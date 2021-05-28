https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html

Льготы почетным донорам: какие положены и как их получить в 2021 году

Льготы почетным донорам в 2021: какие выплаты положены в России

Льготы почетным донорам: какие положены и как их получить в 2021 году

Почетный донор – это гражданин, регулярно сдающий кровь и ее компоненты и награжденный за это государственным знаком отличия. Какие льготы и выплаты –... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:32

2021-05-28T16:32

2021-05-28T16:32

россия

донорство

здоровье - общество

кровь

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почетный донор – это гражданин, регулярно сдающий кровь и ее компоненты и награжденный за это государственным знаком отличия. Какие льготы и выплаты – единовременные, ежемесячные и ежегодные - полагаются его обладателям в 2021 году – в материале РИА Новости.Льготы и выплаты почетным донорам в 2021 годуНагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются люди, сдавшие кровь и ее компоненты установленное законом количество раз, за вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства в России. После получения соответствующего звания граждане имеют право получать определенные преференции в виде льгот и денежных выплат.Кто может стать донором кровиДонором крови в России, согласно законодательству, может стать только дееспособный гражданин РФ старше 18 лет, прошедший медицинское обследование. Кроме того, чтобы сдать кровь в своем регионе, нужно иметь временную или постоянную регистрацию не меньше полугода.Существует ряд противопоказаний для сдачи крови.Абсолютные:Какие виды донорства крови бываютВ донорских пунктах принимают:Как и где можно сдать кровьСдать кровь можно по месту своего жительства. Адреса учреждений Службы крови опубликованы на сайте yadonor.ru. В некоторых донорских пунктах граждан принимают только по предварительной записи, поэтому стоит позвонить и уточнить этот момент и узнать график работы организации.В наклонном кресле медики накладывают донору давящую манжетку на плечо, место прокола вены обрабатывают обеззараживающим раствором. Все инструменты одноразовые и стерильные, их распаковывают прямо при доноре. В вену вводится игла, из которой по трубке кровь поступает в специальный контейнер. Цельную кровь сдают примерно за 15—20 минут. На забор компонентов, в зависимости от загруженности трансфузиологов, требуется от 40 до 90 минут.Перед донацией необходимо:Накануне из рациона нужно исключить жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а включить фрукты, овощи, продукты из муки грубого помола (сушки, сухари), макаронные изделия и каши на воде без масла. Не рекомендуются к употреблению бананы и орехи. Из питья разрешаются соки, компоты, морсы, минеральная вода.Чем раньше в течение дня гражданин сдаст кровь, тем легче его организм перенесет донацию. Лучше всего делать это до 12 часов дня.Для сдачи нужно иметь с собой паспорт гражданина РФ.После кровосдачи не стоит сразу уходить. Лучше расслабленно посидеть 10-15 минут. При ощущении слабости или головокружения важно обратиться к медперсоналу.Не стоит курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и алкоголя.Карантин для кровиКровь разделяют на эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Первые два компонента переливают вскоре после кровосдачи, иначе они пропадут: тромбоциты — в течение нескольких дней, эритроциты — нескольких недель. А вот плазма может храниться дольше, поэтому ее замораживают и отправляют в карантин на полгода.Благодаря этому удается избежать переливания крови от человека, у которого есть вирусы, если они себя пока никак не проявили. Если через 6 месяцев донор сдал кровь на анализ и вирусов в ней не нашли, значит, плазма безопасна. Тогда первую порцию его плазмы отправляют в больницы на переливание, а новую отправляют на карантин. Если не сделать повторный анализ, плазму утилизируют.На повторную сдачу, спустя полгода, обычно приглашают сотрудники станции переливания по телефону. Если этого не случилось, можно прийти в пункт службы крови самостоятельно.Как стать почетным донором РоссииСогласно законодательству, чтобы стать почетным донором России, необходимо сдать:Затем нужно заполнить заявление на станции переливания и через несколько месяцев получить главные документы: удостоверение и значок почетного донора.Донор может сдать кровь и за деньги. Такая возможность встречается как в частных, так и в государственных клиниках. Однако платные доноры нужны не везде, и обычно требуются редкие группы крови. Узнать, где можно сдать кровь за деньги, можно по телефону горячей линии 8 800 333-33-30 или же на конкретной станции или в донорском пункте.Донации за плату не учитывается в нормативах на получение звания почетного донора России.Какие выплаты положены почетным донорамЕдиновременные выплатыЕдиновременных выплат почетным донорам России при сдаче крови не полагается, однако они могут получить компенсацию за обед, который предоставляет станция переливания.С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура.В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются беззаявительно.Ежегодные выплатыФедеральные выплаты почетным донорам России начисляются ежегодно в соответствии со статьей 23 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.Размер выплат- Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" имеют право на получение ежегодной денежной выплаты, сумма которой в 2021 году составляет 15 109,46 рубля, - пояснила эксперт.Как оформить выплатыЧтобы оформить ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. Кроме того, государственную услугу можно оформить в отделениях МФЦ и на портале Госуслуг.Документы, которые необходимо предоставить:Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, то есть дня приема уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами.