кожурой в блендере.
Шаг 1
Добавить в кастрюлю два литра воды, положить корицу, довести смесь до кипения и варить около полутора часов.
Шаг 2
Добавить сахар и проварить все ингредиенты вместе 15-20 минут, постоянно помешивая.
Шаг 3
В готовый мармелад добавить клюкву и переложить смесь в горячие стерилизованные банки.
Шаг 4
россия, общество, питание
В мультиварке
Приготовление в мультиварке позволит получить варенье с минимальным содержанием сахара.
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апельсины, 1500 г
сахар, 150 г
Очистить и нарезать полтора апельсина небольшими кубиками.
Шаг 1
Поместить их в миску, добавить сахар и хорошо перемешать.
Шаг 2
Закрыть крышку. Нажать кнопку "Меню", чтобы выбрать режим "Мультиповар", и установить показатель температуры +100°C.
Шаг 3
Поставить таймер на 40 минут. Нажать и удерживать кнопку "Старт". Готовить до завершения программы.
Шаг 4
россия, общество, питание
20:48 13.07.2022
 

С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов

© Pixabay / silviaritaВаренье из апельсинов
Варенье из апельсинов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Pixabay / silviarita
Варенье из апельсинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Варенье из апельсинов – ароматный десерт с легкой кислинкой и терпким послевкусием. Сварить его можно на зиму или к завтраку, с кожурой и без нее, подавать как отдельное лакомство или использовать в качестве начинки. Пошаговые рецепты приготовления апельсиновых заготовок в домашних условиях, правила хранения и польза для организма – в материале РИА Новости.

Варенье из апельсинов

"Варенье из апельсинов или других цитрусовых называется мармеладом. Оно должно иметь блестящий цвет, желеобразную консистенцию. Не растекающуюся, но не твердую и не жидкую", – поясняет Екатерина Деева, эксперт по приготовлению джемов нестандартных сочетаний, основатель компании "Джемоварня "Что-то с чем-то".
Традиционно подаваемое на завтрак, особенно в Европе, это варенье имеет богатую историю. Рецепты апельсинового мармелада были известны с 17 века, но тот, который варят сейчас, изобретен викторианцами.

Как выбрать апельсины

© Фото : Unsplash/Гоар АвдалянДевушка с апельсинами
Девушка с апельсинами - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Unsplash/Гоар Авдалян
Девушка с апельсинами
Есть два основных параметра, на которые стоит обратить внимание. По словам Екатерины Деевой, качественные апельсины должны быть тяжелыми по отношению к своему размеру. Такие плоды относительно недавно сняты с дерева и должны быть сочными. Важно обратить внимание и на кожуру апельсина. Она не должна быть повреждена – без вмятин, мягких участков, темных пятен.

Общий принцип приготовления

Эксперт выделяет три основных способа приготовления апельсинового мармелада:
  1. 1
    Фрукты нарезать на четвертинки, а после на тонкие пластинки.
  2. 2
    Отделить филе апельсина от кожуры и варить только его.
  3. 3
    Цитрусы варить целиком с кожурой, а после размягчения остудить и отделить внутреннюю часть апельсина.

