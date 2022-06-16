Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на сессии "Жизнь без проверок: реальность или иллюзия?" в рамках ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, добавив, что этот вопрос надо обсуждать с правительством.
Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что объем контрафакта табачной продукции составляет порядка 16%, если учитывать, что в прошлом году акцизов было собрано на 700 миллиардов рублей, то доля контрафакта составляет порядка 100 миллиардов.
В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам.
Рябухин также высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе.
2 декабря 2021, 17:05В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет
"Вопрос перераспределения акцизов давно обсуждается и действительно сегодня полностью акцизы на табак поступают в федеральный бюджет. Безусловно, существует проблема, связанная с контрафактом. Счетная палата проверяла и, по оценке аудиторов СП, потеря бюджета от контрафакта на акцизах составляет около 100 млрд рублей в год. Сумма достаточно серьёзная. Безусловно, нужно усиливать контроль и не допускать рост контрафакта. В этом смысле, если даже 10%, обсуждаются разные предложения, поступлений от акцизов будет передано в региональные бюджеты - это повысит заинтересованность регионов в собираемости акцизов на табачную продукцию и замотивирует их бороться с контрафактом", - сказал Жуков в рамках ПМЭФ.
При этом первый вице-спикер подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать с министерством финансов и с министерством экономики.
"Я думаю, что в принципе при обсуждении бюджета на следующий год и трехлетку такие решения могли бы быть приняты", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.