Начисление средств осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля.Региональные выплатыРегионы имеют право самостоятельно вводить меры поддержки почетным донорам России, в том числе и дополнительные выплаты.Какие льготы положены почетным донорамПеречень льгот, предоставляемых обладателям звания "Почетный донор России", указан в статье 23 федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.Предоставление отпускаРаботодатель обязан обеспечить почетным донорам России предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, в соответствии с трудовым законодательством, вне зависимости от общего графика отдыха сотрудников. Если руководство предприятия игнорирует закон, следует подавать жалобу трудинспекцию и прокуратуру.Льготное медобслуживаниеПо закону, почетные доноры России вне очереди обслуживаются в государственных медицинских организациях в рамках программы госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи.- То есть почетных доноров без очереди обслуживают в государственных больницах. Кроме того, нередко в регионах им дают 50-процентную скидку на лекарства по рецепту, - рассказала эксперт.Бесплатное санаторно-курортное лечениеПочетные доноры России имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.Скидки на услуги ЖКХФедеральными властями скидки на услуги ЖКХ для почетных доноров России не предусмотрены, но право вводить такую меру поддержки имеют субъекты РФ.- Например, москвичи, являющиеся почетными донорами, получают скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Информацию о предоставлении такой льготы в регионе проживания можно узнать в местных органах соцзащиты, - отметила эксперт.Бесплатное питаниеБесплатное питание полагается каждому донору, в том числе и почетному, в день сдачи биоматериала. Однако чаще всего пункты переливания не оборудованы столовыми, потому они предоставляют вместо еды денежную компенсацию.- С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура. В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются без заявления, - пояснила юрист.Другие льготыСогласно законодательству, после кровосдачи донору полагается два дополнительных выходных: выходной с сохранением средней зарплаты в день донации, а также дополнительный день отдыха. Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на любую другую дату в течение года или присоединить к отпуску. Если в день кровосдачи человек выходит на работу, у него остается два выходных дня.Для получения дней отдыха нужно отдать в бухгалтерию документы из донорского учреждения: справки 401/у (о медосмотре) и 402/у (о донации) или заверенную справку в произвольной форме. Два дня отдыха обязаны оплатить, даже если человек сдавал кровь в выходной.Региональные льготыВласти субъектов на свое усмотрение, с учетом финансовых возможностей региона, могут самостоятельно дополнять перечень преференций. Получить полную и достоверную информацию о том, что полагается донорам в 2021 году, можно в службе социальной защиты по месту жительства.Как оформить льготыЧтобы оформить привилегии в связи со статусом "Почетный донор России", нужно обратиться в органы социальной защиты населения или министерство здравоохранения региона. Их сотрудники пояснят, какие действия необходимо совершить для оформления льгот и какие документы нужно предоставить. Также информацию о льготах донорам можно узнать на сайте регионального правительства.Кто является почетным донором МосквыНормативы для получения московского звания:Кроме того, донации должны быть произведены в пунктах, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы. Они находятся при городских клинических больницах, а также НИИ и станциях переливания крови.Если донор совершал донации в разных учреждениях, относящихся к системе департамента здравоохранения города Москвы, ему необходимо:Отличия статусаГражданам РФ, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Москвы", имеющим постоянную регистрацию на территории столицы, предоставляются следующие меры социальной поддержки:После получения звания нужно в течение года сдавать кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз. После получения звания почетного донора России все льготы почетного донора Москвы сохраняются.Пропаганда донорстваСейчас развитие донорства признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" госорганы занимаются пропагандой массового донорства крови и ее компонентов.В стране каждый год отмечается Национальный день донора крови – 20 апреля. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в государственной думе. А во всем мире ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, впервые проведенный 14 июня 2004 года. Их цель - привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и ее продуктах.На сайтах станций переливания в регионах опубликован специальный "донорский светофор". Группы крови, выделенные зеленым цветом, - это тот тип биоматериала, который имеется у медиков в достаточном количестве, а значит, донорам такой группы с визитом в Службу крови можно повременить.Желтое выделение означает, что крови данной группы и резус-принадлежности на станции переливания недостаточно, то есть нужно прийти и сдать кровь.Красный цвет означает, что сложилась повышенная потребность в крови выделенной группы и резус-принадлежности, в связи с чем станция переливания просит соответствующих доноров прийти и сдать биоматериал.Интернет-портал Службы крови.Круглосуточная и бесплатная горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/donory-1731400291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/donory-1731400291.html

https://ria.ru/20210420/donorstvo-1728260890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donor-1728898903.html

https://ria.ru/20210527/lgoty-1734472212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донорство, здоровье - общество, кровь