Популярные рецепты

Варенье из апельсинов можно варить с кожурой и без нее, дольками или с мякотью, пропущенной через мясорубку и низкокалорийный вариант без сахара. Также можно добавлять в продукт разные ингредиенты, придающие классическому варианту новые вкусовые оттенки. Для аромата и вкуса мармелад из апельсинов дополняют различными пряностями, кедровыми орехами, овощами, ликерами. Своими секретами приготовления апельсинового варенья поделилась Екатерина Деева.
© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
Классический
Универсальный рецепт для приготовления угощения из апельсинов к чаю или для закатки на зиму.
Ингредиенты
1000 г
апельсины
1500 г
сахар
0,5 л
вода
Приготовление
1
Тщательно промыть апельсины, нарезать тонкими кусочками и удалить семечки.
2
В кастрюлю с водой высыпать сахар и варить сироп.
3
Выложить в сироп апельсины и довести до кипения, снимая пенку.
4
Варить на медленном огне два часа, периодически перемешивая массу.
5
Готовое варенье разлить по банкам и закупорить, хранить в прохладном месте.
© Фото : Unsplash/Rob WicksВаренье из апельсиновой кожуры
Варенье из апельсиновой кожуры - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Unsplash/Rob Wicks
Варенье из апельсиновой кожуры
С кожурой
Варить апельсиновое варенье можно из плодов вместе с цедрой.
Ингредиенты
450 г
апельсины
1 л
вода
400 г
сахар
Приготовление
1
Положить вымытые апельсины целиком в кастрюлю, добавить воды и накрыть крышкой.
2
Довести воду до кипения, уменьшить огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варить, пока апельсины не станут полностью мягкими и не лопнут сами по себе (около 45-60 минут).
3
Выключить огонь и дать апельсинам полностью остыть. После этого разрезать плоды пополам.
4
С помощью ложки отделить мякоть, а кожуру нарезать на тонкие полоски.
5
Смешать воду, которая осталось от варки апельсинов, мякоть, кожуру и сахар. Поставить на плиту кастрюлю и проварить.
6
Готовый мармелад разлить по чистым горячим банкам.
Имбирь - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 17:26
От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь
С имбирем
Екатерина Деева рассказала, что можно придать имбирный вкус мармеладу, выжимая сок из корня имбиря. Но не хуже получится, если добавить нарезанные кусочки имбиря или натереть его.
Ингредиенты
500 г
апельсины
0,5 л
вода
400 г
сахар
20 г
имбирь
Приготовление
1
Чистые апельсины порезать на четвертинки, каждую из них нарезать тонкими ломтиками.
2
Поместить их в кастрюлю, добавить воду и оставить на ночь.
3
На следующий день добавить сахар и имбирь. Довести массу до кипения и варить, регулярно помешивая, пока содержимое кастрюли не уменьшится как минимум наполовину и не начнет превращаться в мармелад.
4
Готовый мармелад разлить по подготовленным стерилизованным банкам, закрыть крышками и подержать в кипящей воде в течение 10 минут. Дать банкам остыть в воде.
5
Закрытые банки можно хранить при комнатной температуре до года.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 17:41
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С яблоками
Этот рецепт станет находкой особенно для тех, у кого есть собственный урожай яблок.
Ингредиенты
6 шт.
апельсины
4-5 шт.
яблоки
2000 г
сахар
3 л
вода
Приготовление
1
Яблоки очистить от кожуры и нарезать на квадратики. Апельсины – на половинки.
2
Добавить в кастрюлю три литра воды, поместить туда яблоки и апельсины, варить полтора часа.
3
Нарезать цитрусы на мелкие кусочки. Смешать оставшуюся жидкость, нарезанные апельсины и сахар.
4
Разогревать мармелад на медленном огне, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить до готовности, около 30 минут.
5
Разлить по банкам и закрыть крышками.
© Фото : Unsplash/Rob WicksАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Unsplash/Rob Wicks
Апельсины
С тыквой
Тыквенная основа смягчает кислоту цитрусов и придаст варенью мягкость. Такое лакомство ценится как самостоятельный десерт и служит отличной начинкой для пирогов.
Ингредиенты
1000 г
тыква
2 шт.
апельсины
70 г
корень имбиря
по вкусу
вода
Приготовление
1
Очистить тыкву и нарезать ее на небольшие кусочки.
2
Апельсины помыть и выжать из них сок.
3
Цедру нарезать на тонкие полоски, положить ее в ковшик, налить кипяток и дать прокипеть 10 минут. После этого слить воду и залить массу холодной водой.
4
Почистить и натереть имбирь.
5
Смешать все ингредиенты и оставить мариновать на 24 часа.
6
Прокипятить массу 20 минут. Проверить на готовность, когда тыква станет прозрачной.
7
Как только варенье будет готово, налить его в банки, закатать крышками.
Приготовление тыквы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:01
Домашний десерт из тыквы: как правильно приготовить варенье
С кабачком
Молодые плоды кабачков являются наиболее подходящими для этого мармелада. Зеленые кусочки в апельсиновом варенье смотрятся необычно. Екатерина Деева рекомендует попробовать его с овсяным печеньем.
Ингредиенты
2 шт.
небольшие кабачки
1-2 шт.
апельсины
800 г
сахар
2 шт.
палочки корицы
Приготовление
1
Смешать нарезанные кабачки и апельсины, добавить столько же воды, корицу.
2
Довести смесь до кипения, проварить 15 минут.
3
Оставить полученную смесь до следующего дня, а затем проварить ее еще раз, постепенно добавляя сахар.
4
Готовить до температуры 104 градуса. Снять с огня и разлить по банкам.
Варенье из ягод
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С ликером
Это варенье, для приготовления которого понадобятся следующие ингредиенты:
Ингредиенты
1000 г
апельсины
1000 г
сахар
350 г
яблочный сок
0,1 л
апельсиновый ликер
по вкусу
вода
Приготовление
1
Проварить целые апельсины в воде до мягкости.
