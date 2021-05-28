Льготы почетным донорам: какие положены и как их получить в 2021 году
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почетный донор – это гражданин, регулярно сдающий кровь и ее компоненты и награжденный за это государственным знаком отличия. Какие льготы и выплаты – единовременные, ежемесячные и ежегодные - полагаются его обладателям в 2021 году – в материале РИА Новости.
Льготы и выплаты почетным донорам в 2021 году
Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются люди, сдавшие кровь и ее компоненты установленное законом количество раз, за вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства в России. После получения соответствующего звания граждане имеют право получать определенные преференции в виде льгот и денежных выплат.
Кто может стать донором крови
Донором крови в России, согласно законодательству, может стать только дееспособный гражданин РФ старше 18 лет, прошедший медицинское обследование. Кроме того, чтобы сдать кровь в своем регионе, нужно иметь временную или постоянную регистрацию не меньше полугода.
Существует ряд противопоказаний для сдачи крови.
Абсолютные:
- —вес менее 50 килограмм;
- —болезнь, вызванная вирусами гепатита В и С;
- —болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь сердца II–III степени, ишемическая болезнь, тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца и некоторые другие);
- —психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или представляющие опасность для больного и окружающих, а также такие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- —болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема);
- —обострение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки: временный отвод 1 год с момента купирования острого периода;
- —болезни кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, фурункулез и ряд других);
- —трансплантация органов и тканей, повлекшая стойкую утрату трудоспособности;
- —повторные неспецифические реакции на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С и возбудителя сифилиса и в ряде других случаев;
- —стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).
- —Также существуют временные противопоказания:
- —курение за два часа до сдачи;
- —прием алкоголя за 72 часа;
- —прием лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа;
- —трансфузия крови или ее компонентов за 120 дней;
- —оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности за 120 дней;
- —лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное) за 120 дней;
- —контакт с носителями и больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, ВИЧ-инфекцией за 120 дней;
- —перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не являющиеся постоянными противопоказаниями - 120 дней после выздоровления;
- —прививка инактивированными вакцинами (в том числе против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами — 10 дней после вакцинации;
- —прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе против вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции) — 30 дней;
- —введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита — 120 дней;
- —введение иммуноглобулина против гепатита В — 120 дней;
- —вакцинация против бешенства — 1 год;
- —прием лекарственных препаратов: анальгетиков, антикоагулянтов, антиагрегантов (в том числе салицилатов) - 3 дня после окончания приема;
- —- отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови — до достижения допустимых значений, но не ранее 30 дней;
- —болезни почек, не относящиеся к постоянных противопоказаниям — 1 год с момента купирования острого периода;
- —первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов - не ранее чем через 180 дней после первичного выявления.
Какие виды донорства крови бывают
В донорских пунктах принимают:
- —кровь целиком (за один раз медицинские работники отбирают 450 миллилитров крови из вены; мужчины могут сдавать кровь не чаще 1 раза в два месяца, женщины — раз в три месяца);
- —компоненты крови - тромбоциты или плазму (можно сдавать раз в 2 недели; через каждые 4-6 донаций делают перерыв на месяц).
Как и где можно сдать кровь
Сдать кровь можно по месту своего жительства. Адреса учреждений Службы крови опубликованы на сайте yadonor.ru. В некоторых донорских пунктах граждан принимают только по предварительной записи, поэтому стоит позвонить и уточнить этот момент и узнать график работы организации.
В пункте переливания медики обязаны взять кровь на анализ из пальца (для определения уровня гемоглобина, а в первый раз - для установления группы крови). Также врач проводит осмотр донора, взвешивает, расспрашивает о самочувствии, измеряет давление и температуру. Если показатели выше нормы, то полагается отвод от донорства на месяц. Если все в порядке, человека приглашают в процедурную.
В наклонном кресле медики накладывают донору давящую манжетку на плечо, место прокола вены обрабатывают обеззараживающим раствором. Все инструменты одноразовые и стерильные, их распаковывают прямо при доноре. В вену вводится игла, из которой по трубке кровь поступает в специальный контейнер.
Цельную кровь сдают примерно за 15—20 минут. На забор компонентов, в зависимости от загруженности трансфузиологов, требуется от 40 до 90 минут.
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Перед донацией необходимо:
- —выспаться;
- —легко позавтракать (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде).
Накануне из рациона нужно исключить жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а включить фрукты, овощи, продукты из муки грубого помола (сушки, сухари), макаронные изделия и каши на воде без масла. Не рекомендуются к употреблению бананы и орехи. Из питья разрешаются соки, компоты, морсы, минеральная вода.
Чем раньше в течение дня гражданин сдаст кровь, тем легче его организм перенесет донацию. Лучше всего делать это до 12 часов дня.
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Для сдачи нужно иметь с собой паспорт гражданина РФ.
После кровосдачи не стоит сразу уходить. Лучше расслабленно посидеть 10-15 минут. При ощущении слабости или головокружения важно обратиться к медперсоналу.
