12:40 18.06.2022 (обновлено: 14:22 18.06.2022)
В мире появляется усталость от темы Украины, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине.
"Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы. — Прим. ред.) Украины", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Премьер-министр Британии в пятницу посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее в столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний после встречи не исключил, что обсудит ситуацию на Украине с Владимиром Путиным по телефону, и добавил, что допускает возможность личной встречи с российским лидером.