2
Нарезать цитрусы или порубить их в блендере.
3
Добавить все ингредиенты в сотейник. Дать смеси прокипеть 30 минут.
4
Сделать тест на готовность (капнуть немного остывшего варенья на холодное блюдце. Если капля останется круглой и выпуклой — варенье готово, растекается, значит приготовление не завершено). Как только варенье готово, разлить его в банки.
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С мандаринами
Из натуральных сладких мандаринов получается нежный мармелад. Дополнительно можно добавить в него немного тертого имбиря и цедры лимона. Екатерина Деева советует попробовать этот мармелад с утренними кексами на завтрак или использовать для приготовления соуса.
Ингредиенты
2 шт.
апельсины
1000 г
мандарины
2 л
вода
1200 г
сахар
Приготовление
1
Из апельсинов и мандаринов выделить мякоть. Для этого разрезать плоды на две части и отделить мякоть от белых перегородок.
2
Собрать белые перегородки и семена в марлю. "Эти части содержат натуральный пектин и помогут сделать текстуру варенья более желейной", - поясняет специалист.
3
Проварить все ингредиенты в течение часа вместе с марлевым мешочком, затем добавить сахар и продолжать варить еще минут 20-30 до готовности, часто помешивая.
4
Выжать марлевый мешок двумя ложками. Снять варенье с огня и разлить по банкам.
© Flickr / kahvikisu Member Крыжовник
Крыжовник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Flickr / kahvikisu Member
Крыжовник
С крыжовником
В Великобритании популярен конфитюр из апельсина и крыжовника, имеющий терпкий вкус и аромат.
Ингредиенты
1000 г
незрелый крыжовник (светлый или красный)
250 мг
вода
по вкусу
сок одного апельсина
по вкусу
сахар (его количество должно быть равно весу полученного из цитруса сока)
Приготовление
1
Эксперт советует не выбрасывать косточки и цедру от апельсина. Для лучшей консистенции следует поместить их в марлю и опустить в кастрюлю вместе с крыжовником и водой.
2
Довести до кипения и проварить 20 минут на небольшом огне.
3
Затем процедить жидкость, взвесить ее и поместить в кастрюлю вместе с сахаром и соком апельсина.
4
Снова довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не начнет превращаться в конфитюр.
5
Проверить его на готовность и разлить по стерилизованным банкам.
курага
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С курагой
Курага придает сладость апельсиновому мармеладу. Такое угощение хорошо сочетается с горячей выпечкой.
Ингредиенты
150 г
курага
675 г
апельсины
1200 г
сахар
по вкусу
вода – в соотношении с весом полученной смеси
Приготовление
1
Снять цедру с апельсинов и порезать ее на кусочки. Мякоть апельсина порубить в кухонном комбайне или блендере. Курагу нарезать кусочками.
2
Взвесить смесь из апельсина, цедры и кураги. Смешать все компоненты вместе в кастрюле и добавить равное по весу количество воды.
3
Довести до кипения, проварить 15-20 минут, затем оставить на ночь остывать при комнатной температуре.
4
Наутро довести смесь до кипения, постепенно добавляя сахар. Варить мармелад до готовности.
5
Разлить его по стерилизованным банкам и проварить горячие закрытые банки в кипящей воде около 15 минут.
© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / la_vanda
Хурма
С хурмой
Сочетание сладкого апельсина и тонкого медового аромата хурмы позволяет получать необычное варенье.
Ингредиенты
1800 г
твердая хурма
500 г
апельсины
1600 г
сахар
Приготовление
1
Измельчить хурму в кухонном комбайне. Смешать ее с нарезанными апельсинами и сахаром.
2
Довести смесь до кипения, выключить и оставить на ночь.
3
На следующий день снова прокипятить смесь и варить 15-20 минут. Проверить варенье на готовность.
4
Разлить в стерилизованные банки.
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С фейхоа
По словам Екатерины Деевой, есть два способа получить мякоть фейхоа. Можно снять шкурку ножом, а можно провести чайной ложкой по кожуре и вычерпать мякоть.
Ингредиенты
1000 г
мякоть фейхоа
250 мг
вода
0,100 л
сок апельсина
14 г
цедра цитруса
750 г
сахар
Приготовление
1
Нарезать фейхоа и смешать с водой (250 мл), соком (100 мл) и цедрой (2 чайные ложки) апельсина в кастрюле.
2
Готовить фрукты на среднем огне, пока они не разварятся и не станут мякотью – около 15 минут.
3
Убавить огонь до минимума и добавить сахар (750 г).
4
Когда сахар растворится, увеличить огонь до среднего и больше не помешивать массу. Эксперт рекомендует использовать термометр, чтобы следить за температурой готовности.
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С ревенем
У ревеня можно использовать только стебли, его листья ядовиты.
Ингредиенты
5 шт.
апельсины
1000 г
стебли ревеня
1 шт.
лимон
1000 г
сахар
Приготовление
1
Нарезать стебли ревеня, очистить пять апельсинов от цедры и белой части.
2
Перемолоть апельсины в блендере. Выжать сок из лимона.
3
Смешать все ингредиенты и добавить один килограмм сахара.
4
Довести смесь до кипения, часто помешивая. Проварить примерно 20-30 минут.
5
Переложить варенье с ревенем в стерилизованные банки.
© Depositphotos / Anna_ShepulovaСвежая клюква
Свежая клюква - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / Anna_Shepulova
Свежая клюква
С клюквой
В рецепте можно использовать вяленую или сушеную клюкву.
Ингредиенты
1000 г
апельсины
2 шт.
палочки корицы
1000 г
сахар
80-100 г
сушеная клюква
Приготовление
1
Измельчить апельсин вместе с кожурой в блендере.
2
Добавить в кастрюлю два литра воды, положить корицу, довести смесь до кипения и варить около полутора часов.
3
Добавить сахар и проварить все ингредиенты вместе 15-20 минут, постоянно помешивая.
4
В готовый мармелад добавить клюкву и переложить смесь в горячие стерилизованные банки.

