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Как перевести ребенка в другую школу: подача документов, образец заявления
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Перевод ребeнка в другую школу: основания, процедура, пакет документов
Как перевести ребенка в другую школу: подача документов, образец заявления
Перевод ребeнка в другую школу: основания, процедура, пакет документов
Необходимость перевести ребенка в другую школу может возникнуть по разным причинам. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:47
2022-07-23T14:55
общество
москва
россия
санкт-петербург
дети
школа
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимость перевести ребенка в другую школу может возникнуть по разным причинам.Как подать документы, образец заявления, основания для перевода и что нужно делать, если отказали, - в материале РИА Новости.Перевод ребенка в другую школуВне зависимости от причины согласно статье 61 закона "Об образовании в Российской Федерации" поменять школу можно в любой момент по желанию родителей или учащегося. Перевести ребенка можно в любой период учебного года. Для этого родителям нужно самостоятельно запросить информацию о свободных местах в новой школе. Если они есть, принимающее учебное заведение не имеет права отказать. Но если в правилах приема новой школы закреплен индивидуальный отбор, то ребенок должен его пройти.“Ребенка можно перевести в любую школу, однако следует учитывать, что перевод возможен только при наличии в школе свободных мест с учетом приоритетного зачисления в нее отдельных категорий детей (например, детей, проживающих на закрепленной территории), - комментирует Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, - Также следует учесть, что при переводе ребенка в школы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения может потребоваться прохождение индивидуального отбора”.ГосударственнуюГосударственное школьное образование состоит из трех этапов. Ребенок получает начальное общее образование в течение первых четырех лет, среднее общее - в течение следующих пяти. По окончании девяти классов подростку выдается сертификат, дающий ему возможность поступить в специализированные колледжи. Государственные школы официально являются бесплатными. В целом такой вариант выбирает подавляющее большинство родителей, однако здесь с умом нужно подходить к выбору конкретного класса и учителей, чтобы был хороший классный руководитель, который умеет сплотить коллектив, и сильные предметники.ЧастнуюУ частных школ есть свои преимущества. Учитывая плотный график большинства родителей, такие заведения часто предлагают обучение в форме полупансиона, еженедельного или даже полного пансиона. В первом случае ученик находится в учебной среде с утра до вечера - до 18 или даже до 20 часов. К тому же в платных школах обычно более индивидуальный подход, так как учащихся меньше. Еще одна особенность - большая специализация. Частные школы обычно предоставляют выбор уклона в обучении. Например, для детей, которые хотят заниматься творческими специальностями или, наоборот, точными науками и научной деятельностью.ВечернююКак правило, ученики старших классов переходят в вечернюю школу. Это возможно только если есть аттестат об основном общем образовании или возраст ребенка больше 15 лет. Алгоритм перевода в вечернюю школу такой же, как и в обычную. Разница лишь в том, что к пакету документов нужно добавить аттестат за девятый класс. Получение образования в вечерней школе - это не самостоятельная форма обучения. Юридически такие учащиеся обучаются на очной, заочной или очно-заочной форме.ДистанционнуюСогласно закону "Об образовании в Российской Федерации" любой ребенок имеет право на получение образования как в школе, так и вне ее. В то же время родители могут обучать своего ребенка самостоятельно или прибегать к помощи репетиторов и онлайн-школ. Основные причины перехода на “семейное обучение”:Переход на дистанционное обучение осуществляется по согласованию с администрацией школы. Родители пишут заявление на имя директора, и если локальные акты организации не запрещают прогулы, издается приказ об изменении формы обучения. После этого можно учиться дома и оформлять обучение в онлайн-школе.