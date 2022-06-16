https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев - РИА Новости, 16.06.2022
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев
Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:43
2022-06-16T12:43
2022-06-16T12:43
петербургский международный экономический форум — 2022
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соцсети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заблокированные в России социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter потеряли 80% интернет-трафика, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках ПМЭФ."На три социальных сети (Instagram*, Facebook* и Twitter - ред.) приходилось 10%-12% трафика (абонентов "большой четверки"). Я хочу сказать, что те цифры, которые у нас есть показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть мы видим, что 80% - это те, кто закончил потребление, а 20% - увеличился объем потребления через VPN", - сказал Шадаев.В марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Также в начале марта по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Twitter.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
instagram, общество, россия, санкт-петербург, facebook, twitter, соцсети, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, пмэф, интернет
Заблокированные в России соцсети потеряли 80% трафика, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: заблокированные в России соцсети потеряли 80% интернет-трафика