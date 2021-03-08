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В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
Итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T12:02
2021-03-08T12:02
исламское государство
франция
бари
сирия
италия
испания
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РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений в Париже в ноябре 2015 года.Согласно заявлению, следователи установили его прямую роль в их поддержке: 36-летний мужчина предоставлял поддельные документы исполнителям терактов.Кроме того, алжирец обвиняется в участии в террористической группировке, близкой к "Исламскому государству"* и действовавшей на территории Франции и Бельгии. Связь с ИГ он поддерживал через своих братьев и других членов ячейки, обещая предоставить поддельные документы и поддержать конкретные действия.Один из участников группировки был убит после теракта в Париже, второй содержится в бельгийской тюрьме как вербовщик террористов, личности других еще не установлены. Согласно полиции, они действуют как в Италии, так и в Алжире, Франции, Бельгии, Испании и Сирии.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201207/terakt-1588086660.html
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исламское государство, франция, бари, сирия, италия, испания, в мире

В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже

12:02 08.03.2021
 
© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : Polizia di Stato
Читать ria.ru в
РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция задержала в городе Бари гражданина Алжира по обвинению в участии в исламистской группировке и помощи террористам, устроившим серию нападений в Париже в ноябре 2015 года.
Согласно заявлению, следователи установили его прямую роль в их поддержке: 36-летний мужчина предоставлял поддельные документы исполнителям терактов.
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Кроме того, алжирец обвиняется в участии в террористической группировке, близкой к "Исламскому государству"* и действовавшей на территории Франции и Бельгии. Связь с ИГ он поддерживал через своих братьев и других членов ячейки, обещая предоставить поддельные документы и поддержать конкретные действия.
Один из участников группировки был убит после теракта в Париже, второй содержится в бельгийской тюрьме как вербовщик террористов, личности других еще не установлены. Согласно полиции, они действуют как в Италии, так и в Алжире, Франции, Бельгии, Испании и Сирии.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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