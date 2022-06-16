Рейтинг@Mail.ru
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220616/galkin-1795887189.html
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике - РИА Новости, 16.06.2022
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике
У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:28
2022-06-16T18:30
шоубиз
максим галкин
олег газманов
филипп киркоров
полина гагарина
эстония
латвия
юрмала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_471:0:3057:1455_1920x0_80_0_0_c1be326b2def02e92029f78c9b308628.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети. 4 августа он выступит в Юрмале, как и анонсировал ранее. Дополнительный концерт там же состоится 7 августа. 5 августа Галкин будет шутить в Лиепая, а 13 августа – в Резекне. В Эстонии он выступит в Таллине и Йыхви 9 и 10 августа. Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу. Кроме того, ранее Галкин оправдался за критику России. Юморист признался, что много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников".В Латвии и Эстонии есть черный список российских артистов. Например, Рига еще в 2014 году запретила въезд в страну Валерии, Олегу Газманову и другим. Из-за этого в 2015-м фестиваль "Новая волна" перенесли из Юрмалы в Сочи.А в апреле Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, у которого в мае должен был состоятся концерт в Таллине. В том же списке Полина Гагарина, выступление которой планировалось в сентябре.
https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
эстония
латвия
юрмала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_2738f09c65d212fcb24e2f64b99e0cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим галкин, олег газманов, филипп киркоров, полина гагарина, эстония, латвия, юрмала
18:28 16.06.2022 (обновлено: 18:30 16.06.2022)
 
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике

Галкин анонсировал новые концерты в Латвии и Эстонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети.
"А сейчас для вас, мои дорогие подписчики то, чем я давно не занимался. Анонс моих концертов. Итак, очередные новые концерты. В Латвии и Эстонии", – сказал Галкин.
4 августа он выступит в Юрмале, как и анонсировал ранее. Дополнительный концерт там же состоится 7 августа. 5 августа Галкин будет шутить в Лиепая, а 13 августа – в Резекне. В Эстонии он выступит в Таллине и Йыхви 9 и 10 августа.
Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу.
Кроме того, ранее Галкин оправдался за критику России. Юморист признался, что много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников".
Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:21Шоубиз
Пугачева из Израиля ответила на оскорбления
В Латвии и Эстонии есть черный список российских артистов. Например, Рига еще в 2014 году запретила въезд в страну Валерии, Олегу Газманову и другим. Из-за этого в 2015-м фестиваль "Новая волна" перенесли из Юрмалы в Сочи.
А в апреле Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, у которого в мае должен был состоятся концерт в Таллине. В том же списке Полина Гагарина, выступление которой планировалось в сентябре.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:46Шоубиз
Пугачева публично поддержала Галкина
 
ШоубизМаксим ГалкинОлег ГазмановФилипп КиркоровПолина ГагаринаЭстонияЛатвияЮрмала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала