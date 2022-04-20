https://ria.ru/20220420/donor-1784406750.html

Донорами крови становились 60 процентов россиян

Донорами крови становились 60 процентов россиян - РИА Новости, 20.04.2022

Донорами крови становились 60 процентов россиян

Шестьдесят процентов россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови, говорится в совместном исследовании "СберСтрахования жизни" и медиахолдинга... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:41

2022-04-20T06:41

2022-04-20T11:30

общество

россия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Шестьдесят процентов россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови, говорится в совместном исследовании "СберСтрахования жизни" и медиахолдинга "Rambler&Co", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Семьдесят девять процентов из них — альтруисты: 53 процента хотят помочь людям, 16 процентов — близким или конкретному реципиенту, а каждый десятый (десять процентов) делится жизненной энергией, потому что есть время и возможность", — выяснили аналитики.При этом 17 процентов сдают кровь ради материального вознаграждения или дополнительных дней отдыха, а четыре процента — чтобы следить за здоровьем.Наиболее активны среди доноров представители поколения 1965-1980 годов — их 37 процентов, затем идет поколение 1981-1996 — 31 процент. Мужчины становятся донорами чаще, чем женщины (67 против 33 процентов)."Также пять процентов сдают кровь ежегодно, 16 процентов — несколько раз в год, остальные — нерегулярно", — отмечают эксперты.Оставшиеся 40 процентов ни разу не сдавали кровь как доноры. Из них 60 процентов полагают, что донорами движет альтруизм, а каждый третий — что люди делают это ради материальной выгоды."Чаще всего респонденты, которые ни разу не были донорами, отказываются от процедуры из-за ограничений по здоровью (46 процентов), а каждый пятый (21 процент) готов пойти на нее только ради близких родственников и друзей. Семнадцати процентам не хватает времени, а оставшиеся 16 процентов боятся сдавать кровь", — такие причины перечисляются в исследовании.Опрос проводился в апреле среди 8,8 тысячи пользователей интернет-портала "Рамблер".Двадцатого апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В этот день 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа и так спас ей жизнь. Это стало началом развития донорства крови в России.

https://ria.ru/20220420/donor-1784081322.html

https://ria.ru/20210905/donorstvo-1748728658.html

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общество, россия