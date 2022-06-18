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В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/ustalost-1796420387.html
В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон
В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон - РИА Новости, 18.06.2022
В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:40
2022-06-18T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
борис джонсон
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине."Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. — Прим. ред.) Украины", — сказал он в эфире телеканала Sky News.Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Ранее в столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний после встречи не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.
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в мире, владимир зеленский, украина, борис джонсон
12:40 18.06.2022 (обновлено: 14:22 18.06.2022)
 
В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине.
"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. — Прим. ред.) Украины", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее в столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний после встречи не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаБорис Джонсон
 
 
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