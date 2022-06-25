https://ria.ru/20220625/zelenskiy-1798038342.html
Британцев взбесил досаждающий "стендап-комик" Зеленский
Британцев взбесил досаждающий "стендап-комик" Зеленский - РИА Новости, 25.06.2022
Британцев взбесил досаждающий "стендап-комик" Зеленский
Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на выступление Владимира Зеленского на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T07:23
2022-06-25T07:23
2022-06-25T13:45
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россия
донбасс
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на выступление Владимира Зеленского на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале.Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп.Британские пользователи возмутились неуместной демонстрацией речи Зеленского."Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком", — заявил пользователь Malcolm2."Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского", — написал David J."Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и порицая. Это начинает сильно раздражать", — заметил Terri Maadi."Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мегапропаганде", — возмутился global tai."Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить", — указал David-Ian."Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи", — отметил Chris Ray."Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место", — подчеркнул PR."У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах. <...> Сплошная пантомима", — выразил мнение Gareth d."Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут", — добавил Pol Pott.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220611/zelenskiy-1794753996.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, донбасс, владимир путин
07:23 25.06.2022 (обновлено: 13:45 25.06.2022)
Британцев взбесил досаждающий "стендап-комик" Зеленский
Читатели Daily Mail раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали
на выступление Владимира Зеленского на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп.
Британские пользователи возмутились неуместной демонстрацией речи Зеленского.
"Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком", — заявил пользователь Malcolm2.
"Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского", — написал David J.
"Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и порицая. Это начинает сильно раздражать", — заметил Terri Maadi.
"Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мегапропаганде", — возмутился global tai.
"Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить", — указал David-Ian.
"Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи", — отметил Chris Ray.
"Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место", — подчеркнул PR.
"У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах. <...> Сплошная пантомима", — выразил мнение Gareth d.
"Люди, к которым он обращается, Украину
даже на карте найти не смогут", — добавил Pol Pott.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.