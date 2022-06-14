https://ria.ru/20220614/donor-1794529770.html

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови - РИА Новости, 14.06.2022

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:00

2022-06-14T01:00

2022-06-14T01:00

справки

россия

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

донорство

всемирный день донора крови

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Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году на 58-й сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, согласно которой этот день стал отмечаться ежегодно.Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.Безопасная кровь, ее продукты и услуги по их переливанию – важная составляющая медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. Кровь и ее продукты необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились кровотечением; детей с тяжелой формой анемии на фоне малярии или недоедания; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, наследственными аномалиями гемоглобина и иммунодефицитными состояниями; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий; пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах. На протяжении всей пандемии COVID-19, несмотря на ограниченные возможности передвижения и другие трудности, доноры крови во многих странах продолжали сдавать кровь и плазму для пациентов, нуждающихся в переливании.Эксперты ВОЗ отмечают, что данные чрезвычайные усилия в период беспрецедентного кризиса лишь подтверждают важную роль правильно организованного активного добровольного и безвозмездного донорства крови в обеспечении безопасных достаточных запасов крови как в обычные, так и чрезвычайные времена.В 2021 году лозунгом кампании Всемирного дня донора крови стал призыв "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". Целями кампании были: выражение благодарности донорам во всем мире; поощрение молодежи отзываться на призыв сдавать кровь; побуждение других последовать этому примеру и т.д. Принимающей стороной выступала Италия.В 2022 году для Всемирного дня донора крови выбран призыв "Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни". В качестве конкретного мероприятия странам рекомендуется распространять через СМИ истории людей, чью жизнь спасла донорская кровь, чтобы мотивировать к дальнейшей сдаче крови регулярных доноров и побудить к этому людей без такого опыта. Принимающей стороной выступит Мексика в лице ее национального центра крови. Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови. Из них 40% приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.ВОЗ рекомендует проверять всех доноров на наличие инфекций перед сдачей крови. Скрининг на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис обязателен. 128 стран имеют национальные руководства по надлежащему клиническому использованию крови. В настоящее время донорство является безвозмездным в более 60 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются сувениры и легкие закуски. В России с 2008 года министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) реализуется масштабная Программа развития службы крови. В ней участвуют 85 субъектов РФ. За время ее реализации удалось достичь полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови, работы более 300 учреждений службы крови, ее информатизации, создания базы данных и пр. 20 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единой базы данных крови и сдающих ее людей. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Главный акцент в законе – безвозмездная сдача крови. Чтобы стать почетным донором России, в частности, нужно сдать цельную кровь 40 и более раз, а плазму 60 и более раз. Для почетных доноров предусмотрен ряд льгот, в том числе ежегодная выплата. Ее сумма в 2022 году составляет 15 тысяч 713 рубля 84 копейки. В настоящее время звание почетного донора России и почетного донора СССР носят более 580 тысяч человек. В апреле 2022 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому плазму крови можно будет поставлять не только в медицинские организации, но и в фармкомпании. Такая мера позволит увеличить объемы производства отечественных лекарств из компонентов крови и исключит зависимость от импортного сырья. Общее число доноров в России в 2021 году составило порядка 1,3 миллиона человек. Это на 1,5% выше, чем в 2020 или 2019 году. Всего за 2021 год заготовлено более двух миллионов литров цельной крови и порядка 850 тонн плазмы.60% россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови. 79% из них – альтруисты: 53% хотят помочь людям, 16% – близким или конкретному реципиенту, а 10% делятся жизненной энергией, потому что есть время и возможность. При этом 17% сдают кровь ради материального вознаграждения или дополнительных дней отдыха.Быть донором крови может только здоровый человек. Постоянными противопоказаниями являются инфекционные (гепатит, желтуха и пр.) и онкологические заболевания, болезни центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также вес меньше 50 килограмм. Если же человек недавно болел, был у зубного врача или делал татуировку, то он должен две недели переждать, прежде чем сдать кровь.При этом больницам требуются все группы крови.В России в пропаганде донорства помогают современные информационные ресурсы. Функционируют горячая линия службы крови, сайт и мобильное приложение. Важным направлением работы является привлечение молодежи, что реализуется с помощью выездных акций, в том числе мобильных станций переливания крови, лекционных мероприятий, информирования в соцсетях. Специально для них создан стикерпак "Я-донор", главный герой которого – мешочек крови по имени Эрик.В 2022 году служба крови сделает акцент на связи донорства и культуры, так как этот год официально объявлен "Годом культурного наследия".20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В этот день 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа. Это стало началом развития донорства крови в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донорство, всемирный день донора крови