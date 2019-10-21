Полиция завершила расследование по делу о терактах в Париже в 2015 году

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правоохранители во Франции завершили расследование по делу о террористических атаках в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, передает агентство Правоохранители во Франции завершили расследование по делу о террористических атаках в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на информированные источники.

В течение ближайшего месяца стороны дела, а также национальная антитеррористическая прокуратура смогут выступить с замечаниями и заявлениями, касающимися расследования.

После этого периода будет объявлена дата начала процесса, но в любом случае он начнется не ранее, чем через год, отмечает агентство.

Обвинения в рамках дела предъявлены 14 подозреваемым, в том числе ключевому фигуранту расследования Салаху Абдесламу. Еще пять человек разыскиваются по ордерам на арест, некоторые из них, как братья Клэн, предположительно, были ликвидированы в Сирии или Ираке.