https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца

Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца - РИА Новости, 27.06.2022

Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца

Редкий случай произошел вчера в Британии. На страницах воскресной газеты The Sunday Telegraph опубликована совместная статья двух министров иностранных дел:... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:34

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Редкий случай произошел вчера в Британии. На страницах воскресной газеты The Sunday Telegraph опубликована совместная статья двух министров иностранных дел: украинца Дмитрия Кулебы и главы МИД Британии Лиз Трасс.Конечно, бывают случаи, когда руководители МИД разных стран подписывают совместные заявления, коммюнике, меморандумы. Но чтобы они одновременно работали над одним публицистическим опусом — это не самое обыденное явление. Хотя бы потому, что дипломатическим ведомствам поручено представлять на внешнеполитической арене интересы исключительно своих государств, а не выступать от имени кого-то еще. Похоже, Украина уже настолько вжилась в роль управляемой извне страны, что ее дипломаты не замечают, как неестественно выглядит, когда им даже статьи диктуют заморские коллеги.Интересно, как происходил процесс написания статьи в четыре руки? Ильф и Петров — самый известный тандем русской литературы — когда-то объясняли, как работали над произведениями они: "Да так и пишем, как братья Гонкур: один бегает по редакциям, а другой стережет рукопись, чтоб не украли". Если этот процесс похожим образом происходил у нового литературного тандема, то можно предположить, что рукопись стерег Кулеба — он последние дни ковыляет на костылях и вряд ли мог бы бегать в редакции британских газет.Хотя возможно, что ни Кулеба, ни Трасс не являются истинными авторами опуса, поскольку практически каждый из тезисов, озвученный ими, в последние дни звучал из уст британского премьер-министра Бориса Джонсона (кстати, некогда штатного колумниста именно этой газеты). По странному стечению обстоятельств, именно в день выхода статьи двух министров на CNN появилось и интервью самого британского премьера с характерным заголовком: "Российская победа на Украине стала бы абсолютно катастрофичной". То есть вырисовывается даже не тандем, а трио, где главную скрипку играет Джонсон.Основные тезисы, звучащие из уст Джонсона — Кулебы — Трасс, можно свести к двум посылам: нельзя допустить "худого мира" с Россией и нельзя допустить глобальной усталости от Украины. То есть украинцы должны следовать стезей, которую определил им лично британский премьер в Киеве еще 1 февраля сего года: "сражаться до последней капли крови". Попросту говоря, жители Украины должны погибнуть.Судя по отчаянным и решительным действиям британцев, они действительно боятся любого мира или даже перемирия на украинских полях сражений. Достаточно вспомнить, как Джонсон лично приехал к Зеленскому, когда наметились контуры мирных договоренностей с Россией, и фактически запретил главе киевского режима подписывать их. Это подтвердили источники и британских, и украинских изданий. По свидетельству последних, премьер Британии якобы заявил Зеленскому: "Если вы готовы с ним (с Владимиром Путиным. — Прим. авт.) подписывать какие-то соглашения о гарантиях, то мы — нет".Это было еще в апреле. А уже в июне Джонсон снова стремительно бросился в Киев, узнав о визите туда своих коллег из четырех европейских государств. И снова он повсеместно повторял, что "худой мир" для Украины неприемлем и что нельзя вынуждать ее отказываться от своих территорий ради прекращения войны. Ведь сказано же было ясно: все украинцы должны погибнуть. И тот, кто этому противится, похоже, очень сильно раздражает британских руководителей.Этот основной тезис повторяется сейчас и Джонсоном, и Трасс неустанно. Но в последние недели добавился еще один момент. Сводится он к мольбе не забывать Украину, не уставать от новостей о событиях там, не размывать фокус внимания. В интервью телеканалу Sky News британский премьер без обиняков заявил: "Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины". А затем, отвечая на вопросы немецкой Sueddeutsche Zeitung, он же повторил: "В мире есть угроза усталости от украинского конфликта".Похоже, это заявление подействовало на Зеленского. Тот, купаясь в лучах прожекторов на различных форумах, в Каннах и даже на музыкальном фестивале Гластонбери, видимо, и не заметил, что его безвкусные стендапы уже изрядно поднадоели западной публике, включая и британскую. Поэтому слова Джонсона стали для него холодным душем.После них Зеленский в нескольких своих выступлениях подряд акцентировал внимание на том, что в мире наметилась усталость от украинской повестки, и заявил, что этого ни в коем случае допускать нельзя. А в обращении к канадским студентам он даже взмолился: "Не давайте возможности кому-то где-то сверху, в бюрократических коридорах, забыть о том, что происходит на Украине, забыть о войне. Не уставайте, пожалуйста, из-за войны. Не уставайте от войны на Украине". Прямо заклинание какое-то!