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Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы

Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы - РИА Новости, 06.06.2022

Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы

В визовых центрах и консульствах — ажиотаж. Несмотря на то что нет прямых рейсов, в высокий сезон россияне собираются в Европу, ведь многие страны сняли... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T14:08

туризм

туризм

испания

франция

ассоциация туроператоров россии (атор)

банк интеза

греция

норвегия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В визовых центрах и консульствах — ажиотаж. Несмотря на то что нет прямых рейсов, в высокий сезон россияне собираются в Европу, ведь многие страны сняли коронавирусные ограничения и готовы принимать туристов. Однако есть нюансы. Где сейчас проще всего получить шенгенскую мультивизу, почему об отпуске стоит позаботиться заранее и что изменилось в дипструктурах, — в материале РИА Новости. Хорошие и плохие новостиСразу несколько стран Шенгена изменили условия выдачи виз россиянам. Есть и плохие, и хорошие новости. К счастью, последних больше. Да, 30 мая посольство Дании объявило о приостановке приема заявлений на краткосрочные визы. Зато, как сообщили РИА Новости в BLS International, 24 мая визовый центр Испании отменил все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии."Испания полностью открылась. Из дополнительных бумаг нужна выписка из банка о движении средств в последние три месяца", — отмечает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.Ранее то же самое сделала Швейцария.По данным АТОР, с конца февраля по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды. Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения по-прежнему предоставляют разрешения на въезд.Отпуск планируйте заранее"Ситуация с Шенгеном в Москве сложная. Хотя консульские сборы принимаются с российских карт, есть трудности с записью на подачу документов", — говорит Даниил Сергеев.Так, например, в визовом центре Испании слотов на июнь нет. По словам автора телеграм-канала Juliya Visa и эксперта Юлии Валд, это косвенно спровоцировала Италия, сообщившая 25 мая о прекращении приема документов из-за временной невозможности банка "Интеза" проводить оплату консульского сбора. Это напугало туристов, и они в считанные часы разобрали все слоты у испанцев.Сейчас консульство и визовые центры Италии работают в обычном режиме. А вот записаться на испанскую визу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге до конца июня практически невозможно.Нет слотов на ближайшее время и в визовый центр Франции. "Там требуется облегченный пакет документов, это повышает спрос. Не нужна, например, выписка с банковского счета о движении средств за три месяца", — объясняет Юлия Валд. В отличие от Испании и Италии.Можно записаться в визовые центры Италии, Греции, Австрии, Швейцарии, Норвегии. Но шанс на мультивизу там невелик.Итальянская лотерея и Франция без проигрыша"Длительные разрешения на въезд — это сто процентов Франция. Испанцы тоже неплохо ставят, меньше полугода от них не видел", — рассуждает Дмитрий Волков, руководитель визовой компании и Телеграм-канала Dmitrii_visa.news.Итальянцы, по словам экспертов, непредсказуемы. В паспорта с практически одинаковыми штампами ставят и короткую визу, и на два-три года.Греция в разгар сезона лояльнее. "Лучше, чем в марте-апреле, — уточняет Юлия Валд. — Также теперь реже просят покупать отель или авиабилет, зачастую достаточно бронирований".По словам Даниила Сергеева и других экспертов, Австрия, Норвегия обычно дают визы на срок поездки, Швейцария — с коридором от месяца до шести.Чемодан документовНабор стандартный: паспорт, бронь билетов, отелей, банковские выписки, справка с работы.В первую очередь стоит позаботиться о бронировании гостиниц и дороге. "Если где-то нужно выкупить, лучше это сделать, а не оставлять на самотек — мол, попросят, заплачу. Им сейчас не до того, чтобы разбираться в каждом кейсе, проще отказать", — объясняет Юлия Валд."Кроме того, — добавляет Дмитрий Волков, — надо показать консульству, что у вас достаточно средств на поездку".Будьте внимательнее и со справкой о движении средств. Если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, напишите сопроводительное письмо на русском: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.Испанцы просят страховые полисы ВЗР с цветной печатью. Предпочтительнее оригиналы — опасаются подделок.И главное: высокий сезон, соискателей много, а сотрудников в консульствах не прибавляется. Если раньше можно было сделать срочную визу, то сейчас это практически нереально. Так что планируйте отпуск заблаговременно.

https://ria.ru/20220524/ispaniya-1790415414.html

https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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