10:16 17.06.2022 (обновлено: 10:48 17.06.2022)
Как поступить без ЕГЭ в 2022 году: способы и нюансы
Поступить без ЕГЭ
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в вуз для получения высшего образования на очной или заочной основе без сдачи единого госэкзамена. О том, почему может понадобиться учеба в колледже для зачисления в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ — в материале РИА Новости.
Поступление в вуз без сдачи ЕГЭ
ЕГЭ — единый государственный экзамен, который является обязательной процедурой для абитуриентов согласно Федеральному закону № 273-ФЗ (часть 1 ст. 70):
“Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом”, — говорится в законе.
Списки подавших документы в ВУЗ
Как утверждают в пресс-службе Минобрнауки, на основе полученных результатов школьник может выбрать факультет и направление, а также очную, заочную или очно-заочную форму обучения.
Хоть экзамен и является важным условием для поступления, однако в ряде случаев его можно не сдавать.
Кто может поступить без ЕГЭ
Миновать ЕГЭ можно, но для этого нужно либо потрудиться еще задолго до поступления (например, быть призером Всероссийских олимпиад), либо получить среднее профессиональное образование (окончить колледж, техникум и т.д.), либо же относиться к особой группе абитуриентов.
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Студенты при переводе из другого вуза
Для студентов, которые уже проходят обучение, например, в университете, открыта возможность перевестись в другой вуз без процедуры сдачи ЕГЭ. Для этого должны быть соблюдены два главных условия:
- —успешное прохождение не менее одной промежуточной аттестации в том учебном заведении, из которого студент собирается переводиться;
- —наличие вакантных мест в университете, куда студент хочет перевестись — эту информацию можно узнать в приемной комиссии или деканате конкретного факультета.
Что касается второго условия — для студента мало шансов попасть на бюджет, так как такие места, как правило, заняты и освобождаются не так часто, как коммерческие.
Выпускники ссузов
Поступление в колледж — стандартная практика учеников, которые не хотят сдавать ЕГЭ. С дипломом среднего профессионального образования открыта дорога во многие университеты страны, но при этом внутренние экзамены все равно придется сдать, причем в той форме, которую предлагает вуз. Этот вариант подходит тем, кто поступает в университет по тому направлению, по которому обучался в техникуме или колледже.
Сдавать ЕГЭ после колледжа придется в случае, если студент выбрал совершенно другое направление для обучения или же для тех университетов, в которых установлены жесткие правила для поступления, например, в МГУ.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтарт приемной кампании в Российском университете транспорта
Старт приемной кампании в Российском университете транспорта
Люди с ограниченными возможностями
Для людей с ограниченными возможностями сдача ЕГЭ — не обязательное правило. Но для этого нужно подтвердить инвалидность, предоставив справку МСЭ (медико-социальной экспертизы). После чего будущему студенту предстоит лишь сдать вступительные экзамены, по форме, которую предлагает вуз.
Помимо этого, для лиц с разной степенью инвалидности, при условии, если те все-таки собираются сдавать ЕГЭ, возможно проведение экзамена в особой форме. Например, для глухих предоставляются услуги сурдопереводчика, а для слабовидящих все задания должны быть напечатаны крупным шрифтом.
Призеры и победители олимпиад
Призеры и победители заключительного этапа Всероссийских олимпиад крайне высоко ценятся в качестве абитуриентов и будущих студентов и принимаются на обучение на первом этапе зачисления (в рамках приоритетного этапа зачисления). Причем вступительные экзамены сдавать также не придется, как и ЕГЭ.
Абитуриенты, имеющие спортивные достижения
Со спортивными достижениями немного сложнее — чтобы не сдавать ЕГЭ, нужно быть чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и при этом поступать именно в спортивный вуз. В иных случаях абитуриенту лишь добавляют баллы к результатам тех экзаменов, которые он сдаст. Максимальное количество баллов, которое могут приплюсовать — 10.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве
Женщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве
Получение второго высшего
В случае с поступлением на второе высшее ЕГЭ сдавать не нужно.
“Бакалавр или магистр должен предоставить диплом и идентифицирующие данные и пройти вступительные испытания по программе вуза. Вдобавок стоит знать, что второе высшее не подразумевает бюджетную форму, поэтому придется оплачивать обучение в зависимости от установленных учреждением цен”, — рассказали в пресс-службе Минобрнауки.
Иностранные абитуриенты
ЕГЭ для иностранных граждан — необязательная процедура. Но предоставить аттестат об окончании школы и сдать вступительные ученикам придется. Это связано с тем, что в других странах формы итоговой аттестации отличаются от российской. Принятые от абитуриента документы о получении образования проверяются на соответствие уровня образовательных программ российским стандартам. Однако от подтверждения аттестата некоторые страны освобождены, такие как Абхазия, Южная Осетия, государства Балтии и СНГ (кроме Грузии и Узбекистана).
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Что делать, если провалил ЕГЭ
Если не получилось пройти порог ЕГЭ или набрать нужное количество баллов, то поступить сразу на желаемое направление в университете не получится. Однако, можно воспользоваться несколькими способами, которые увеличат шансы на поступление в вуз:
- —пересдать экзамен в следующем году и заодно лучше подготовиться по тем предметам, которые нужно сдать — это работает только в том случае, если участник ЕГЭ честно проходил процедуру без списывания, шпаргалок, телефонов и т.д.;
- —поступить в колледж после 11 класса по среднему баллу аттестата (среднее арифметическое всех оценок, которые в нем выставлены). После окончания можно подавать документы в университет на выбранную специальность. Чтобы посчитать средний балл, нужно сложить все оценки и разделить эту сумму на количество отметок;
- —подать апелляцию о несогласии с результатами с попыткой повысить количество имеющихся баллов. Но прежде чем начинать “войну”, стоит быть уверенным в своей правоте, так как могут обнаружиться и другие ошибки, которые приведут к дополнительному снижению общего количества баллов.