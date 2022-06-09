https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794312914.html

"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab

"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab - РИА Новости, 09.06.2022

"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab

Перенестись на Луну, погрузиться в Черную дыру, очистить космос от мусора и многое другое смогут посетители инновационной площадки, открывшейся в четверг во... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:00

2022-06-09T16:00

2022-06-09T17:21

наталья тюрина

общество

земля

новости агентства

миа "россия сегодня"

риа новости

орленок (детский центр)

юнеско

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Перенестись на Луну, погрузиться в Черную дыру, очистить космос от мусора и многое другое смогут посетители инновационной площадки, открывшейся в четверг во Всероссийском детском центре "Орленок". Она создана специалистами РИА Новости на базе RIA.Lab – платформы, позволяющей увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности. Открытие площадки стало первой подобной интеграцией в стране, осуществлённой СМИ.Площадка создана в детском инновационном центре авиации и космонавтики ВДЦ "Орлёнок". В экспозиции представлены проекты в области виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). В частности, "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция". Цель – погрузить детей и взрослых в изучение вопросов развития космоса инструментами новых медиа.Помимо торжественной церемонии открытия площадки, на мероприятии также состоялся тренинг начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной по использованию данной среды на практике."Гагарин, как-то сказал: “Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту”. И сегодня совместно с ВДЦ “Орленок” в детском инновационном центре авиации и космонавтики мы открываем первую в истории страны комплексную образовательную площадку для школьников, объединившую экспозицию уникальных артефактов и инновационные продукты РИА.lab в дополненной и виртуальной реальности. Фактически создана гибридная образовательная среда, встроенная в действующую экспозицию и пространство центра, которая позволяет каждому ребенку и взрослому перенестись на Лунную станцию, погрузиться в глубины Черной дыры, очистить орбиту Земли от космического мусора, пережить эмоции участника событий 12 апреля 1961 года. Всего данный проект охватит не менее 15 тыс. детей, приезжающих в ВДЦ, ежегодно", - отметила в ходе мероприятия Наталья Тюрина.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".Чтобы увидеть проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Подробнее о VR- и AR-проектах РИА Новости читайте по ссылке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

https://sn.ria.ru/20211125/orlenok-1760649539.html

https://sn.ria.ru/20220414/orlenok-1783517739.html

земля

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

наталья тюрина, общество, земля, новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, орленок (детский центр), юнеско, социальный навигатор, детские вопросы, медиалаборатория в "орленке"