Причины переводаПеревод в другую школу - это серьезное решение, так как это особенно стрессовая ситуация для ребенка. Для перевода могут быть объективные причины (например, переезд) и субъективные (конфликты в классе). Вот ряд самых распространенных оснований:Когда переводитьПорядок перевода ребенка в другую школу прописан законом. Эта процедура регулируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 № 177 “Порядок и условия осуществления перевода обучающихся…”. В пункте 4 части первой указано, что перевод обучающихся не зависит от времени учебного года. Но психологи и педагоги рекомендуют отложить перевод до конца года, чтобы поступить в новую школу с нового или после новогодних каникул - перевод в это время проходит физически и психологически легче.Как перевестиПеревод ребенка в другую школу состоит из двух этапов - отчисления из одной школы и приема в другую.Обращение в администрацию новой школыОбращаться в администрацию новой школы следует тогда, когда родители выяснили, что в ней есть свободные места для принятия нового ученика. Если это так, то следует написать на почту образовательной организации или прийти лично. Далее необходимо будет собрать нужные документы.Подача заявленияВ Москве есть возможность подать заявку на поступление в новую школу онлайн на сайте mos.ru, в некоторых других регионах - на "Госуслугах". Также можно лично обратиться в ведомство, которое отвечает в муниципалитете за образование.Для перевода в другую школу понадобится пакет документов:Отчисление из старой школыЧтобы перевести ребенка, нужно написать заявление об отчислении ребенка из школы. Сделать это могут родители или законные представители несовершеннолетних. В Москве, например, нужно зарегистрировать электронное заявление о переводе на mos.ru, за исключением случаев, если перевод осуществляется в частное учреждение. После подачи заявления нужно забрать документы из школы и, соответственно, передать в новую школу. После приема ребенка в предыдущее учебное заведение поступает информация о переводе ребенка.Подача заявленияВ заявлении об отчислении в порядке перевода необходимо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, класс, а также название школы, куда планирует поступить ученик. В течение трех дней учреждение должно выдать акт об отчислении учащегося. Родителям будет предоставлено личное дело, медицинская карта и документы о текущей успеваемости студента.Возврат документовПроцедура прописана в приказе Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 "Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности". В пункте 8 сказано, что родители после отчисления из старой школы получают следующие документы:Подача документов в новую школуЧасть этих документов нужно подать в новую школу. Но это не полный комплект. Ниже приведен перечень всех необходимых бумаг для перевода:Оформление акта о зачисленииВ течение трех рабочих дней новая школа оформляет акт о зачислении ребенка. В документе указывается, с какой даты ребенок зачислен и в какой класс. Это стандартная процедура, которая завершает процесс перевода.О чем нужно не забытьНекоторые детали становятся привычными, когда ребенок несколько лет ходит в одну и ту же школу. Но о них нельзя забывать при переходе в другую.Электронный дневникКак только родитель забирает документы из старой школы, ребенка отключают от старого электронного дневника. Чтобы подключиться в новой школе, необходимо подать заявление через сайт госуслуг или можно зайти лично к бухгалтеру, чтобы подписать бумаги. Дневник должен заработать быстро, уже на второй день обучения, если все проконтролировать.ПроезднойШкольный проездной билет не может быть выдан до тех пор, пока ребенок официально не поступит в школу. Например, в Москве, чтобы обновить электронную базу данных в метро, придется подождать несколько дней. Кстати, цена льготного билета для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов) на месяц в метро составит – 435 рублей.Пропуск в школуВ школе действует пропускная система — каждому ученику выдается электронная карточка. Также на нее можно положить на него деньги за обеды. Карточка выдается бухгалтером. По ней родитель может увидеть, когда ребенок зашел в школу и вышел из нее, поэтому карточку стоит оформить сразу же.ПитаниеДля того чтобы ребенок мог ходить в столовую вместе со всеми, его необходимо поставить на учет в системе питания. Это может занять некоторое время, поэтому в первые дни лучше давать детям деньги в буфет.