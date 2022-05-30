https://ria.ru/20220530/vizy-1791736835.html
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы - РИА Новости, 30.05.2022
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы
Посольство Дании сообщило о приостановке на территории России приема заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:44
2022-05-30T13:44
2022-05-30T13:50
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посольство Дании сообщило о приостановке на территории России приема заявлений на краткосрочные визы и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов."До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приёма заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - говорится в сообщении посольства.Уточняется, что дальнейшие обновления по возобновлению приема будут опубликованы на сайте посольства и визового центра Дании в России.При этом диппредставительство предлагает заявителям в период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство обращаться в Визовые Центры других стран.
https://ria.ru/20220530/vizy-1791659568.html
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13:44 30.05.2022 (обновлено: 13:50 30.05.2022)
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы
Посольство Дании в России приостановило прием документов на визы