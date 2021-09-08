https://ria.ru/20210908/frantsiya-1749060404.html

Экс-президент Франции все признал. Но его не посадят за терроризм

Экс-президент Франции все признал. Но его не посадят за терроризм - РИА Новости, 08.09.2021

Экс-президент Франции все признал. Но его не посадят за терроризм

Сегодня во Франции начинается суд, который пресса уже успела назвать "процессом века". Не менее 500 юристов и правоохранителей, адвокаты, следователи,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:00

авторы

терроризм

сирия

бельгия

франция

башар асад

франсуа олланд

еврокомиссия

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Сегодня во Франции начинается суд, который пресса уже успела назвать "процессом века". Не менее 500 юристов и правоохранителей, адвокаты, следователи, полицейские, жандармы, проведя десятки экспертиз, опросив тысячи свидетелей, выслушав сотни очевидцев, сумели собрать доказательства, позволившие предъявить обвинения тем, кого подозревают в совершении терактов в Париже в ноябре 2015-го года.Погибших 130, тяжело ранены были не менее 500 жителей столицы Франции, всего же счет пострадавших превышает 1300 человек.Вечером в пятницу, 13-го ноября 2015-го года, террористы расстреляли в упор посетителей нескольких ресторанов, привели в действие самодельные взрывные устройства на подходах к "Стад де Франс", когда там начинался футбольный матч, а самую тяжелую и кровавую жатву преступники собрали в концертном зале "Батаклан", где они убили 90 человек.Задержать террористов сразу не получилось, охота за ними шла несколько месяцев. Кого-то ликвидировали при задержании, кого-то — при нанесении воздушных ударов в Сирии по ИГ* (сегодня установлено, что теракты планировались едва ли не за год теми, кто входил в преступную группировку). Из числа бандитов, убивавших ни в чем не повинных людей, в живых остался лишь Салах Абдеслам.Медийная общественность и многочисленные спикеры, эксперты, пострадавшие рассказывают о том, сколько процесс будет длиться (не менее девяти месяцев). Они упоминают, сколько денег потрачено на полный ремонт (почти сто миллионов евро) зала судебного заседания и примыкающих помещений, сколько в рассматриваемом деле страниц — более миллиона.Однако вся эта звонкая, но очень схематичная цифирь приводится в том числе и для того, чтобы отвлечь общественное мнение от главного вопроса.А он звучит так: кто и зачем организовал хаос в Сирии, чтобы расплатиться за него миллионами жизней? И речь в данном случае — не только о погибших парижанах.За четыре года до терактов политики самого высокого уровня и в столице Франции, и в коридорах Еврокомиссии в Брюсселе только что из штанов собственных не выпрыгивали, крича на всех перекрестках: "Асад должен уйти". Они поддерживали тех, кого торжественно именовали "гражданскими активистами" и "сторонниками демократического правления". Разумеется, все те, о ком говорили с высоких европейских трибун, были "в оппозиции официальному Дамаску", но свое недовольство эти несогласные демонстрировали отнюдь не во время дебатов в парламенте, предпочитая им вооруженный конфликт и насильственное свержение действующей власти.Схема, при которой в одной из ключевых стран региона постоянно тлеет противостояние (и Запад был готов согласиться на определенное количество жертв, главное, чтобы погибали не свои, а чужие), и Вашингтон, и европейские столицы устраивала абсолютно, поскольку давала возможность одновременной игры сразу с несколькими участниками.Можно было оказывать давление на Дамаск, делая официальную власть, как они полагали, сговорчивее, можно было устраивать спектакль с "гражданскими активистами" и "оппозиционерами", делая уже в своих странах подарки избирателям. Европейские сторонники "правозащитных ценностей" — это весомая в электоральном отношении группа. Они во многом определяют настроения в этом сегменте политической повестки дня, и им поэтому требуется угождать.Тактика была признана успешной всеми политическими элитами, вне зависимости от партийной принадлежности — под ней подписывались республиканцы с демократами в США, левые и правые в Германии, социалисты и голлисты во Франции, лейбористы и консерваторы в Британии.Мир давно не видел консенсуса такого уровня.Однако стратеги и решальщики не учли главного: у сирийских "сторонников демократических преобразований" аппетит пришел во время еды. Финансовых вливаний требовалось все больше, и какие "демократические идеалы" могут быть воплощены в жизнь, если у их поклонников нет оружия?Пример Ирака, где "демократические идеалы" держались и держатся лишь на натовских штыках, да и то лишь в границах "зеленой линии безопасности" в Багдаде, был сочтен нерелевантным, и поэтому в Сирию потекли поставки оружия. В частности — из Франции.Снабжение тех, кто называл себя оппозиционерами, — а на самом деле исламистов — разнообразными типами вооружений, включая гранатометы, шло с полного согласия высшего руководства ЕС.Об этом тогдашний президент Франции Олланд сообщил с обезоруживающей простотой, которую правильнее было назвать идиотизмом.Слова были произнесены за 14 с половиной месяцев до того, как на парижские тротуары стали падать те, кого террористы (практически все они участвовали в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии) прошили очередью из автоматического оружия.Еще один нюанс: вернулись террористы в Европу, смешавшись с потоками беженцев из региона. Для разведки и других департаментов спецслужб во Франции и в Бельгии такая лихость бандитов оказалась неприятным сюрпризом.Сегодня, казалось бы, наступает время задавать вопросы, в том числе и неудобные, о произошедшем.Но, судя по всему, этого не произойдет.Хотя, конечно, ноблесс оближ, и в течение ближайших девяти месяцев в зале заседаний будут сказаны многочисленные слова и о том, какими жестокими были теракты, и о том, сколько страданий они принесли жертвам, сколько людей потеряли близких и любимых.Но если опять-таки не поддаваться ложно понимаемому сочувствию, не лишним будет, например, вопрос о том, не была ли парижская трагедия актом гражданской (и религиозной тоже) войны? Ведь тогда в Париже, шесть лет назад, одна европейская молодежь расстреливала другую. Это ведь были ровесники, выросшие в такой, казалось бы, счастливой, благополучной и богатой объединенной Европе. Но этот вопрос тоже никто не задаст. Себе дороже, как говорится.Да и сам судебный процесс оставит гораздо больше слепых пятен, чем имеется до сих пор.Юридическое разбирательство назовет лишь имена исполнителей — тех, кого европейские политики выбрали на роль пешек в своей игре.Под ковер старательно заметается факт, что хаос в Сирии, приведший к массовым смертям в столице Франции, а спустя четыре месяца — в Брюсселе, а еще через три месяца — уже и в Ницце, стал результатом общеевропейского сговора. Те, кто несет настоящую ответственность за почти полторы сотни смертей на парижских улицах, названы не будут никогда.Ведь в противном случае карточный домик современной европейской политической системы рухнул бы безвозвратно.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201113/terakty-1584070267.html

https://ria.ru/20120702/690331480.html

https://ria.ru/20151219/1344829131.html

https://ria.ru/20151114/1320706320.html

https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html

https://ria.ru/20210421/terakt-1729382951.html

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Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, терроризм, сирия, бельгия, франция, башар асад, франсуа олланд, еврокомиссия, салах абдеслам, стад де франс