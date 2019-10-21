Полиция завершила расследование по делу о терактах в Париже в 2015 году

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правоохранители во Франции завершили расследование по делу о террористических атаках в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на информированные источники.
В течение ближайшего месяца стороны дела, а также национальная антитеррористическая прокуратура смогут выступить с замечаниями и заявлениями, касающимися расследования.
После этого периода будет объявлена дата начала процесса, но в любом случае он начнется не ранее, чем через год, отмечает агентство.
Обвинения в рамках дела предъявлены 14 подозреваемым, в том числе ключевому фигуранту расследования Салаху Абдесламу. Еще пять человек разыскиваются по ордерам на арест, некоторые из них, как братья Клэн, предположительно, были ликвидированы в Сирии или Ираке.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.