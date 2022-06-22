https://ria.ru/20220622/kravtsov-1797114279.html

Сергей Кравцов: церемония поднятия флага России не должна быть формальной

Сергей Кравцов: церемония поднятия флага России не должна быть формальной - РИА Новости, 22.06.2022

Сергей Кравцов: церемония поднятия флага России не должна быть формальной

Министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал о стандарте церемонии поднятия государственного флага РФ в школах, гарантии... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:00

2022-06-22T12:00

2022-06-22T12:00

интервью

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

общество

образование

образование - общество

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c409c2b561cd056f551e10fac4b23bac.jpg

Министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал о стандарте церемонии поднятия государственного флага РФ в школах, гарантии безопасности образовательной платформы "Сферум", повышении квалификации учителей из ДНР и ЛНР, а также об усилении исторического просвещения и цифровизации образования.– Стандарт поднятия Российского флага в школах установлен, расскажите, как будет проходить эта процедура в тех школах, в которых нет такой площадки для проведения, на которой смогут собираться все ученики? Как эта процедура будет проводиться, например, зимой?– Подход к этой работе определил президент нашей страны – процедура подъема Российского государственного флага должна иметь особый статус, проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости государственных символов. Совместно с Геральдическим советом при президенте мы утвердили стандарт этой церемонии и уже направили его в регионы.Весь порядок прописан максимально понятно и детально. От момента и места проведения: в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников: ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений.Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики.– Готова ли платформа "Сферум" для внедрения во все школах с 2023 года? Хватит ли мощностей, чтобы сервис не был взломан, не подвисал?– У нас идет этап апробации платформы, а также совершенствование ее функционала. Результаты достаточно неплохие, но есть и над чем работать. К началу 2023 года, уверен, подойдем в оптимальном режиме. При помощи возможностей платформы обучение станет более гибким, технологичным и удобным. В отличие от западных аналогов "Сферум" локализован в России. Это гарантирует его безопасность, а информационный обмен будет идти с использованием защищенных каналов связи. Более 3,5 миллиона человек уже пользуются его функционалом – проводят групповые видеоконференции и трансляции мероприятий, используют чаты для учебы и общения, создают сообщества школ.– Как будет проходить повышение квалификации учителей из Донбасса? Кто будет его проводить? Созданы ли методички для преподавателей по истории? И по каким-то еще предметам?– Первые несколько тысяч педагогов из Донецкой и Луганской народных республик уже прошли обучение. К 1 сентября их число увеличится до 7 тысяч педагогов и 1,5 тысячи управленческих кадров, а с учетом разных форматов и площадок будут охвачены более 16 тысяч человек.Приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. Например, педагоги будут обучаться очно на базе филиала Академии Минпросвещения России в Ростове-на-Дону. Учителя других предметов пройдут обучение на базе Луганского государственного педагогического университета и Донецкого института развития профессионального педагогического образования. То есть работа ведется обширная, для нас важно максимально подготовить педагогов к началу учебного года.– Расскажите поподробнее о курсе для старшеклассников "Россия – моя история". Чем они отличаются от уроков истории? Будет ли материал этих уроков в программе ЕГЭ?– Мы обсуждаем введение этого курса, и не исключаю, что он появится в рамках уроков истории. Дискуссия проходит на уровне экспертов. В том числе определяем, в каком классе этот курс появится – в 10 или 11, потому что, конечно, в 11 классе мы понимаем, что ребята усиленно готовятся к ЕГЭ, и дополнительная нагрузка не будет способствовать этой работе. Окончательное решение, думаю, мы объявим в начале учебного года. Здесь никакой спешки быть не должно.В целом, усиление исторического просвещения – одно из ключевых направлений нашей работы. Сегодня в школах разнообразные возможности: это и качественные уроки, и внеурочная деятельность, большая линейка активностей для ребят всех возрастов. Школьники получают больше знаний об истории страны, через призму которых они смогут понимать и многое происходящее в мире.– Будут введены же еще "Разговоры о важном"?– Будем гармонично встраивать новые инициативы в учебный процесс. Например, "Разговоры о важном". Они будут проходить в формате просветительских занятий, которые охватывают детей разных возрастных групп. Проводить занятия будут классные руководители: один час в неделю из 10 возможных часов внеурочной деятельности (всего 34 классных часа в год). Первый классный час пройдет во всех школах 5 сентября 2022 года.Темы и содержание классных часов, включая визуализированный контент и интерактивные задания, будут разработаны на федеральном уровне. Это сделано, чтобы облегчить работу учителей.Для нас важно, чтобы и педагоги, и ребята с их родителями понимали, что это не дополнительная нагрузка. Знания, полученные во время всех занятий, о которых я сказал выше, будут полезны в дальнейшей жизни.– Как обстоят дела с цифровизацией образования? Многих родителей и учителей волнует этот вопрос? Есть ли уже какие-то успехи?– Одна из целей национального проекта "Образование" – создание новой современной цифровой инфраструктуры в образовании. С 2019 года в рамках нацпроекта оснащено более 12 тысяч образовательных организаций. В 2022 году будут оснащены еще чуть более четырех тысяч образовательных организаций.Не могу не упомянуть ФГИС "Моя школа" – единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам. Он предназначен для учителей, учеников и родителей и включает Библиотеку проверенного образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты.Сейчас идет опытная эксплуатация. А с 1 января 2023 года к ФГИС "Моя школа" будут подключены уже все школы страны. К этому времени, уверен, сможем максимально доработать функционал.Кстати, у родителей появится больше возможностей для ознакомления с контентом, которым ребенок пользуется. К примеру, в "Библиотеке цифрового образовательного контента" сейчас размещены цифровые конспекты уроков по предметам русский язык, математика, физика, химия, информатика, биология, история, английский язык для 5-9 классов. В дальнейшем продолжим наполнять систему верифицированной информацией по всем предметам.Подчеркну, онлайн-ресурсы применяются в образовательном процессе как дополнительный цифровой инструмент и способствуют снижению нагрузки на учителей.

https://ria.ru/20220609/flag-1794257558.html

https://ria.ru/20220621/platforma-1797046228.html

https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html

https://sn.ria.ru/20210310/shkolniki-1600631638.html

https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, общество, образование, образование - общество, луганская народная республика, донбасс