Не стоит курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и алкоголя.
Карантин для крови
Кровь разделяют на эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Первые два компонента переливают вскоре после кровосдачи, иначе они пропадут: тромбоциты — в течение нескольких дней, эритроциты — нескольких недель. А вот плазма может храниться дольше, поэтому ее замораживают и отправляют в карантин на полгода.
Благодаря этому удается избежать переливания крови от человека, у которого есть вирусы, если они себя пока никак не проявили. Если через 6 месяцев донор сдал кровь на анализ и вирусов в ней не нашли, значит, плазма безопасна. Тогда первую порцию его плазмы отправляют в больницы на переливание, а новую отправляют на карантин. Если не сделать повторный анализ, плазму утилизируют.
Пакеты с донорской кровью
На повторную сдачу, спустя полгода, обычно приглашают сотрудники станции переливания по телефону. Если этого не случилось, можно прийти в пункт службы крови самостоятельно.
Как стать почетным донором России
Согласно законодательству, чтобы стать почетным донором России, необходимо сдать:
- —цельную кровь 40 и более раз;
- —плазму 60 и более раз;
- —цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;
- —цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60 раз.
Затем нужно заполнить заявление на станции переливания и через несколько месяцев получить главные документы: удостоверение и значок почетного донора.
Донор может сдать кровь и за деньги. Такая возможность встречается как в частных, так и в государственных клиниках. Однако платные доноры нужны не везде, и обычно требуются редкие группы крови. Узнать, где можно сдать кровь за деньги, можно по телефону горячей линии 8 800 333-33-30 или же на конкретной станции или в донорском пункте.
Донации за плату не учитывается в нормативах на получение звания почетного донора России.
Донор во время сдачи крови
Какие выплаты положены почетным донорам
Единовременные выплаты
Единовременных выплат почетным донорам России при сдаче крови не полагается, однако они могут получить компенсацию за обед, который предоставляет станция переливания.
- Размер денежной компенсации вместо бесплатного питания донору составляет 5% от действующей на дату сдачи крови величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, на территории которого совершена донация, - рассказала РИА Новости юрист Анжелика Арутюнова.
С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура.
В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются беззаявительно.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДоноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Ежегодные выплаты
Федеральные выплаты почетным донорам России начисляются ежегодно в соответствии со статьей 23 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.
Размер выплат
- Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" имеют право на получение ежегодной денежной выплаты, сумма которой в 2021 году составляет 15 109,46 рубля, - пояснила эксперт.
Как оформить выплаты
Чтобы оформить ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. Кроме того, государственную услугу можно оформить в отделениях МФЦ и на портале Госуслуг.
Документы, которые необходимо предоставить:
- —заявление с указанием реквизитов для почтового перечисления, реквизитов счета, открытого лицом в кредитной организации;
- —паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- —копию удостоверения о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР";
Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, то есть дня приема уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами.
Начисление средств осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля.
Сотрудница станции переливания крови
Региональные выплаты
Регионы имеют право самостоятельно вводить меры поддержки почетным донорам России, в том числе и дополнительные выплаты.
- Ежемесячные выплаты федеральными властями не предусмотрены, однако они существуют в субъектах. Так, в Санкт-Петербурге житель, являющийся почетным донором, имеет право претендовать на звание "Ветеран труда". А ежемесячная выплата данной категории в 2021 году - 979 рублей. О дополнительных субсидиях и дотациях для почетных доноров в регионе проживания можно узнать в местных органах соцзащиты, - пояснила юрист.
Какие льготы положены почетным донорам
Перечень льгот, предоставляемых обладателям звания "Почетный донор России", указан в статье 23 федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.
Предоставление отпуска
Работодатель обязан обеспечить почетным донорам России предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года, в соответствии с трудовым законодательством, вне зависимости от общего графика отдыха сотрудников. Если руководство предприятия игнорирует закон, следует подавать жалобу трудинспекцию и прокуратуру.
Льготное медобслуживание
- То есть почетных доноров без очереди обслуживают в государственных больницах. Кроме того, нередко в регионах им дают 50-процентную скидку на лекарства по рецепту, - рассказала эксперт.
Бесплатное санаторно-курортное лечение
Почетные доноры России имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.
- Нигде в законе не сказано, что почетному донору обязаны предоставить путевку бесплатно. Однако такое возможно в регионах, если власти установят соответствующую меру поддержки, - отметила юрист.
Скидки на услуги ЖКХ
Федеральными властями скидки на услуги ЖКХ для почетных доноров России не предусмотрены, но право вводить такую меру поддержки имеют субъекты РФ.
- Например, москвичи, являющиеся почетными донорами, получают скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Информацию о предоставлении такой льготы в регионе проживания можно узнать в местных органах соцзащиты, - отметила эксперт.
Бесплатное питание
Бесплатное питание полагается каждому донору, в том числе и почетному, в день сдачи биоматериала. Однако чаще всего пункты переливания не оборудованы столовыми, потому они предоставляют вместо еды денежную компенсацию.
