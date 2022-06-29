https://ria.ru/20220629/terakty-1798785048.html

Дело о терактах 13 ноября 2015 года в Париже

Дело о терактах 13 ноября 2015 года в Париже - РИА Новости, 29.06.2022

Дело о терактах 13 ноября 2015 года в Париже

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:41

2022-06-29T01:41

2022-06-29T01:41

справки

франция

париж

салах абдеслам

абдельхамид абауд

исламское государство

стад де франс

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Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" в пригороде Парижа Сен-Дени у стадиона "Стад де Франс" (Stade de France), где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (предположительно, из четырех человек, один из которых в розыске) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, тяжело ранены были не менее 500 жителей столицы Франции, всего же счет пострадавших превышает 1300 человек. Ответственность за серию террористических атак в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). Задержать террористов сразу не получилось, охота за ними шла несколько месяцев. Кого-то ликвидировали при задержании, кого-то – при нанесении воздушных ударов в Сирии по ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). В связи с нападениями прокуратура Парижа открыла дело по статье "убийство, связанное с терроризмом" по шести инцидентам. В ходе расследования было установлено, что непосредственно участвовали в нападениях на объекты в Париже десять террористов, а также, что ряд исполнителей и организаторов терактов были связаны с Бельгией. Террорист-смертник Ибрагим (Брагим) Абдеслам, приведший в действие "жилет смертника" в кафе Comptoir Voltaire, владел баром в Брюсселе, который закрыли за распространение наркотиков. Одним из террористов, подорвавшихся около стадиона "Стад де Франс", оказался гражданин Франции Биляль Хадфи (Bilal Hadfi), который жил с семьей в Бельгии, изучал энергетику в одном из голландоязычных институтов Брюсселя, в феврале 2015 года уехал в Сирию и больше не возвращался домой. Два других смертника, погибших при нападении на стадион "Стад де Франс", являлись гражданами Ирака Укашах аль Ираки и Али аль Ираки (то есть, Укашах и Али из Ирака). Личности их долго не могли установить. На их телах были обнаружены фальшивые сирийские паспорта, которые затруднили идентификацию террористов. В "Батаклане" подорвал себя французский гражданин Сами Амимур (Samy Amimour), который за два года до этого ездил в Сирию. Он в октябре 2012 года являлся фигурантом следствия по делу о связи с другими предполагаемыми террористами. Среди смертников был гражданин Франции Исмаил Омар Мостефа (Ismael Omar Mostefai), личность которого установили в результате экспертизы останков, найденных в концертном зале "Батаклан". Он проживал во французском городе Шартр примерно до 2012 года. До 2015 года был судим восемь раз за мелкое хулиганство, но никогда не приговаривался к тюремному заключению. Третьим смертником, совершившим теракт в "Батаклане", оказался житель французского Страсбурга Фуэд Мохамед Аггад (Foued Mohamed Aggad). В конце 2013 года он вместе со своим братом и несколькими друзьями совершил поездку в Сирию. Следствие предполагает, что одним из террористов, устроившим стрельбу по парижским кафе, мог быть бельгиец марокканского происхождения Шакиб Акрух, позже подорвавший себя при штурме убежища террористов в парижском пригороде Сен-Дени. Он находился в поле зрения бельгийских спецслужб более двух лет, что не помешало ему посещать Сирию. Вначале предполагаемым организатором терактов в Париже был объявлен бельгиец Абдельхамид Абауд, прибывший в Европу в составе группы беженцев. Он был ликвидирован в ходе спецоперации в Сен-Дени под Парижем через несколько дней после терактов. Позже глава внешней безопасности Франции Бернар Бажоле сообщил, что Абдельхамид Абауд являлся координатором, но не главным организатором серии нападений в Париже. Главным подозреваемым в организации парижских терактов считается брат террориста-смертника Ибрагима Абдеслама Салах Абдеслам, который был задержан 18 марта 2016 года в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек в ходе спецоперации. После экстрадиции из Бельгии во Францию 27 апреля 2016 года Абдеслам содержится в одиночной камере тюрьмы Флери-Мерожи (столичный регион) под круглосуточным видеонаблюдением. В день терактов он находился в Париже и на нем был пояс смертника. Покинуть Францию Салаху Абдесламу удалось благодаря приятелям, приехавшим за ним из Брюсселя в ночь на 14 ноября 2015 года. Сам он утверждает, что не является организатором терактов, а был вовлечен в событие в последний момент, и пояс смертника не взорвал намеренно. 