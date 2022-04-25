Рейтинг@Mail.ru
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову - РИА Новости, 25.04.2022
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову
Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:45
2022-04-25T15:45
шоубиз
филипп киркоров
полина гагарина
владимир путин
украина
россия
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587691801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8438b002b19184951f6f25f822f43a8.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МВД."Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине", - говорится в сообщении.Правительство Эстонии на прошлой неделе запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине. При этом составление списков артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется. Запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.В Литву Киркорову запрещен въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
украина
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587691801_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16c2390b662963fac4cd5e80c94ff50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, полина гагарина, владимир путин, украина, россия, эстония, в мире
15:45 25.04.2022
 
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову

Власти Эстонии запретили певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского МВД.
"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине", - говорится в сообщении.
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:01Культура
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
Правительство Эстонии на прошлой неделе запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине. При этом составление списков артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется. Запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.
В Литву Киркорову запрещен въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Кинорежиссер и актер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:52Культура
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию
 
ШоубизФилипп КиркоровПолина ГагаринаВладимир ПутинУкраинаРоссияЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала