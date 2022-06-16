18:28 16.06.2022 (обновлено: 18:30 16.06.2022)
Галкин анонсировал новые концерты в Прибалтике
Галкин анонсировал новые концерты в Латвии и Эстонии
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У Максима Галкина наметился плотный гастрольный график на август в Прибалтике. Об этом юморист сообщил в своей социальной сети.
"А сейчас для вас, мои дорогие подписчики то, чем я давно не занимался. Анонс моих концертов. Итак, очередные новые концерты. В Латвии и Эстонии", – сказал Галкин.
4 августа он выступит в Юрмале, как и анонсировал ранее. Дополнительный концерт там же состоится 7 августа. 5 августа Галкин будет шутить в Лиепая, а 13 августа – в Резекне. В Эстонии он выступит в Таллине и Йыхви 9 и 10 августа.
Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу.
Кроме того, ранее Галкин оправдался за критику России. Юморист признался, что много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников".
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В Латвии и Эстонии есть черный список российских артистов. Например, Рига еще в 2014 году запретила въезд в страну Валерии, Олегу Газманову и другим. Из-за этого в 2015-м фестиваль "Новая волна" перенесли из Юрмалы в Сочи.
А в апреле Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, у которого в мае должен был состоятся концерт в Таллине. В том же списке Полина Гагарина, выступление которой планировалось в сентябре.
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