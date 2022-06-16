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Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника - РИА Новости, 16.06.2022
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Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника
Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника - РИА Новости, 16.06.2022
Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника
Высший, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в этом году показали 2364 участника, по профильной математике - 579 человек, сообщил глава Рособрнадзора РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:59
2022-06-16T12:03
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
петербургский международный экономический форум (фонд)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Высший, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в этом году показали 2364 участника, по профильной математике - 579 человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам Музаева, в ведомстве подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022 по обязательным предметам: русскому языку и математике базового и профильного уровней, участники экзаменов сдавали их в основные дни основного периода."В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3", - рассказал Музаев РИА Новости на полях ПМЭФ.Глава ведомства отметил, что абсолютное большинство участников ЕГЭ 2022 года смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. Также, по сравнению с прошлыми годами, выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. Положительная тенденция отмечается при выполнении заданий на проверку орфографии. Некоторая тенденция к улучшению результатов отмечается и при выполнении ряда заданий с кратким ответом на проверку орфографических норм.Музаев также отметил, что в ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие более 343 тысяч человек. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий."В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2022 году приняли участие 302 тысячи человек. Более 240 тысяч участников экзамена показали результаты, достаточные для поступления на инженерные, экономические и другие специальности вузов. 579 человек получили на экзамене 100 баллов. Средний тестовый балл по профильной математике составил 56,86", - добавил глава Рособрнадзора.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://sn.ria.ru/20220609/ege-1794201795.html
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
11:59 16.06.2022 (обновлено: 12:03 16.06.2022)
 
Сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 2364 выпускника

Рособрнадзор: сто баллов на ЕГЭ по русскому в этом году получили 2364 выпускника

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Высший, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в этом году показали 2364 участника, по профильной математике - 579 человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам Музаева, в ведомстве подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022 по обязательным предметам: русскому языку и математике базового и профильного уровней, участники экзаменов сдавали их в основные дни основного периода.
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Первые результаты основного периода ЕГЭ направлены в регионы
"В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3", - рассказал Музаев РИА Новости на полях ПМЭФ.
Глава ведомства отметил, что абсолютное большинство участников ЕГЭ 2022 года смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. Также, по сравнению с прошлыми годами, выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. Положительная тенденция отмечается при выполнении заданий на проверку орфографии. Некоторая тенденция к улучшению результатов отмечается и при выполнении ряда заданий с кратким ответом на проверку орфографических норм.
Музаев также отметил, что в ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие более 343 тысяч человек. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий.
"В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2022 году приняли участие 302 тысячи человек. Более 240 тысяч участников экзамена показали результаты, достаточные для поступления на инженерные, экономические и другие специальности вузов. 579 человек получили на экзамене 100 баллов. Средний тестовый балл по профильной математике составил 56,86", - добавил глава Рособрнадзора.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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