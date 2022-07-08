https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801118065.html

Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ

Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Блинкен заявил, что глубоко огорчен из-за покушения на Абэ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко огорчен" в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США ожидают новостей о его... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:04

2022-07-08T09:04

2022-07-08T11:42

в мире

япония

сша

энтони блинкен

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко огорчен" в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, США ожидают новостей о его состоянии."Перед встречей я должен сказать, как глубоко мы огорчены и озабочены новостями, приходящими из Японии, о покушении на жизнь премьер-министра Абэ... Мы не знаем о его состоянии... наши мысли, наши молитвы с его семьей и народом Японии. Это очень, очень печальный момент, и мы ожидаем новостей", - приводит слова Блинекна телеканал CNN.Огорчение в связи с нападением на Абэ выразил и заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав атаку "подлой"."Крайне потрясен и огорчен слышать о подлом нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и любимыми", - написал Джонсон в Twitter.Бывший президент США Дональд Трамп назвал покушение на японского экс-премьера ужасной новостью и огромным ударом для населения Японии, а также описал его как "настоящего друга" Соединенных Штатов."Был настоящим другом для меня и, что намного более важно, для Америки. Это колоссальный удар для прекрасного народа Японии, который его любил и им восхищался. Мы все молимся за Синдзо и его прекрасную семью", - написал Трамп в социальных сетях.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, энтони блинкен, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