https://ria.ru/20220530/vizy-1791736835.html

Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы

Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы - РИА Новости, 30.05.2022

Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы

Посольство Дании сообщило о приостановке на территории России приема заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:44

2022-05-30T13:44

2022-05-30T13:50

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посольство Дании сообщило о приостановке на территории России приема заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов."До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приёма заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - говорится в сообщении посольства.Уточняется, что дальнейшие обновления по возобновлению приема будут опубликованы на сайте посольства и визового центра Дании в России.При этом диппредставительство предлагает заявителям в период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство обращаться в Визовые Центры других стран.

https://ria.ru/20220530/vizy-1791659568.html

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