https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html

Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах

Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах - РИА Новости, 21.06.2022

Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах

Курс "Россия – моя история" может появиться в рамках уроков истории, его введение обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:22

2022-06-21T15:22

2022-06-21T15:40

общество

история

школа

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

дети

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс "Россия – моя история" может появиться в рамках уроков истории, его введение обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.Он уточнил, что окончательное решение планируется объявить в начале учебного года, спешки быть не должно.Кравцов также назвал усиление исторического просвещения одним из ключевых направлений работы министерства."Сегодня в школах разнообразные возможности – это и качественные уроки, и внеурочная деятельность, большая линейка активностей для ребят всех возрастов. Школьники получают больше знаний об истории страны, через призму которых они смогут понимать и многое происходящее в мире", - отметил он.

https://ria.ru/20220620/programma-1796891750.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор