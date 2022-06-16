https://ria.ru/20220616/dokhody-1795813558.html

Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году

Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2022

Жуков: передача регионам дохода от акцизов на табак возможна в 2023 году

Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:25

2022-06-16T16:25

2022-06-16T16:25

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инициативу передачи доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты могут учесть при формировании бюджета на следующий год и "трехлетку", сказал РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, добавив, что этот вопрос надо обсуждать с правительством.Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что объем контрафакта табачной продукции составляет порядка 16%, если учитывать, что в прошлом году акцизов было собрано на 700 миллиардов рублей, то доля контрафакта составляет порядка 100 миллиардов.В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам.Рябухин также высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе."Вопрос перераспределения акцизов давно обсуждается и действительно сегодня полностью акцизы на табак поступают в федеральный бюджет. Безусловно, существует проблема, связанная с контрафактом. Счетная палата проверяла и, по оценке аудиторов СП, потеря бюджета от контрафакта на акцизах составляет около 100 млрд рублей в год. Сумма достаточно серьёзная. Безусловно, нужно усиливать контроль и не допускать рост контрафакта. В этом смысле, если даже 10%, обсуждаются разные предложения, поступлений от акцизов будет передано в региональные бюджеты - это повысит заинтересованность регионов в собираемости акцизов на табачную продукцию и замотивирует их бороться с контрафактом", - сказал Жуков в рамках ПМЭФ.При этом первый вице-спикер подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсуждать с министерством финансов и с министерством экономики."Я думаю, что в принципе при обсуждении бюджета на следующий год и трехлетку такие решения могли бы быть приняты", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211202/sovfed-1761874464.html

https://ria.ru/20220616/pmef-1795734220.html

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Алёна Пава

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, совет федерации рф, экономика, александр жуков, пмэф, сергей рябухин (сенатор)