https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы - РИА Новости, 06.06.2022
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы
В визовых центрах и консульствах — ажиотаж. Несмотря на то что нет прямых рейсов, в высокий сезон россияне собираются в Европу, ведь многие страны сняли... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:00
2022-06-06T08:00
2022-06-06T14:08
туризм
туризм
испания
франция
ассоциация туроператоров россии (атор)
банк интеза
греция
норвегия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В визовых центрах и консульствах — ажиотаж. Несмотря на то что нет прямых рейсов, в высокий сезон россияне собираются в Европу, ведь многие страны сняли коронавирусные ограничения и готовы принимать туристов. Однако есть нюансы. Где сейчас проще всего получить шенгенскую мультивизу, почему об отпуске стоит позаботиться заранее и что изменилось в дипструктурах, — в материале РИА Новости. Хорошие и плохие новостиСразу несколько стран Шенгена изменили условия выдачи виз россиянам. Есть и плохие, и хорошие новости. К счастью, последних больше. Да, 30 мая посольство Дании объявило о приостановке приема заявлений на краткосрочные визы. Зато, как сообщили РИА Новости в BLS International, 24 мая визовый центр Испании отменил все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии."Испания полностью открылась. Из дополнительных бумаг нужна выписка из банка о движении средств в последние три месяца", — отмечает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.Ранее то же самое сделала Швейцария.По данным АТОР, с конца февраля по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды. Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения по-прежнему предоставляют разрешения на въезд.Отпуск планируйте заранее"Ситуация с Шенгеном в Москве сложная. Хотя консульские сборы принимаются с российских карт, есть трудности с записью на подачу документов", — говорит Даниил Сергеев.Так, например, в визовом центре Испании слотов на июнь нет. По словам автора телеграм-канала Juliya Visa и эксперта Юлии Валд, это косвенно спровоцировала Италия, сообщившая 25 мая о прекращении приема документов из-за временной невозможности банка "Интеза" проводить оплату консульского сбора. Это напугало туристов, и они в считанные часы разобрали все слоты у испанцев.Сейчас консульство и визовые центры Италии работают в обычном режиме. А вот записаться на испанскую визу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге до конца июня практически невозможно.Нет слотов на ближайшее время и в визовый центр Франции. "Там требуется облегченный пакет документов, это повышает спрос. Не нужна, например, выписка с банковского счета о движении средств за три месяца", — объясняет Юлия Валд. В отличие от Испании и Италии.Можно записаться в визовые центры Италии, Греции, Австрии, Швейцарии, Норвегии. Но шанс на мультивизу там невелик.Итальянская лотерея и Франция без проигрыша"Длительные разрешения на въезд — это сто процентов Франция. Испанцы тоже неплохо ставят, меньше полугода от них не видел", — рассуждает Дмитрий Волков, руководитель визовой компании и Телеграм-канала Dmitrii_visa.news.Итальянцы, по словам экспертов, непредсказуемы. В паспорта с практически одинаковыми штампами ставят и короткую визу, и на два-три года.Греция в разгар сезона лояльнее. "Лучше, чем в марте-апреле, — уточняет Юлия Валд. — Также теперь реже просят покупать отель или авиабилет, зачастую достаточно бронирований".По словам Даниила Сергеева и других экспертов, Австрия, Норвегия обычно дают визы на срок поездки, Швейцария — с коридором от месяца до шести.Чемодан документовНабор стандартный: паспорт, бронь билетов, отелей, банковские выписки, справка с работы.В первую очередь стоит позаботиться о бронировании гостиниц и дороге. "Если где-то нужно выкупить, лучше это сделать, а не оставлять на самотек — мол, попросят, заплачу. Им сейчас не до того, чтобы разбираться в каждом кейсе, проще отказать", — объясняет Юлия Валд."Кроме того, — добавляет Дмитрий Волков, — надо показать консульству, что у вас достаточно средств на поездку".Будьте внимательнее и со справкой о движении средств. Если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, напишите сопроводительное письмо на русском: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.Испанцы просят страховые полисы ВЗР с цветной печатью. Предпочтительнее оригиналы — опасаются подделок.И главное: высокий сезон, соискателей много, а сотрудников в консульствах не прибавляется. Если раньше можно было сделать срочную визу, то сейчас это практически нереально. Так что планируйте отпуск заблаговременно.
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https://ria.ru/20220530/vizy-1791659568.html
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1792288233.html
https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html
https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, испания, франция, ассоциация туроператоров россии (атор), банк интеза, греция, норвегия, австрия, швейцария, италия, куда поехать, визы, туристы, актуальное - туризм, проблемы - туризм
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В визовых центрах и консульствах — ажиотаж. Несмотря на то что нет прямых рейсов, в высокий сезон россияне собираются в Европу, ведь многие страны сняли коронавирусные ограничения и готовы принимать туристов. Однако есть нюансы. Где сейчас проще всего получить шенгенскую мультивизу, почему об отпуске стоит позаботиться заранее и что изменилось в дипструктурах, — в материале РИА Новости.
Хорошие и плохие новости
Сразу несколько стран Шенгена изменили условия выдачи виз россиянам. Есть и плохие, и хорошие новости. К счастью, последних больше. Да, 30 мая посольство Дании объявило
о приостановке приема заявлений на краткосрочные визы. Зато, как сообщили
РИА Новости в BLS International, 24 мая визовый центр Испании отменил все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии.
"Испания полностью открылась. Из дополнительных бумаг нужна выписка из банка о движении средств в последние три месяца", — отмечает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
Ранее то же самое сделала Швейцария
.
По данным
АТОР, с конца февраля по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды.
Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения по-прежнему предоставляют разрешения на въезд.
Отпуск планируйте заранее
"Ситуация с Шенгеном в Москве сложная. Хотя консульские сборы принимаются с российских карт, есть трудности с записью на подачу документов", — говорит Даниил Сергеев.
Так, например, в визовом центре Испании слотов на июнь нет. По словам автора телеграм-канала Juliya Visa
и эксперта Юлии Валд, это косвенно спровоцировала Италия, сообщившая 25 мая о прекращении
приема документов из-за временной невозможности банка "Интеза" проводить оплату консульского сбора. Это напугало туристов, и они в считанные часы разобрали все слоты у испанцев.
Сейчас консульство и визовые центры Италии работают в обычном режиме. А вот записаться на испанскую визу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге до конца июня практически невозможно.
Нет слотов на ближайшее время и в визовый центр Франции. "Там требуется облегченный пакет документов, это повышает спрос. Не нужна, например, выписка с банковского счета о движении средств за три месяца", — объясняет Юлия Валд. В отличие от Испании и Италии.
Можно записаться в визовые центры Италии, Греции, Австрии, Швейцарии, Норвегии. Но шанс на мультивизу там невелик.
Итальянская лотерея и Франция без проигрыша
"Длительные разрешения на въезд — это сто процентов Франция. Испанцы тоже неплохо ставят, меньше полугода от них не видел", — рассуждает Дмитрий Волков, руководитель визовой компании и Телеграм-канала Dmitrii_visa.news.
Все зависит от визовой истории: если у вас были два-три Шенгена, и вы их правильно откатали, могут и на пять лет дать.
Итальянцы, по словам экспертов, непредсказуемы. В паспорта с практически одинаковыми штампами ставят и короткую визу, и на два-три года.
Греция в разгар сезона лояльнее. "Лучше, чем в марте-апреле, — уточняет Юлия Валд. — Также теперь реже просят покупать отель или авиабилет, зачастую достаточно бронирований".
По словам Даниила Сергеева и других экспертов, Австрия, Норвегия обычно дают визы на срок поездки, Швейцария — с коридором от месяца до шести.
Чемодан документов
Набор стандартный: паспорт, бронь билетов, отелей, банковские выписки, справка с работы.
В первую очередь стоит позаботиться о бронировании гостиниц и дороге. "Если где-то нужно выкупить, лучше это сделать, а не оставлять на самотек — мол, попросят, заплачу. Им сейчас не до того, чтобы разбираться в каждом кейсе, проще отказать", — объясняет Юлия Валд.
"Кроме того, — добавляет Дмитрий Волков, — надо показать консульству, что у вас достаточно средств на поездку".
Будьте внимательнее и со справкой о движении средств. Если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, напишите сопроводительное письмо на русском: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.
Испанцы просят страховые полисы ВЗР с цветной печатью. Предпочтительнее оригиналы — опасаются подделок.
И главное: высокий сезон, соискателей много, а сотрудников в консульствах не прибавляется. Если раньше можно было сделать срочную визу, то сейчас это практически нереально. Так что планируйте отпуск заблаговременно.