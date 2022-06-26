13:32 26.06.2022 (обновлено: 15:50 26.06.2022)
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Премьер Британии Джонсон: попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации на Украине, передает France-Presse.
"Любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности", — приводит агентство слова политика.
На прошлой недели лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги совершили совместный визит в Киев, где, по сообщениям СМИ, убеждали президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.
Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее подчеркивал, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, указывал, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
25 июня, 08:00У Запада не осталось союзников против Путина и Си