23 апреля 2018 года Абдеслам был приговорен уголовным судом Брюсселя к 20 годам заключения за вооруженное нападение в бельгийской столице в 2016 году на полицейских, которые пытались его задержать. В ноябре 2016 года стало известно, что бельгийские спецслужбы, ведущие следствие по делу о терактах в Париже и Брюсселе (март 2016 года), установили личность предполагаемого координатора этих терактов. По данным СМИ, это бельгийский джихадист Уссама Ахмад Атар. Как сообщалось, Атар находился в Сирии и оттуда координировал действия террористов. Ранее это определили и французские следователи. Следствие также установило, что взрывчатку, использовавшуюся при терактах в Париже и Брюсселе, помогал изготовить гражданин Сирии – выходец из Алеппо, который прибыл в Европу под именем Ахмада Алкхалда. Он объявлен в международный розыск. По версии некоторых криминологов, за серией терактов, которые потрясли Париж в ноябре 2015 года, стоял Абу Мухаммад аль-Аднани, являвшийся вторым лицом террористической группировки "Исламское государство"* и уничтоженный российской авиацией в сирийской провинции Алеппо в августе 2016 года. В октябре 2019 года правоохранители во Франции завершили расследование по делу. Обвинения в рамках него были предъявлены 14 подозреваемым, в том числе ключевому фигуранту расследования Салаху Абдесламу. Еще несколько человек разыскиваются по ордерам на арест, некоторые из них, как братья Клэн, предположительно, были ликвидированы в Сирии или Ираке. Голос одного из братьев – Фабьена Клэна – опознали на видеозаписи о том, что террористическая группировка "Исламское государство"* берет на себя ответственность за серию терактов в Париже 13 ноября. Оба брата – Фабьен и Жан-Мишель – в начале 2000-х годов проживали в Бельгии, где часто принимали участие в радикальном исламистском движении, которое начало формироваться в коммуне Моленбек. Фабьен Клэн, уроженец Реюньона (заморский департамент Франции), в 2009 году был осужден на пять лет за создание сети по переправке джихадистов в Ирак, а после освобождения присоединился к ИГ* (запрещена в России). Во время поездок в Сирию, мужчина поддерживал тесный контакт с Абдельхамидом Абаудом. В 2019 году суд Парижа приговорил к четырем года тюрьмы француза Джавада Бендауда, сдавшего жилье причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху. Сам Бендауд неоднократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье. В марте 2021 года итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений в Париже. Он предоставлял поддельные документы исполнителям терактов. 8 сентября 2021 года в парижском Дворце правосудия началось судебное разбирательство по делу о серии нападений, произошедших в Париже в 2015 году. Суду было передано 542 тома уголовного дела. По нему проходят двадцать подозреваемых, но физически присутствуют на суде 14. В их числе Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, который остался в живых. Еще двое обвиняемых – пакистанец и алжирец, как считают следователи, входили в первоначальный состав команды атаковавших Париж террористов. Остальные оказывали помощь убийцам: снабжали деньгами и оружием, доставляли на место теракта или вывозили Салаха Абдеслама из Парижа в Брюссель и прятали его от полиции. Все обвиняемые, кроме одного, считаются следствием особо опасными преступниками. Этот судебный процесс – самый продолжительный в послевоенной истории уголовного правосудия Франции. Как ожидается, 29 июня 2022 года суд присяжных вынесет приговор. * Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, франция, париж, салах абдеслам, абдельхамид абауд, исламское государство, стад де франс