Родительский комитетРодительский комитет есть в каждом классе, обычно он действует благодаря беседе в мессенджерах, например, WhatsApp. Просто необходимо попросить других родителей добавить новеньких в этот чат, чтобы те могли также быстро решать общие вопросы и быть в курсе новостей школы.Оформление удаленноОформить перевод удаленно можно, однако эксперты советуют делать это лично, приходя в школу, или хотя бы по почте. Дело в том, что часто есть возможность договориться с директором школы, если у ребенка хорошая успеваемость, даже если мест не так много. Это человеческий фактор, помощи которого заявитель лишается, подавая документы по интернету. Тем не менее, все же и такие пути есть - в частности через МФЦ или “Госуслуги”."Госуслуги"Для регионов, в которых доступна эта опция, на портале "Госуслуги" в каталоге следует выбрать раздел "Образование". Затем перейти в раздел "Регистрация в образовательное учреждение" — открывается страница о регистрации заявлений о приеме на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях. Далее нужно выбрать "Запись во все классы" - откроется новая страница. В Москве, если регистрация и проверка личности прошли успешно – в правой части экрана появится кнопка "Получить услугу на портале Mos.ru".МФЦПодать через многофункциональные центры заявление для перевода в другую школу можно не во всех регионах. Например, это можно сделать в Петербурге.Сроки переводаПеревод считается действительным после выдачи административного акта для школы, подписанного директором. Администрация должна уложиться не более чем в 6 рабочих дней, приняв надлежащим образом оформленную заявку и получив полный пакет документов.Рассмотрение заявки в новую школу занимает не менее 5 дней. Также нужно помнить, что отправка запроса не гарантирует зачисление в новый класс. Администрация может принять или отказать в приеме. Таким образом, стоит рассчитывать как минимум на 2 недели между разными школами. Зная это, нужно заранее готовиться к переводу.Расходы на переводСам перевод ребенка в другую школу - бесплатный. Только если родители не собираются отдавать его в частную школу, тогда все сугубо индивидуально, При переводе в среднестатистический общеобразовательный класс расходы могут образоваться только при покупке новой формы, необходимой канцелярии.Проездной, родительский комитет и питание - стандартные расходы, которые скорее всего сильно не изменятся.Отказ в переводеОбразовательная организация может не принять ребенка, если количество учащихся уже не позволяет это сделать. В других случаях отказы являются необоснованными. Если учебное заведение переполнено, родителям придется обратиться в отдел образования местного самоуправления, это можно сделать, например, через МФЦ. Орган исполнительной власти должен получить письменное заявление о желаемом переводе ребенка. Далее инструкция такая же: сбор всех документов и подача заявлений. Просто в такой ситуации исполнительный орган помогает родителям оценить количество мест в разных школах и подобрать подходящий вариант.Адаптация в новой школеАдаптационный период в новой школе может пройти гладко только при активной поддержке родителей. Психологическое состояние ребенка во многом зависит от этого - следует обязательно помогать ему. В период адаптации дома должна царить спокойная атмосфера. Следует исключить любые скандалы. Нужно больше говорить с ребенком, спрашивать, как его дела, чтобы он смог поделиться.Также не нужно давить на ученика оценками. Следить за его успехами, но не повышать голос, если он принесет плохую отметку. Пока идет адаптационный период, ребенку особенно трудно, он должен находить контакт не только со сверстниками, но и с учителями.Эксперты советуют помочь ребенку тщательно спланировать день, чтобы он высыпался, успевал сделать домашнюю работу и расслабиться. В трудный период адаптации ему нужно больше сил, чтобы справляться с препятствиями и сложностями. Человек, который не выспался, вряд ли сможет быть активным и хорошо учиться в школе.
https://ria.ru/20210318/internet-1601830586.html
https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802962816.html
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общество, москва, россия, санкт-петербург, дети, школа
14:47 23.07.2022 (обновлено: 14:55 23.07.2022)
 

