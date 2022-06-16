https://ria.ru/20220616/galkin-1795887189.html

Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике

Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике - РИА Новости, 16.06.2022

Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике

У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:28

2022-06-16T18:28

2022-06-16T18:30

шоубиз

максим галкин

олег газманов

филипп киркоров

полина гагарина

эстония

латвия

юрмала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_471:0:3057:1455_1920x0_80_0_0_c1be326b2def02e92029f78c9b308628.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети. 4 августа он выступит в Юрмале, как и анонсировал ранее. Дополнительный концерт там же состоится 7 августа. 5 августа Галкин будет шутить в Лиепая, а 13 августа – в Резекне. В Эстонии он выступит в Таллине и Йыхви 9 и 10 августа. Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу. Кроме того, ранее Галкин оправдался за критику России. Юморист признался, что много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников".В Латвии и Эстонии есть черный список российских артистов. Например, Рига еще в 2014 году запретила въезд в страну Валерии, Олегу Газманову и другим. Из-за этого в 2015-м фестиваль "Новая волна" перенесли из Юрмалы в Сочи.А в апреле Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, у которого в мае должен был состоятся концерт в Таллине. В том же списке Полина Гагарина, выступление которой планировалось в сентябре.

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

эстония

латвия

юрмала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

максим галкин, олег газманов, филипп киркоров, полина гагарина, эстония, латвия, юрмала