С корицей

Корица обладает изысканным ароматом и отлично сочетается с апельсином. Ее можно добавить в любой рецепт. Только выбирать для этого эксперт рекомендует настоящую корицу из Цейлона и Индии, Кении, Танзании и Шри-Ланки.
© Фото : Unsplash/Jonas JacobssonБутерброд с апельсиновым вареньем
Бутерброд с апельсиновым вареньем - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Unsplash/Jonas Jacobsson
Бутерброд с апельсиновым вареньем
В мультиварке
Приготовление в мультиварке позволит получить варенье с минимальным содержанием сахара.
Ингредиенты
1500 г
апельсины
150 г
сахар
Приготовление
1
Очистить и нарезать полтора апельсина небольшими кубиками.
2
Поместить их в миску, добавить сахар и хорошо перемешать.
3
Закрыть крышку. Нажать кнопку "Меню", чтобы выбрать режим "Мультиповар", и установить показатель температуры +100°C.
4
Поставить таймер на 40 минут. Нажать и удерживать кнопку "Старт". Готовить до завершения программы.
Малиновое варенье - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Хранение варенья

Правильно закрытая банка варенья хранится не менее года. “После того, как банки остынут, промаркируйте их. Укажите состав или название, а также дату изготовления. Наилучшее место для хранения — это сухой шкаф", – говорит Екатерина Деева.

Польза и вред

Апельсины являются отличным источником витамина С, а также содержат большое количество витамина А, фосфора, железа и кальция, могут снизить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Апельсиновая сердцевина и цедра богаты питательными веществами. Мармелад или варенье обладают большей частью этих полезных для здоровья свойств. Кроме этого, при употреблении апельсинового мармелада в организме вырабатывается дофамин. Это гормон, который отвечает за радость, мотивацию, память и энергию.
"Основным недостатком мармелада, варенья или джема считается содержание сахара, которое обязательно при его производстве. Важно соблюдать меру. Оптимальным для здоровья и настроения считается две-три чайные ложки любимого варенья", – говорит Екатерина Деева. Кроме того, апельсины – одни из сильнейших аллергенов. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше воздержаться от употребления цитрусовых и продуктов из них: джемов, мармеладов и соков.
 
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