Перевод ребeнка в другую школу: основания, процедура, пакет документов

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПеревод в другую школу
Перевод в другую школу - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перевод в другую школу. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Необходимость перевести ребенка в другую школу может возникнуть по разным причинам.
Как подать документы, образец заявления, основания для перевода и что нужно делать, если отказали, - в материале РИА Новости.

Перевод ребенка в другую школу

Вне зависимости от причины согласно статье 61 закона "Об образовании в Российской Федерации" поменять школу можно в любой момент по желанию родителей или учащегося. Перевести ребенка можно в любой период учебного года. Для этого родителям нужно самостоятельно запросить информацию о свободных местах в новой школе. Если они есть, принимающее учебное заведение не имеет права отказать. Но если в правилах приема новой школы закреплен индивидуальный отбор, то ребенок должен его пройти.
“Ребенка можно перевести в любую школу, однако следует учитывать, что перевод возможен только при наличии в школе свободных мест с учетом приоритетного зачисления в нее отдельных категорий детей (например, детей, проживающих на закрепленной территории), - комментирует Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, - Также следует учесть, что при переводе ребенка в школы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения может потребоваться прохождение индивидуального отбора”.
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Подростки в школе. Архивное фото

Государственную

Государственное школьное образование состоит из трех этапов. Ребенок получает начальное общее образование в течение первых четырех лет, среднее общее - в течение следующих пяти. По окончании девяти классов подростку выдается сертификат, дающий ему возможность поступить в специализированные колледжи. Государственные школы официально являются бесплатными. В целом такой вариант выбирает подавляющее большинство родителей, однако здесь с умом нужно подходить к выбору конкретного класса и учителей, чтобы был хороший классный руководитель, который умеет сплотить коллектив, и сильные предметники.

Частную

У частных школ есть свои преимущества. Учитывая плотный график большинства родителей, такие заведения часто предлагают обучение в форме полупансиона, еженедельного или даже полного пансиона. В первом случае ученик находится в учебной среде с утра до вечера - до 18 или даже до 20 часов. К тому же в платных школах обычно более индивидуальный подход, так как учащихся меньше. Еще одна особенность - большая специализация. Частные школы обычно предоставляют выбор уклона в обучении. Например, для детей, которые хотят заниматься творческими специальностями или, наоборот, точными науками и научной деятельностью.
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Вечернюю

Как правило, ученики старших классов переходят в вечернюю школу. Это возможно только если есть аттестат об основном общем образовании или возраст ребенка больше 15 лет. Алгоритм перевода в вечернюю школу такой же, как и в обычную. Разница лишь в том, что к пакету документов нужно добавить аттестат за девятый класс. Получение образования в вечерней школе - это не самостоятельная форма обучения. Юридически такие учащиеся обучаются на очной, заочной или очно-заочной форме.

Дистанционную

Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации" любой ребенок имеет право на получение образования как в школе, так и вне ее. В то же время родители могут обучать своего ребенка самостоятельно или прибегать к помощи репетиторов и онлайн-школ. Основные причины перехода на “семейное обучение”:
  • занятие профессиональным спортом, искусством;
  • выдающиеся способности у детей, которые усваивают материал быстрее своих одноклассников;
  • особенности здоровья;
  • отказ от школы, психологический дискомфорт;
  • частые переезды семьи.
Переход на дистанционное обучение осуществляется по согласованию с администрацией школы. Родители пишут заявление на имя директора, и если локальные акты организации не запрещают прогулы, издается приказ об изменении формы обучения. После этого можно учиться дома и оформлять обучение в онлайн-школе.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге
Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Причины перевода

Перевод в другую школу - это серьезное решение, так как это особенно стрессовая ситуация для ребенка. Для перевода могут быть объективные причины (например, переезд) и субъективные (конфликты в классе). Вот ряд самых распространенных оснований:
  • закрытие школы;
  • переезд семьи;
  • ребенок отстает в обучении (для него слишком тяжела программа в текущей школе);
  • ребенок опережает сверстников, и родители хотят подобрать ему школу, соответствующую его уровню;
  • конфликты с учителями или сверстниками;
  • отсутствие индивидуального подхода;
  • недостаточная подготовка к экзаменам (что более актуально для старших классов).

Когда переводить

Порядок перевода ребенка в другую школу прописан законом. Эта процедура регулируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 № 177 “Порядок и условия осуществления перевода обучающихся…”. В пункте 4 части первой указано, что перевод обучающихся не зависит от времени учебного года. Но психологи и педагоги рекомендуют отложить перевод до конца года, чтобы поступить в новую школу с нового или после новогодних каникул - перевод в это время проходит физически и психологически легче.
© РИА Новости / Виталий БелоусовШкольный "электронный дневник"
Школьный электронный дневник - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Школьный "электронный дневник". Архивное фото

Как перевести

Перевод ребенка в другую школу состоит из двух этапов - отчисления из одной школы и приема в другую.

