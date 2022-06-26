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Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/konflikt-1798215607.html
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:32
2022-06-26T15:50
специальная военная операция на украине
борис джонсон
в мире
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
марио драги
киев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, передает France-Presse.На прошлой недели лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги совершили совместный визит в Киев, где, по сообщениям СМИ, убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее подчеркивал, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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борис джонсон, в мире, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги, киев, россия, нато
13:32 26.06.2022 (обновлено: 15:50 26.06.2022)
 
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине

Премьер Британии Джонсон: попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, передает France-Presse.

"Любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности", — приводит агентство слова политика.

На прошлой недели лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги совершили совместный визит в Киев, где, по сообщениям СМИ, убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.
Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее подчеркивал, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеБорис ДжонсонВ миреУкраинаЭммануэль МакронОлаф ШольцМарио ДрагиКиевРоссияНАТО
 
 
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