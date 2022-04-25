https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html

Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову

Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову - РИА Новости, 25.04.2022

Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову

Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:45

2022-04-25T15:45

2022-04-25T15:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МВД."Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине", - говорится в сообщении.Правительство Эстонии на прошлой неделе запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине. При этом составление списков артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется. Запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.В Литву Киркорову запрещен въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html

https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

филипп киркоров, полина гагарина, владимир путин, украина, россия, эстония, в мире