- С 2021 года, если донор хочет вместо продуктов получить деньги, ему нужно написать заявление. Средства выдает учреждение службы крови, где прошла процедура. В тех донорских центрах, которые не имеют возможности по техническим причинам обеспечить доноров питанием, выплаты предоставляются без заявления, - пояснила юрист.
Другие льготы
Согласно законодательству, после кровосдачи донору полагается два дополнительных выходных: выходной с сохранением средней зарплаты в день донации, а также дополнительный день отдыха. Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на любую другую дату в течение года или присоединить к отпуску. Если в день кровосдачи человек выходит на работу, у него остается два выходных дня.
- Выход на работу необходимо согласовать с работодателем, иначе второй день отдыха не дадут. Это справедливо и в том случае, если вы сдали кровь до начала рабочего дня или после его окончания. Если сдавать кровь или компоненты несколько раз в год, вы можете получить до 20 дополнительных выходных и продлить отпуск. Компенсировать выходные деньгами нельзя, - сообщила специалист.
Для получения дней отдыха нужно отдать в бухгалтерию документы из донорского учреждения: справки 401/у (о медосмотре) и 402/у (о донации) или заверенную справку в произвольной форме. Два дня отдыха обязаны оплатить, даже если человек сдавал кровь в выходной.
Региональные льготы
Власти субъектов на свое усмотрение, с учетом финансовых возможностей региона, могут самостоятельно дополнять перечень преференций. Получить полную и достоверную информацию о том, что полагается донорам в 2021 году, можно в службе социальной защиты по месту жительства.
- Например, в Нижегородской области почетным донорам, сдававшим кровь в годы Великой Отечественной войны, ко Дню Победы ежегодно выплачивают по 300 рублей, а ко Дню пожилого человека еще по 500 рублей. Также для этой категории граждан в столице Приволжского ФО предоставляется возможность приобрести единый социальный проездной билет. В Санкт-Петербурге введены льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, без дополнительных денежных компенсаций, - отметила юрист.
Как оформить льготы
Чтобы оформить привилегии в связи со статусом "Почетный донор России", нужно обратиться в органы социальной защиты населения или министерство здравоохранения региона. Их сотрудники пояснят, какие действия необходимо совершить для оформления льгот и какие документы нужно предоставить. Также информацию о льготах донорам можно узнать на сайте регионального правительства.
Кто является почетным донором Москвы
Нормативы для получения московского звания:
- —донации цельной крови 20 и более раз (до 40);
- —донации плазмы 30 и более раз (до 60);
- —донации цельной крови 13 и более раз и плазмы крови в общем количестве 20 и более раз (до 40);
- —донации цельной крови менее 13 раз и плазмы крови в общем количестве 30 и более раз (до 60).
Кроме того, донации должны быть произведены в пунктах, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы. Они находятся при городских клинических больницах, а также НИИ и станциях переливания крови.
Если донор совершал донации в разных учреждениях, относящихся к системе департамента здравоохранения города Москвы, ему необходимо:
- —-получить справки о безвозмездных донациях (форма 448-05/у) из каждого учреждения, в котором были совершены донации;
- —предоставить эти справки в регистратуру учреждения, где гражданин продолжает "донорскую карьеру".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
В Центре крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
Отличия статуса
Гражданам РФ, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Москвы", имеющим постоянную регистрацию на территории столицы, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- —бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) в Москве;
- —бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы:
- —50-процентная скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
- —50-процентная скидка на обеспечение лекарственными средствами.
После получения звания нужно в течение года сдавать кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз. После получения звания почетного донора России все льготы почетного донора Москвы сохраняются.
Пропаганда донорства
Сейчас развитие донорства признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" госорганы занимаются пропагандой массового донорства крови и ее компонентов.
В стране каждый год отмечается Национальный день донора крови – 20 апреля. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в государственной думе. А во всем мире ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, впервые проведенный 14 июня 2004 года. Их цель - привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и ее продуктах.
- Доноры спасают других людей, отдавая им свою кровь. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – гражданам, которые добровольно сдают биоматериал, не получая за это какого-либо существенного материального вознаграждения. Донорская кровь жизненно необходима пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, при тяжелых родах, больным гемофилией или анемией - для поддержания жизни, для онкологических больных при химиотерапии, для производства ряда лекарственных препаратов, - пояснила Анжелика Арутюнова.
На сайтах станций переливания в регионах опубликован специальный "донорский светофор". Группы крови, выделенные зеленым цветом, - это тот тип биоматериала, который имеется у медиков в достаточном количестве, а значит, донорам такой группы с визитом в Службу крови можно повременить.
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Желтое выделение означает, что крови данной группы и резус-принадлежности на станции переливания недостаточно, то есть нужно прийти и сдать кровь.
Красный цвет означает, что сложилась повышенная потребность в крови выделенной группы и резус-принадлежности, в связи с чем станция переливания просит соответствующих доноров прийти и сдать биоматериал.
Круглосуточная и бесплатная горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30.