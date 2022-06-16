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Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев - РИА Новости, 16.06.2022
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев
Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:43
2022-06-16T12:43
петербургский международный экономический форум — 2022
instagram
общество
россия
санкт-петербург
facebook
twitter
соцсети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ."На три социальных сети (Instagram*, Facebook* и Twitter - ред.) приходилось 10%-12% трафика (абонентов "большой четверки"). Я хочу сказать, что те цифры, которые у нас есть показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть мы видим, что 80% - это те, кто закончил потребление, а 20% - увеличился объем потребления через VPN", - сказал Шадаев.В марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Также в начале марта по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Twitter.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html
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instagram, общество, россия, санкт-петербург, facebook, twitter, соцсети, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, пмэф, интернет
12:43 16.06.2022
 
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: заблокированные в России соцсети потеряли 80% интернет-трафика

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ.
"На три социальных сети (Instagram*, Facebook* и Twitter - ред.) приходилось 10%-12% трафика (абонентов "большой четверки"). Я хочу сказать, что те цифры, которые у нас есть показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть мы видим, что 80% - это те, кто закончил потребление, а 20% - увеличился объем потребления через VPN", - сказал Шадаев.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 16:23
Эксперты: бренды в России снова стали покупать рекламу в Instagram*
В марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Также в начале марта по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Twitter.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 08:30
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды
 
Петербургский международный экономический форум — 2022InstagramОбществоРоссияСанкт-ПетербургFacebookTwitterСоцсетиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевПМЭФИнтернет
 
 
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