Обращение в администрацию новой школы

Обращаться в администрацию новой школы следует тогда, когда родители выяснили, что в ней есть свободные места для принятия нового ученика. Если это так, то следует написать на почту образовательной организации или прийти лично. Далее необходимо будет собрать нужные документы.

Подача заявления

В Москве есть возможность подать заявку на поступление в новую школу онлайн на сайте mos.ru, в некоторых других регионах - на "Госуслугах". Также можно лично обратиться в ведомство, которое отвечает в муниципалитете за образование.
Для перевода в другую школу понадобится пакет документов:
  • личное дело ребенка;
  • медицинская карта;
  • документы об успеваемости;
  • заявление о приеме в школу в порядке перевода.
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
1 из 2
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
2 из 2
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
1 из 2
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу
2 из 2
Oбразец заявления для перехода ребенка в другую школу

Отчисление из старой школы

Чтобы перевести ребенка, нужно написать заявление об отчислении ребенка из школы. Сделать это могут родители или законные представители несовершеннолетних. В Москве, например, нужно зарегистрировать электронное заявление о переводе на mos.ru, за исключением случаев, если перевод осуществляется в частное учреждение. После подачи заявления нужно забрать документы из школы и, соответственно, передать в новую школу. После приема ребенка в предыдущее учебное заведение поступает информация о переводе ребенка.

Подача заявления

В заявлении об отчислении в порядке перевода необходимо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, класс, а также название школы, куда планирует поступить ученик. В течение трех дней учреждение должно выдать акт об отчислении учащегося. Родителям будет предоставлено личное дело, медицинская карта и документы о текущей успеваемости студента.
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Возврат документов

Процедура прописана в приказе Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 "Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности". В пункте 8 сказано, что родители после отчисления из старой школы получают следующие документы:
  • личное дело ребенка;
  • справку об успеваемости в текущем году с выпиской из классного журнала с оценками и результатами промежуточной аттестации;
  • медицинская карта учащегося не входит в комплект обязательных документов, ее нужно самостоятельно получить в медкабинете в старой школе.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе. Архивное фото

Подача документов в новую школу

Часть этих документов нужно подать в новую школу. Но это не полный комплект. Ниже приведен перечень всех необходимых бумаг для перевода:
  • Заявление о зачислении в порядке перевода.
  • Паспорт ученика или паспорт родителя несовершеннолетнего ребенка.
  • Оригинал и копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка. Оригинал и копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
  • Личное дело ученика и информация об успеваемости в текущем году (выписка из классного журнала с оценками), которую выдают в старой школе.
  • Медицинская карта не обязательна, но желательна.
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Оформление акта о зачислении

В течение трех рабочих дней новая школа оформляет акт о зачислении ребенка. В документе указывается, с какой даты ребенок зачислен и в какой класс. Это стандартная процедура, которая завершает процесс перевода.

О чем нужно не забыть

Некоторые детали становятся привычными, когда ребенок несколько лет ходит в одну и ту же школу. Но о них нельзя забывать при переходе в другую.

Электронный дневник

Как только родитель забирает документы из старой школы, ребенка отключают от старого электронного дневника. Чтобы подключиться в новой школе, необходимо подать заявление через сайт госуслуг или можно зайти лично к бухгалтеру, чтобы подписать бумаги. Дневник должен заработать быстро, уже на второй день обучения, если все проконтролировать.
© РИА Новости / Виталий БелоусовШкольный "электронный дневник"
Школьный электронный дневник - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Школьный "электронный дневник". Архивное фото

Проездной

Школьный проездной билет не может быть выдан до тех пор, пока ребенок официально не поступит в школу. Например, в Москве, чтобы обновить электронную базу данных в метро, придется подождать несколько дней. Кстати, цена льготного билета для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов) на месяц в метро составит – 435 рублей.

Пропуск в школу

В школе действует пропускная система — каждому ученику выдается электронная карточка. Также на нее можно положить на него деньги за обеды. Карточка выдается бухгалтером. По ней родитель может увидеть, когда ребенок зашел в школу и вышел из нее, поэтому карточку стоит оформить сразу же.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска. Архивное фото

Питание

Для того чтобы ребенок мог ходить в столовую вместе со всеми, его необходимо поставить на учет в системе питания. Это может занять некоторое время, поэтому в первые дни лучше давать детям деньги в буфет.

