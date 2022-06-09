16:00 09.06.2022 (обновлено: 17:21 09.06.2022)
"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Перенестись на Луну, погрузиться в Черную дыру, очистить космос от мусора и многое другое смогут посетители инновационной площадки, открывшейся в четверг во Всероссийском детском центре "Орленок". Она создана специалистами РИА Новости на базе RIA.Lab – платформы, позволяющей увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности. Открытие площадки стало первой подобной интеграцией в стране, осуществлённой СМИ.
Площадка создана в детском инновационном центре авиации и космонавтики ВДЦ "Орлёнок". В экспозиции представлены проекты в области виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). В частности, "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция". Цель – погрузить детей и взрослых в изучение вопросов развития космоса инструментами новых медиа.
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
1 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
2 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
3 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
4 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
5 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
6 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
1 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
2 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
3 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
4 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
5 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
6 из 6
"Россия сегодня" и "Орлёнок" открыли площадку на базе RIA.Lab
© Фото : Пресс -служба ВДЦ "Орленок"
Помимо торжественной церемонии открытия площадки, на мероприятии также состоялся тренинг начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной по использованию данной среды на практике.
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"Гагарин, как-то сказал: “Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту”. И сегодня совместно с ВДЦ “Орленок” в детском инновационном центре авиации и космонавтики мы открываем первую в истории страны комплексную образовательную площадку для школьников, объединившую экспозицию уникальных артефактов и инновационные продукты РИА.lab в дополненной и виртуальной реальности. Фактически создана гибридная образовательная среда, встроенная в действующую экспозицию и пространство центра, которая позволяет каждому ребенку и взрослому перенестись на Лунную станцию, погрузиться в глубины Черной дыры, очистить орбиту Земли от космического мусора, пережить эмоции участника событий 12 апреля 1961 года. Всего данный проект охватит не менее 15 тыс. детей, приезжающих в ВДЦ, ежегодно", - отметила в ходе мероприятия Наталья Тюрина.
"Медиагруппа „Россия сегодня“ открывает в „Орлёнке“ первое образовательное пространство, которое поможет детям и взрослым получить знания в формате новых медиа. В игровой форме орлята смогут совершить путешествие в историю, оказаться в космическом пространстве и встретить Юрия Гагарина, вернувшегося в Москву после своего полета. Уверена, ребята увлекутся современным форматом познания, а педагоги будут активно применять его на практике", - прокомментировала заместитель директора Всероссийского детского центра "Орлёнок" по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью Людмила Спирина.
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
14 апреля, 13:57Всероссийский детский центр "Орленок" – детям Донбасса
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