https://ria.ru/20220617/postuplenie-1795992750.html

Как поступить без ЕГЭ в 2022 году: способы и нюансы

Поступить в вуз без ЕГЭ 2022: условия поступления, варианты, инструкции

Как поступить без ЕГЭ в 2022 году: способы и нюансы

В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в вуз для получения высшего образования на очной или заочной основе без сдачи единого госэкзамена. О... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:48

единый государственный экзамен (егэ)

образование

образование - общество

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в вуз для получения высшего образования на очной или заочной основе без сдачи единого госэкзамена. О том, почему может понадобиться учеба в колледже для зачисления в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ — в материале РИА Новости.Поступление в вуз без сдачи ЕГЭЕГЭ — единый государственный экзамен, который является обязательной процедурой для абитуриентов согласно Федеральному закону № 273-ФЗ (часть 1 ст. 70):Как утверждают в пресс-службе Минобрнауки, на основе полученных результатов школьник может выбрать факультет и направление, а также очную, заочную или очно-заочную форму обучения.Хоть экзамен и является важным условием для поступления, однако в ряде случаев его можно не сдавать.Кто может поступить без ЕГЭМиновать ЕГЭ можно, но для этого нужно либо потрудиться еще задолго до поступления (например, быть призером Всероссийских олимпиад), либо получить среднее профессиональное образование (окончить колледж, техникум и т.д.), либо же относиться к особой группе абитуриентов.Студенты при переводе из другого вузаДля студентов, которые уже проходят обучение, например, в университете, открыта возможность перевестись в другой вуз без процедуры сдачи ЕГЭ. Для этого должны быть соблюдены два главных условия:Что касается второго условия — для студента мало шансов попасть на бюджет, так как такие места, как правило, заняты и освобождаются не так часто, как коммерческие.Выпускники ссузовПоступление в колледж — стандартная практика учеников, которые не хотят сдавать ЕГЭ. С дипломом среднего профессионального образования открыта дорога во многие университеты страны, но при этом внутренние экзамены все равно придется сдать, причем в той форме, которую предлагает вуз. Этот вариант подходит тем, кто поступает в университет по тому направлению, по которому обучался в техникуме или колледже.Сдавать ЕГЭ после колледжа придется в случае, если студент выбрал совершенно другое направление для обучения или же для тех университетов, в которых установлены жесткие правила для поступления, например, в МГУ.Люди с ограниченными возможностямиДля людей с ограниченными возможностями сдача ЕГЭ — не обязательное правило. Но для этого нужно подтвердить инвалидность, предоставив справку МСЭ (медико-социальной экспертизы). После чего будущему студенту предстоит лишь сдать вступительные экзамены, по форме, которую предлагает вуз.Помимо этого, для лиц с разной степенью инвалидности, при условии, если те все-таки собираются сдавать ЕГЭ, возможно проведение экзамена в особой форме. Например, для глухих предоставляются услуги сурдопереводчика, а для слабовидящих все задания должны быть напечатаны крупным шрифтом.Призеры и победители олимпиадПризеры и победители заключительного этапа Всероссийских олимпиад крайне высоко ценятся в качестве абитуриентов и будущих студентов и принимаются на обучение на первом этапе зачисления (в рамках приоритетного этапа зачисления). Причем вступительные экзамены сдавать также не придется, как и ЕГЭ.Абитуриенты, имеющие спортивные достиженияСо спортивными достижениями немного сложнее — чтобы не сдавать ЕГЭ, нужно быть чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и при этом поступать именно в спортивный вуз. В иных случаях абитуриенту лишь добавляют баллы к результатам тех экзаменов, которые он сдаст. Максимальное количество баллов, которое могут приплюсовать — 10.Получение второго высшегоВ случае с поступлением на второе высшее ЕГЭ сдавать не нужно.Иностранные абитуриентыЕГЭ для иностранных граждан — необязательная процедура. Но предоставить аттестат об окончании школы и сдать вступительные ученикам придется. Это связано с тем, что в других странах формы итоговой аттестации отличаются от российской. Принятые от абитуриента документы о получении образования проверяются на соответствие уровня образовательных программ российским стандартам. Однако от подтверждения аттестата некоторые страны освобождены, такие как Абхазия, Южная Осетия, государства Балтии и СНГ (кроме Грузии и Узбекистана).Что делать, если провалил ЕГЭЕсли не получилось пройти порог ЕГЭ или набрать нужное количество баллов, то поступить сразу на желаемое направление в университете не получится. Однако, можно воспользоваться несколькими способами, которые увеличат шансы на поступление в вуз:

https://ria.ru/20220425/ege-1785348677.html

https://ria.ru/20220218/ekzamen-1773586756.html

https://sn.ria.ru/20220525/ege-1790587709.html

https://ria.ru/20220525/perekus-1790604261.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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