Родительский комитет

Родительский комитет есть в каждом классе, обычно он действует благодаря беседе в мессенджерах, например, WhatsApp. Просто необходимо попросить других родителей добавить новеньких в этот чат, чтобы те могли также быстро решать общие вопросы и быть в курсе новостей школы.

Оформление удаленно

Оформить перевод удаленно можно, однако эксперты советуют делать это лично, приходя в школу, или хотя бы по почте. Дело в том, что часто есть возможность договориться с директором школы, если у ребенка хорошая успеваемость, даже если мест не так много. Это человеческий фактор, помощи которого заявитель лишается, подавая документы по интернету. Тем не менее, все же и такие пути есть - в частности через МФЦ или “Госуслуги”.

"Госуслуги"

Для регионов, в которых доступна эта опция, на портале "Госуслуги" в каталоге следует выбрать раздел "Образование". Затем перейти в раздел "Регистрация в образовательное учреждение" — открывается страница о регистрации заявлений о приеме на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях. Далее нужно выбрать "Запись во все классы" - откроется новая страница. В Москве, если регистрация и проверка личности прошли успешно – в правой части экрана появится кнопка "Получить услугу на портале Mos.ru".
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПоследний звонок
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Последний звонок. Архивное фото

МФЦ

Подать через многофункциональные центры заявление для перевода в другую школу можно не во всех регионах. Например, это можно сделать в Петербурге.

Сроки перевода

Перевод считается действительным после выдачи административного акта для школы, подписанного директором. Администрация должна уложиться не более чем в 6 рабочих дней, приняв надлежащим образом оформленную заявку и получив полный пакет документов.
Рассмотрение заявки в новую школу занимает не менее 5 дней. Также нужно помнить, что отправка запроса не гарантирует зачисление в новый класс. Администрация может принять или отказать в приеме. Таким образом, стоит рассчитывать как минимум на 2 недели между разными школами. Зная это, нужно заранее готовиться к переводу.

Расходы на перевод

Сам перевод ребенка в другую школу - бесплатный. Только если родители не собираются отдавать его в частную школу, тогда все сугубо индивидуально, При переводе в среднестатистический общеобразовательный класс расходы могут образоваться только при покупке новой формы, необходимой канцелярии.
Проездной, родительский комитет и питание - стандартные расходы, которые скорее всего сильно не изменятся.
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Отказ в переводе

Образовательная организация может не принять ребенка, если количество учащихся уже не позволяет это сделать. В других случаях отказы являются необоснованными. Если учебное заведение переполнено, родителям придется обратиться в отдел образования местного самоуправления, это можно сделать, например, через МФЦ. Орган исполнительной власти должен получить письменное заявление о желаемом переводе ребенка. Далее инструкция такая же: сбор всех документов и подача заявлений. Просто в такой ситуации исполнительный орган помогает родителям оценить количество мест в разных школах и подобрать подходящий вариант.

Адаптация в новой школе

Адаптационный период в новой школе может пройти гладко только при активной поддержке родителей. Психологическое состояние ребенка во многом зависит от этого - следует обязательно помогать ему. В период адаптации дома должна царить спокойная атмосфера. Следует исключить любые скандалы. Нужно больше говорить с ребенком, спрашивать, как его дела, чтобы он смог поделиться.
Также не нужно давить на ученика оценками. Следить за его успехами, но не повышать голос, если он принесет плохую отметку. Пока идет адаптационный период, ребенку особенно трудно, он должен находить контакт не только со сверстниками, но и с учителями.
Эксперты советуют помочь ребенку тщательно спланировать день, чтобы он высыпался, успевал сделать домашнюю работу и расслабиться. В трудный период адаптации ему нужно больше сил, чтобы справляться с препятствиями и сложностями. Человек, который не выспался, вряд ли сможет быть активным и хорошо учиться в школе.
© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие в школе
Занятие в школе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Занятие в школе. Архивное фото
 
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