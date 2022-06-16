https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html

Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев

Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев - РИА Новости, 16.06.2022

Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев

Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:43

2022-06-16T12:43

2022-06-16T12:43

петербургский международный экономический форум — 2022

instagram

общество

россия

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facebook

twitter

соцсети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ."На три социальных сети (Instagram*, Facebook* и Twitter - ред.) приходилось 10%-12% трафика (абонентов "большой четверки"). Я хочу сказать, что те цифры, которые у нас есть показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть мы видим, что 80% - это те, кто закончил потребление, а 20% - увеличился объем потребления через VPN", - сказал Шадаев.В марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Также в начале марта по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Twitter.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

instagram, общество, россия, санкт-петербург, facebook, twitter, соцсети, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, пмэф, интернет