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Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах - РИА Новости, 21.06.2022
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Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах
Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах - РИА Новости, 21.06.2022
Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах
Курс "Россия – моя история" может появиться в рамках уроков истории, его введение обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:22
2022-06-21T15:40
общество
история
школа
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
дети
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс "Россия – моя история" может появиться в рамках уроков истории, его введение обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.Он уточнил, что окончательное решение планируется объявить в начале учебного года, спешки быть не должно.Кравцов также назвал усиление исторического просвещения одним из ключевых направлений работы министерства."Сегодня в школах разнообразные возможности – это и качественные уроки, и внеурочная деятельность, большая линейка активностей для ребят всех возрастов. Школьники получают больше знаний об истории страны, через призму которых они смогут понимать и многое происходящее в мире", - отметил он.
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общество, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
15:22 21.06.2022 (обновлено: 15:40 21.06.2022)
 
Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: в школьной программе появится курс "Россия – моя история"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве
Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс "Россия – моя история" может появиться в рамках уроков истории, его введение обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы обсуждаем введение этого курса ("Россия – моя история"), и не исключаю, что он появится в рамках уроков истории. Дискуссия проходит на уровне экспертов. В том числе определяем, в каком классе этот курс появится – 10 или 11, потому что, конечно, в 11 классе мы понимаем, что ребята усиленно готовятся к ЕГЭ, и дополнительная нагрузка не будет способствовать этой работе", - сказал министр.
Он уточнил, что окончательное решение планируется объявить в начале учебного года, спешки быть не должно.
Кравцов также назвал усиление исторического просвещения одним из ключевых направлений работы министерства.
"Сегодня в школах разнообразные возможности – это и качественные уроки, и внеурочная деятельность, большая линейка активностей для ребят всех возрастов. Школьники получают больше знаний об истории страны, через призму которых они смогут понимать и многое происходящее в мире", - отметил он.
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