Рейтинг@Mail.ru
Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/dokhody-1795813558.html
Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году
Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2022
Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году
Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:25
2022-06-16T16:25
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
санкт-петербург
совет федерации рф
экономика
александр жуков
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795727568_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_c7976a2018e0af963c3df605a71cb7d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, добавив, что этот вопрос надо обсуждать с правительством.Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что объем контрафакта табачной продукции составляет порядка 16%, если учитывать, что в прошлом году акцизов было собрано на 700 миллиардов рублей, то доля контрафакта составляет порядка 100 миллиардов.В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам.Рябухин также высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе."Вопрос перераспределения акцизов давно обсуждается и действительно сегодня полностью акцизы на табак поступают в федеральный бюджет. Безусловно, существует проблема, связанная с контрафактом. Счетная палата проверяла и, по оценке аудиторов СП, потеря бюджета от контрафакта на акцизах составляет около 100 млрд рублей в год. Сумма достаточно серьёзная. Безусловно, нужно усиливать контроль и не допускать рост контрафакта. В этом смысле, если даже 10%, обсуждаются разные предложения, поступлений от акцизов будет передано в региональные бюджеты - это повысит заинтересованность регионов в собираемости акцизов на табачную продукцию и замотивирует их бороться с контрафактом", - сказал Жуков в рамках ПМЭФ.При этом первый вице-спикер подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать с министерством финансов и с министерством экономики."Я думаю, что в принципе при обсуждении бюджета на следующий год и трехлетку такие решения могли бы быть приняты", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html
https://ria.ru/20220616/pmef-1795734220.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795727568_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_52fdde769cea4a432d3bb14a1118486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, совет федерации рф, экономика, александр жуков, пмэф, сергей рябухин (сенатор)
16:25 16.06.2022
 

Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на сессии "Жизнь без проверок: реальность или иллюзия?" в рамках ПМЭФ-2022
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на сессии Жизнь без проверок: реальность или иллюзия? в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, добавив, что этот вопрос надо обсуждать с правительством.
Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что объем контрафакта табачной продукции составляет порядка 16%, если учитывать, что в прошлом году акцизов было собрано на 700 миллиардов рублей, то доля контрафакта составляет порядка 100 миллиардов.
В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам.
Рябухин также высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 17:05
В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет
"Вопрос перераспределения акцизов давно обсуждается и действительно сегодня полностью акцизы на табак поступают в федеральный бюджет. Безусловно, существует проблема, связанная с контрафактом. Счетная палата проверяла и, по оценке аудиторов СП, потеря бюджета от контрафакта на акцизах составляет около 100 млрд рублей в год. Сумма достаточно серьёзная. Безусловно, нужно усиливать контроль и не допускать рост контрафакта. В этом смысле, если даже 10%, обсуждаются разные предложения, поступлений от акцизов будет передано в региональные бюджеты - это повысит заинтересованность регионов в собираемости акцизов на табачную продукцию и замотивирует их бороться с контрафактом", - сказал Жуков в рамках ПМЭФ.
При этом первый вице-спикер подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать с министерством финансов и с министерством экономики.
"Я думаю, что в принципе при обсуждении бюджета на следующий год и трехлетку такие решения могли бы быть приняты", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:00Петербургский международный экономический форум — 2022
ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияСанкт-ПетербургСовет Федерации РФЭкономикаАлександр ЖуковПМЭФСергей Рябухин (сенатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала