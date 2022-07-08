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Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ
Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко огорчен" в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США ожидают новостей о его... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:04
2022-07-08T11:42
в мире
япония
сша
энтони блинкен
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко огорчен" в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США ожидают новостей о его состоянии."Перед встречей я должен сказать, как глубоко мы огорчены и озабочены новостями, приходящими из Японии, о покушении на жизнь премьер-министра Абэ... Мы не знаем о его состоянии... наши мысли, наши молитвы с его семьей и народом Японии. Это очень, очень печальный момент, и мы ожидаем новостей", - приводит слова Блинекна телеканал CNN.Огорчение в связи с нападением на Абэ выразил и заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав атаку "подлой"."Крайне потрясен и огорчен слышать о подлом нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и любимыми", - написал Джонсон в Twitter.Бывший президент США Дональд Трамп назвал покушение на японского экс-премьера ужасной новостью и огромным ударом для населения Японии, а также описал его как "настоящего друга" Соединенных Штатов."Был настоящим другом для меня и, что намного более важно, для Америки. Это колоссальный удар для прекрасного народа Японии, который его любил и им восхищался. Мы все молимся за Синдзо и его прекрасную семью", - написал Трамп в социальных сетях.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
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в мире, япония, сша, энтони блинкен, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
09:04 08.07.2022 (обновлено: 11:42 08.07.2022)
 
Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ

Блинкен заявил, что в США ожидают новостей о состоянии раненого Синдзо Абэ

© AFP 2022 / STRРаботники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Работники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / STR
Работники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко огорчен" в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США ожидают новостей о его состоянии.
"Перед встречей я должен сказать, как глубоко мы огорчены и озабочены новостями, приходящими из Японии, о покушении на жизнь премьер-министра Абэ... Мы не знаем о его состоянии... наши мысли, наши молитвы с его семьей и народом Японии. Это очень, очень печальный момент, и мы ожидаем новостей", - приводит слова Блинекна телеканал CNN.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:14
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Огорчение в связи с нападением на Абэ выразил и заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав атаку "подлой".
"Крайне потрясен и огорчен слышать о подлом нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и любимыми", - написал Джонсон в Twitter.
Покушение на Синдзо Абэ
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара.
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает перед СМИ в Токио. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено во время предвыборной речи в пятницу
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

Полиция работает на месте происшествия на станции Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в Наре
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
Бывший президент США Дональд Трамп назвал покушение на японского экс-премьера ужасной новостью и огромным ударом для населения Японии, а также описал его как "настоящего друга" Соединенных Штатов.
"Был настоящим другом для меня и, что намного более важно, для Америки. Это колоссальный удар для прекрасного народа Японии, который его любил и им восхищался. Мы все молимся за Синдзо и его прекрасную семью", - написал Трамп в социальных сетях.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:45
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
 
В миреЯпонияСШАЭнтони БлинкенСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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