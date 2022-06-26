https://ria.ru/20220626/konflikt-1798215607.html

Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине

Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.06.2022

Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:32

2022-06-26T13:32

2022-06-26T15:50

специальная военная операция на украине

борис джонсон

в мире

украина

эммануэль макрон

олаф шольц

марио драги

киев

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, передает France-Presse.На прошлой недели лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги совершили совместный визит в Киев, где, по сообщениям СМИ, убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее подчеркивал, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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Влада Копылова

борис джонсон, в мире, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги, киев, россия, нато