Дипломатический редактор газеты The Guardian Патрик Уинтур открытым текстом признается, что в Уайтхолле также очень боятся ругательного слова "усталость" и того, что мир "не готов к многолетним жертвам ради поражения России". Он же приводит слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас: "Усталость от войны дает о себе знать. Россия играет на нашей усталости. Мы не должны попасть в ловушку". Уинтур доходит до прямых намеков на то, что результатом этой усталости будет смена правительств или их ослабление в целом ряде стран Европы и даже может случиться самый страшный для либерала кошмар: возвращение в кресло президента США Дональда Трампа. Отсюда и такая истерика многих западных деятелей.Джонсон прибыл на встречу лидеров "Большой семерки" с основной для себя миссией: убедить коллег и в первую очередь Макрона в необходимости продолжения войны с Россией "до последнего украинца". И выдал просто-таки историческую фразу, которая почти наверняка войдет в историю как один из самых невероятных парадоксов XXI века наряду с заявлением главного дипломата Европы Жозепа Борреля о необходимости достигать победы на поле боя, а не за столом переговоров. Британский премьер заявил: "Любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности" .Эти слова нужно перечитывать и перечитывать. И все равно ощущение чего-то фантасмагоричного, запредельного, оруэлловского не отпустит, сколько бы вы ни повторяли их, пытаясь вникнуть в суть сказанного. Хотя официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение: "Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом вспоминаете, что речь о режиме "либерально-демократической монархии", и все становится на свои места".Примерно о том же статья главных дипломатов Украины и Британии. В своем совместном творении они утверждают: "Партнерство между нашими двумя великими нациями базируется на фундаментальном принципе, согласно которому люди должны иметь свободу выбирать свое собственное будущее. Но это анафема для Владимира Путина". Да-да, именно анафема. Учитывая образовательный уровень Лиз Трасс, ведущей летоисчисление "от монголов до татар", можно предположить, что она не догадывается о значении данного слова. Но если Кулебе дали все-таки почитать подписанную им же статью до ее публикации, тот мог бы и подсказать британской коллеге.Однако оставим в стороне схоластические рассуждения невежественной Трасс и примкнувшего к ней Кулебы. Обратим внимание на их отсылку к свободе выбора. Так это ведь то самое священное право самоопределения, на которое ссылается как раз Россия, говоря о праве жителей Крыма и Донбасса самим выбирать свою судьбу. Именно украинский режим, действуя по указке Лондона, категорически лишает людей такой свободы. Тем удивительнее факт, что новый литературный дуэт решил использовать подобный оборот. Причем сразу за ним последовал призыв снова и снова накачивать Украину смертельным оружием. Видимо, для того чтобы люди имели больше возможности "свободно выбирать свое будущее" — Трасс и Кулеба полагают, что под разрывы снарядов этот выбор сделать легче.Сама статья министров заканчивается призывом "противостоять российскому империализму" на Украине и "обеспечить будущее Украины в Европе". Но простите, ведь только что авторы призывали дать возможность самим жителям Украины выбрать себе будущее и тут же делают выбор за них. Или те, кто захочет жить с Россией, а не с Европой, не считаются людьми? Особенно забавно слышать призыв обеспечить "европейский выбор украинского народа" от представителя государства, чей народ шесть лет назад выбрал противоположный путь — из Европейского союза.Когда британские и иные западные деятели объясняют поддержку Украины "защитой демократии и свободы", они полностью игнорируют тот факт, что там давно уже выстроено абсолютно тоталитарное общество, где запрещены оппозиционные партии, закрыты неугодные СМИ, арестованы или просто убиты критики власти Зеленского. В упомянутом выше выступлении перед канадскими студентами он пояснил им суть демократии — "это твое право на выбор". И тут же добавил: "Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократично. Но когда закончится война, это даст свои результаты".То есть война все спишет, в том числе страшные злодеяния украинского режима против людей, которых Зеленский с помощью и по прямому указанию той же Британии лишает не только права выбора своего будущего, но и жизни.

https://ria.ru/20220626/ukraina-1798257253.html

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https://ria.ru/20220626/kalyn-1798279244.html

https://ria.ru/20220626/vooruzhenie-1798242133.html

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