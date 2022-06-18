https://ria.ru/20220618/ustalost-1796420387.html

В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон

В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 18.06.2022

В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:40

2022-06-18T12:40

2022-06-18T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

борис джонсон

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине."Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. — Прим. ред.) Украины", — сказал он в эфире телеканала Sky News.Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Ранее в столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний после встречи не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.

https://ria.ru/20220617/makron-1796254876.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, борис джонсон